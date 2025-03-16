Elazığ'ın Tarihi Şıra Pazarı Esnafı, Pazar Yerinin Yenilenmesini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'ın Tarihi Şıra Pazarı Esnafı, Pazar Yerinin Yenilenmesini İstiyor

Elazığ'ın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Şıra Pazarı esnafı, pazar yerlerinin yenilenmesini istiyor. Esnaf Serhat Çetintaş, "Şu an biz mağdur durumdayız. Buraya müşteri gelmiyor. Bize verilen sözler vardı. Şıra Pazarı Meydanı'nın çevre düzenlemesi yapılacaktı, dükkanlarımızı onarıp yeni bir saha kazandırmak için. Ama bakıyoruz ki hiçbir çalışma yok" dedi.

16.03.2025 15:44  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Şıra Pazarı esnafı, pazar yerlerinin yenilenmesini istiyor. Esnaf Serhat Çetintaş, "Şu an biz mağdur durumdayız. Buraya müşteri gelmiyor. Bize verilen sözler vardı. Şıra Pazarı Meydanı'nın çevre düzenlemesi yapılacaktı, dükkanlarımızı onarıp yeni bir saha kazandırmak için. Ama bakıyoruz ki hiçbir çalışma yok" dedi.

Elazığ'ın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Şıra Pazarı esnafı, yerel yöneticiler tarafından pazar yerinin yenileneceği yönünde verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Pazar esnafı, pazarın yenilenmemesinin müşteri kaybına neden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Şıra Pazarı'nda işyeri olan esnaf Serhat Çetintaş, şunları söyledi:

"Bize verilen sözler vardı. Şıra Pazarı meydanının çevre düzenlemesi yapılacaktı, dükkanlarımızı onarıp yeni bir saha kazandırmak için. Ama bakıyoruz ki hiçbir çalışma yok. Şu an biz mağdur durumdayız. Buraya müşteri gelmiyor. İnsanlar gelmiyor. Hiçbir alışveriş hiçbir sosyal aktivite yok. Yani sadece köylüler zamanında geliyor ihtiyaçlarını alıp köylerine dönüyor. Herhangi bir çalışma yok. Buraya baktığımız zaman eski bir meydan. Şu tabelalara bakar mısınız? Dış görünüş olarak baktığımız zaman kimse buradan bir şey almak istemiyor. Sonuçta biz de buradan ekmek yiyoruz. Yıllarca dedemin zamanından beri iş yapıyoruz. Zor durumdayız zaten. Şıra Meydanı'nda eskisinden git gide işler düşüyor. Zamanla daha da düşecek. Esnaf birçok arkadaşımız kapattı zaten. Boş dükkanlarımız var. Şıra Meydanı'nda eskiden hava parasına dükkan satın alırlardı. Şu anda kirayı düşürüyorlar. Ama herhangi bir tutacak esnaf yok. Çünkü esnaf bitmiş durumda şu an. Faizler yüksek hiçbir iş yapılmıyor. Ben altın bozdurdum arpacık soğan aldık. Hem altın yükseldi hem soğanımız düştü. Hem zarardayız hem müşteri gelmiyor. Bizler büyük zorluk içine düştük. Ne olacak bilmiyoruz."

"Eskiden olan çatımızı ve depomuzu kaldırdılar hırsızlık olayları arttı"

Şıra Pazarı esnafından Bilal Dal da pazarın bulunduğu cadde ve meydanın bakımsız olduğunu ve esnafın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Şıra Pazarı'nın hali içler acısı. Burası ile ilgili bizlere söz verildi. Ama hiçbiri yerine getirilmedi. Buralar yeşil alan olacaktı. Verilen sözlerini tutmadılar büyüklerimiz. Devlet büyüklerimiz olsun, belediye reisi olsun bizlere kulak versinler. Biz buranın bir an önce kalkınmasını istiyoruz. Esnafımız da şikayetçi bu konuda. Belediye başkanımız kaç kere de geldi. Adam da gönderdi ama bir çözüm bulunamadı. Meydanımızda sadece bir çeşme yer almakta. Onu da bir hayır sahibi yaptı. Bizim tek talebimiz buranın düzenli bir şekilde yapılarak eski haline getirilmesi. Eskiden yine iyiydi. Burada bir çatımız vardı. Etraf kapalıydı; satış yapmak isteyen esnaflarımız bu çatı altında buluşurdu. Esnaf akşamları bunları kilitleyip gidiyordu. Şimdi esnaf kapısının önüne bir torba koysa çalıyorlar. Geçen gün buradan arkadaşlarımızın kıskalarını çalmış götürmüşler. Önceden üstü kapalıydı depo gibi de bir yerimiz vardı. Kilitler gönül rahatlığıyla evimize giderdik."

Esnaf Feyzullah Çelik ise "Elazığlı olup Ankara'da, İstanbul da yaşayanlar geldiklerinde Şıra Meydanı'na uğramadan gitmezlerdi. Şıra Meydanı Elazığ'ın en eski ve meşhur yerlerinden biridir. Elazığ'ın şu anki hali terkedilmiş bir halde. Ne arayan ne soran olur. Elazığ'ın en güzel yeri Şıra Meydanı'dır. Meydanın şu anki durumu içler acısıdır. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Belediyenin buraya yapacağı yatırımın geri dönüşümü yine belediyeye olacak"

Esnaf Hakan Şahinoğlu şöyle konuştu:

"Şıra Pazarı en az 50 -60 yıllık yerlerden birisidir. En eski, en tarihi olan bir yer. Mesela Kapalı Çarşı'yı yaptılar, yenilediler. Bize de söz verdiler. Gelip yapacağız dediler. Bu sözler geride kaldı. Ama anda topluma bakıyorum. Toplum dış cephe güzelliğine önem veriyor. Buranın temizliğine, hijyenine bakıyor. O gibi şeylere bakıyorlar. Burası Şıra Pazarıydı. Buraya da farklı şeyler yapabilirler. Dükkanlarımıza giydirme yapılıp güzel bir görüntü verilebilir. İnsanların, turistlerin gelip gezeceği bir yer olabilir. Öyle düşünüyorum. Öyle olursa bunun dönüşü yine belediyeye olacak. Çünkü gelip bizden tabela vergisi alacak, vergiler alıyor. Ama bize yapacağı yardımlar tekrar onlara dönecek. Ama bize öyle bir şey düşünmediklerinden dolayı 'buraya masraf yaparsam geri dönüşümü olmaz' düşüncesindeler. Bunun geri dönüşümü olur. Geri dönüşümü olduğu zaman tabela vergimi öderim, farklı vergilerimi öderim. Ama ben para kazanmadığım zaman ödeyemem."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Belediye, Ekonomi, Sözler, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'ın Tarihi Şıra Pazarı Esnafı, Pazar Yerinin Yenilenmesini İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:44 Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 16:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Tarihi Şıra Pazarı Esnafı, Pazar Yerinin Yenilenmesini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.