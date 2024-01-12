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Engelliler Montaj Atölyeleri: Üretmek ve Başarmak - Son Dakika
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Engelliler Montaj Atölyeleri: Üretmek ve Başarmak

Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyeleri, engelli bireylerin eğitim alarak iş gücüne katılmasını sağlıyor. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi ve EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde bugüne kadar 17 milyon 497 bin 177 ürün montajı yapıldı. Bu atölyelerde eğitim alan özel birey sayısı 177'ye ulaşırken, istihdam edilen sayısı ise 57 oldu. Çalışan bireyler, mutluluklarını ve memnuniyetlerini ifade ediyor.

Engelliler Montaj Atölyeleri: Üretmek ve Başarmak
12.01.2024 - 15:53,
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Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenip iş gücüne katılırken başarmanın mutluluğunu da yaşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi'nde de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

Engelli Montaj Atölyelerinde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Her 2 merkezde bugüne kadar montajı yapılan ürün sayısı 17 milyon 497 bin 177'ye ulaşırken merkezlerden eğitim alan özel birey sayısı ise 177, eğitim alarak diğer kurumlarda istihdam edilen sayı ise 57 oldu. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde açıldığı günden bugüne kadar 110 öğrenci eğitim alırken, 18 öğrenci farklı kurumlarda istihdam edildi ve 7 milyon 500 bin adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde ise 67 özel birey eğitim alırken diğer kurumlarda istihdam edilen öğrenci sayısı 39'a ulaştı. EOSB'deki atölyede ise toplam 9 milyon 997 bin 177 adet de parçanın montajı yapıldı.

Montaj atölyelerinde çalışan özel bireyler de çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ediyor.

"Burada çok mutluyum"

Çalışan özel bireylerden Cengiz Çakır, "Ben burada mutluyum. Günüm güzel geçiyor burada" dedi. Barış Genç ise, "Parçaları birleştiriyoruz. Buzdolabı parçaları var. Profiller var. Burada mutluyuz. Arkadaşlarımla sevgi dolu şekilde çalışıyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz. Bize burayı kurdukları için çok teşekkür ederim." diye konuştu. Çalışanlardan Sinem Nur Fenar, "Kit, motor kapağı yapıyoruz. Günüm burada iyi ve mutlu geçiyor. Bu ortamı çok seviyorum. Çalışmak güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. Nurevşan Kondu ise şu şekilde konuştu;

"Ben burada kit yapıyorum, ocak sabitleme yapıyorum, buzdolabı kapağı yapıyorum. Burada günüm çok güzel geçiyor, mutluyum. İyi vakit geçiyorum. Çalışmak çok güzel bir duygu. Çalışmayı çok istiyorum. Ahmet Ataç'a buradan sevgilerimi ve öpücüklerimi yolluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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