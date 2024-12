Elazığ\'daki Esnaf İskan Sorunuyla Mağdur

Yerel

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da yaşanan depremlerin ardındanTOKİ'nin yaptığı iş yerlerine taşınan esnaf, iskan alınmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Yüksel Yılmaz, "Benim iskan raporum olmadığı için tekel ürünleri satamıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturalarım fazla geliyor. İnşaatta yaşıyormuşuz gibi elektrik, su faturası ödüyoruz. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

Elazığ'da yaşanan depremlerde iş yerlerinin hasar almasıyla birlikte TOKİ'nin kendilerine yaptığı iş yerlerine taşınan Mustafapaşa Mahallesi'ndeki esnaf, yaklaşık 3 yıldır kendilerine iskan verilmediği için mağdur olduklarını, iskanlarının bir an önce verilmesini talep etti.

Esnaf İsmail Atalı, iskanı olmadığı iş yerindeki malzemeleri başka bir bayiye hibe etmek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"2 yıl önce iş yerimi teslim aldım. Şu an iki yıldır iskan sorunuyla yaşıyoruz. Valilik, belediye, emniyet, çevre şehircilik, TOKİ Başkanlığı, CİMER'e başvurmadığımız yer kalmadı. Geçenlerde Valilik'ten aradılar 'Bir hafta içinde çözülecek' dediler. Ama hiç bir şey yok. İskandan dolayı ben bütün mallarımı başkasına hibe etmek zorunda kaldım. Şu an 4 trilyonluk malımı başka bir bayiye hibe ettim. Biz çok sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Belediye bize adres tespitimizi yapmış. Su faturamızı alıyor, vergisini alıyor. Vergi levhamız var. Ama iskanımız yok. İskan olmadığı için de biz emniyetten ruhsat alamıyoruz. Ruhsat alamayınca tüfek vs hiç bir şey satamıyoruz. Şu an tüm tüfekleri başka bayiye hibe ettim. Nereden baksanız 2 yıl içerisinde milyonlarca zararım var."

Atalı, TOKİ'nin yaptığı iş yerinde hiç bir hizmet alamadıklarını ancak aidat ödemeye mecbur kaldıklarını da belirterek, bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

"İskanım olmadığı için tekel ürünleri satamıyorum'

Tütün ürünleri satan esnaf Yüksel Yılmaz da iskanı olmadığı için ürün satma ruhsatı da alamadığını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Benim iskan raporum olmadığı için tekel ürünleri satamıyorum. Benden evrak istiyor. Evrakım olmadığı için yararlanamıyorum. Ondan dolayı sıkıntıdayız. Elektrik, su, doğal gaz faturalarım fazla geliyor. Sanki biz inşaatta yaşıyoruz. İnşaatta yaşıyormuşuz gibi elektrik, su faturası ödüyoruz. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. İskan için başvurduk. Dediler ki 'eksiklikler var'. 3 senedir buradayız bekliyoruz. Ödemeleri yapıyoruz bir sıkıntı yok. Büyüklerden destek bekliyoruz."

"İskan olmadığı için elektriğimiz, doğal gazımız çok geliyor"

Market işletmecisi Ahmet Uçan, iskanı olmadığı için tütün ürünlerini satarken sorun yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2 yıldır TOKİ'den iş yerimi teslim aldım. İskanımız yok. İskanımız olmadığı için tütün ürünlerinde sorun yaşıyoruz. Satamıyoruz çoğu malzemeyi. Müşterilerimiz şikayet ediyor. Yetkililerden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Bir an önce bu durumun açıklığa kavuşmasını istiyoruz. İskan için başvurduk. 6- 7 aydır bize açıklanacak dediler. Hala bir şey yok. İskan olmadığı için elektriğimiz, doğal gazımız çok geliyor. Bizim iskanımız yok diye iki kat geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz."

Esnaf Ahmet Temur, "TOKİ'nin verdiği bu iş yerinde ben kiracıyım. Ben şu an burada ısınmak için doğal gazı açmadığım halde faturam 400 lira geliyor. Ben her gün kapımın önünü temizliyorum 400-500 lira benden alıyorlar. Ekmek için doğal gazı açıyoruz. Bana gelmiş 7- 8 bin lira para. Ben burada iki tane ekmek satıyorum. Belediyemiz onu da bitirdi. Biz ufak tefek esnafları zaten ortalıkta süründürüyorlar. Bizler yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize destek olsunlar" diye konuştu.