Elazığ'ın Tarihi Şıra Pazarı Esnafı, Pazar Yerinin Yenilenmesini İstiyor

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Şıra Pazarı esnafı, pazar yerlerinin yenilenmesini istiyor. Esnaf Serhat Çetintaş, "Şu an biz mağdur durumdayız. Buraya müşteri gelmiyor. Bize verilen sözler vardı. Şıra Pazarı Meydanı'nın çevre düzenlemesi yapılacaktı, dükkanlarımızı onarıp yeni bir saha kazandırmak için. Ama bakıyoruz ki hiçbir çalışma yok" dedi.

Elazığ'ın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Şıra Pazarı esnafı, yerel yöneticiler tarafından pazar yerinin yenileneceği yönünde verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Pazar esnafı, pazarın yenilenmemesinin müşteri kaybına neden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Şıra Pazarı'nda işyeri olan esnaf Serhat Çetintaş, şunları söyledi:

"Bize verilen sözler vardı. Şıra Pazarı meydanının çevre düzenlemesi yapılacaktı, dükkanlarımızı onarıp yeni bir saha kazandırmak için. Ama bakıyoruz ki hiçbir çalışma yok. Şu an biz mağdur durumdayız. Buraya müşteri gelmiyor. İnsanlar gelmiyor. Hiçbir alışveriş hiçbir sosyal aktivite yok. Yani sadece köylüler zamanında geliyor ihtiyaçlarını alıp köylerine dönüyor. Herhangi bir çalışma yok. Buraya baktığımız zaman eski bir meydan. Şu tabelalara bakar mısınız? Dış görünüş olarak baktığımız zaman kimse buradan bir şey almak istemiyor. Sonuçta biz de buradan ekmek yiyoruz. Yıllarca dedemin zamanından beri iş yapıyoruz. Zor durumdayız zaten. Şıra Meydanı'nda eskisinden git gide işler düşüyor. Zamanla daha da düşecek. Esnaf birçok arkadaşımız kapattı zaten. Boş dükkanlarımız var. Şıra Meydanı'nda eskiden hava parasına dükkan satın alırlardı. Şu anda kirayı düşürüyorlar. Ama herhangi bir tutacak esnaf yok. Çünkü esnaf bitmiş durumda şu an. Faizler yüksek hiçbir iş yapılmıyor. Ben altın bozdurdum arpacık soğan aldık. Hem altın yükseldi hem soğanımız düştü. Hem zarardayız hem müşteri gelmiyor. Bizler büyük zorluk içine düştük. Ne olacak bilmiyoruz."

"Eskiden olan çatımızı ve depomuzu kaldırdılar hırsızlık olayları arttı"

Şıra Pazarı esnafından Bilal Dal da pazarın bulunduğu cadde ve meydanın bakımsız olduğunu ve esnafın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Şıra Pazarı'nın hali içler acısı. Burası ile ilgili bizlere söz verildi. Ama hiçbiri yerine getirilmedi. Buralar yeşil alan olacaktı. Verilen sözlerini tutmadılar büyüklerimiz. Devlet büyüklerimiz olsun, belediye reisi olsun bizlere kulak versinler. Biz buranın bir an önce kalkınmasını istiyoruz. Esnafımız da şikayetçi bu konuda. Belediye başkanımız kaç kere de geldi. Adam da gönderdi ama bir çözüm bulunamadı. Meydanımızda sadece bir çeşme yer almakta. Onu da bir hayır sahibi yaptı. Bizim tek talebimiz buranın düzenli bir şekilde yapılarak eski haline getirilmesi. Eskiden yine iyiydi. Burada bir çatımız vardı. Etraf kapalıydı; satış yapmak isteyen esnaflarımız bu çatı altında buluşurdu. Esnaf akşamları bunları kilitleyip gidiyordu. Şimdi esnaf kapısının önüne bir torba koysa çalıyorlar. Geçen gün buradan arkadaşlarımızın kıskalarını çalmış götürmüşler. Önceden üstü kapalıydı depo gibi de bir yerimiz vardı. Kilitler gönül rahatlığıyla evimize giderdik."

Esnaf Feyzullah Çelik ise "Elazığlı olup Ankara'da, İstanbul da yaşayanlar geldiklerinde Şıra Meydanı'na uğramadan gitmezlerdi. Şıra Meydanı Elazığ'ın en eski ve meşhur yerlerinden biridir. Elazığ'ın şu anki hali terkedilmiş bir halde. Ne arayan ne soran olur. Elazığ'ın en güzel yeri Şıra Meydanı'dır. Meydanın şu anki durumu içler acısıdır. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Belediyenin buraya yapacağı yatırımın geri dönüşümü yine belediyeye olacak"

Esnaf Hakan Şahinoğlu şöyle konuştu:

"Şıra Pazarı en az 50 -60 yıllık yerlerden birisidir. En eski, en tarihi olan bir yer. Mesela Kapalı Çarşı'yı yaptılar, yenilediler. Bize de söz verdiler. Gelip yapacağız dediler. Bu sözler geride kaldı. Ama anda topluma bakıyorum. Toplum dış cephe güzelliğine önem veriyor. Buranın temizliğine, hijyenine bakıyor. O gibi şeylere bakıyorlar. Burası Şıra Pazarıydı. Buraya da farklı şeyler yapabilirler. Dükkanlarımıza giydirme yapılıp güzel bir görüntü verilebilir. İnsanların, turistlerin gelip gezeceği bir yer olabilir. Öyle düşünüyorum. Öyle olursa bunun dönüşü yine belediyeye olacak. Çünkü gelip bizden tabela vergisi alacak, vergiler alıyor. Ama bize yapacağı yardımlar tekrar onlara dönecek. Ama bize öyle bir şey düşünmediklerinden dolayı 'buraya masraf yaparsam geri dönüşümü olmaz' düşüncesindeler. Bunun geri dönüşümü olur. Geri dönüşümü olduğu zaman tabela vergimi öderim, farklı vergilerimi öderim. Ama ben para kazanmadığım zaman ödeyemem."