Emekliler Maaş Zamı Talep Ediyor

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Emekliler maaşlarının yetmediğini, yeni yılda yapılacak zamla maaşlarının en az 20- 25 bin lira olması gerektiğini söyledi. Bir emekli "Devletin vereceği zam bize yetersiz kalır. En aşağı bize yüzde 70- 80 zam vermeleri lazım. Bu maaşla geçinmek mümkün değil. Bazı emekliler gidiyor pazarlarda beleş malzeme almaya çalışıyorlar, yeri geliyor döküntü alıyorlar. Böyle geçiniyorlar" dedi. Başka bir emekli ise "Daha önce maaşım asgari ücretin bir buçuk katıydı şu an ise asgari ücretin altında" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, geçinebilmek için maaşlarına yapılacak zammın en az yüzde 70- 80 olması gerektiğini ifade ettiler. Emekli vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı mikrofonuna şöyle dile getirdi:

"Emekliyiz aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil. Şu anda hükümet enflasyonu çok düşük gösterdi, halkın gözünde enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Buna göre maaş ayarlaması yapılacak. Bizim aldığımız maaşla zaten geçinilemiyor. Devletin vereceği hükümetin vereceği zam bize yetersiz kalır. En aşağı bize yüzde 70- 80 zam vermeleri lazım. Bu maaşla geçinmek mümkün değil. Bazı emekliler gidiyor pazarlarda beleş malzeme almaya çalışıyorlar, ucuz malzeme almaya çalışıyorlar. Yeri geliyor döküntü alıyorlar. Böyle geçiniyorlar. Emeklinin durumu çok vahim, çok sıkıntılı."

"Maaşım önceden asgari ücretin bir buçuk katıydı"

"12 bin 500 lira alıyorum, yetmiyor. En az 25 bin lira olması lazım. Daha önce maaşım asgari ücretin bir buçuk katıydı şu an ise asgari ücretin altında. Hep yüksek primlerden yattı, ben kısa devre asgari ücret primlerinden çalıştım ama bana bağlanan aylık 11 bin 700 lira kök maaşım. Benim normal sigortaya yatan primim 1 milyon liranın üzerinde, ben bu parayı çeksemde bankaya koysam zaten ben 50 bin lira maaş alırım."

"15 bin de olsa, fazla da olsa, idare edecek bir şey değil bu 15 bin. Nedir ki bu 15 bin? Yetmez, yetmez ne yetecek? Bir kilo domates 100 lira olursa, ne yetecek? En azından 20 bin liranın üzerinde olması lazım."

"Benim evim olmasa sıkıntı"

"20 bin lira olması lazım. Ben 25 yıl prim yatırmışım. Sigortadan emekliyim. Benim evim olmasa sıkıntı, zor yani işin doğrusunu söyleyeyim övmeye, karalamaya gerek yok Allah rızası için."

"Maaşı alıyorum, ihtiyaçlarımı alıyorum. Çay içiyoruz kahvede, geziyoruz tozuyoruz. Yetmiyor çay ısmarlarsan, maaş yetmiyor. 30 bin lira olması lazım."

"74 yaşındaki adam gidiyor çalışıyor"

"Para yetmiyor ki. Ne yapayım o parayı, buradan eve eletmiyor. 25 bin lira olması lazım. Geçinebilmen için şuan da 25 bin lira olursa. Emekliye biraz para versin, benim dediğim gibi 25- 26 bin lira etsin o zaman ancak kazanır. Ev aylık 10 bin lira kira, 2 bin 500 lira ile ne yaparsın?"

"Asgari ücretliden 120 lira fazla para alıyordum şimdi ise benim emekli maaşım asgari ücretliden kat kat aşağı en az 4- 5 bin lira aşağı. Zam oranları yüzde 100, yüzde 300 arttı. Kendilerin o dediği zamma inanmıyorum TÜİK'in. İnsan gibi yaşamak için bizim maaşımızın 25- 30 bin lira arası olması lazım, en az. 180 liraydı asgari ücret, benim maaşım da 287 liraydı. Şimdi ise 14 bin lira. Nasıl yaşayalım çalışıyorum çalışıyorum, gidiyorum çalışıyorum. 74 yaşındaki adam gidiyor çalışıyor. Bu duruma getirdiler.

"Yumurtaya göre enflasyon ayarlansın"

Benim yaşama hakkım yok mu? Gezme hakkım yok mu? Çocuğumun evine gitme hakkım yok mu? Yok. Buradan Adana'ya gidecek durumumuz yok yani. Yumurta 6- 7 lira en düşüğü. 180 lira kolisi. Geçen sene 80 lira 70 liraydı.Yumurtaya göre enflasyon ayarlasın. 'Yumurta şuydu' diyor kendiler. Yumurtadan enflasyon açıklıyor ona göre açıklasın kendileri. Açıklasın yumurta kaç kuruşmuş? Nerede olursa olsun Türkiye'nin her tarafında aynı hemen. İstanbul'da da 6 lira 7 lira, burada da 6 lira 7 lira."

"Benim görüşüm şöyle hiç vermesin vatandaşa, emekliye maaş da vermesin, yalnız bir sene eğer ekonomi düzelecekse kendileri de almasın. Milletvekilleri de Başbakan da hiçbir kimse para almasın, eğer ekonomi düzelecekse, vatan kurtulacaksa. Aç gezmeye yine razıyım, düzelecekse. 15 bin lira bizim burada kendi çay harçlığı yapar, evi olmayanlara yetmez. Yalnız İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, yerlerde 15 bin lira ev kirası bile değil."

-"Emekliyim, 13 bin 850 lira alıyorum. 15 bin lira da alsam yetmez, 20 bin lira alsam da yetmez. En az 25 bin lira olması lazım. Kısıtlı harcıyorum başka ne yapayım ki? İstediğimizi alamıyoruz. Sen ne yaparsın 14 bin lirayla? Aldığımız para bu."