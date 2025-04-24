Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi

Katolik Kilisesinde gözler, Papa\'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesinde gözler, bir sonraki Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi. Dünya, 6-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek seçime kilitlenirken Papa'lık için Kardinal Pietro Parolin dahil 5 isim öne çıkıyor.

24.04.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesinde gözler, bir sonraki Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi. Papalık Seçimi (Konklav) öncesinde Kardinaller Meclisinde yer alacak seçici Kardinallerin kıtalara göre dağılımı başta olmak üzere dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

"SEÇİCİ KARDİNAL SAYISI 135"

Katolik Kilisesinin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinallerden yaşı 80'in altında olanlar, gelenek ve teamüllere göre yine kendi aralarından bir ismi Papa olarak seçecek. Vatikan'ın resmi verilerine göre, halihazırda 252 kardinal bulunuyor. Bunlardan Papalık Seçimi'ne katılabileceklerin sayısı nisan ayı başında 136 iken Hint Kardinal George Alencherry'nin Papa Franciscus'un ölümünden iki gün önce, 19 Nisan'da 80 yaşını doldurması sebebiyle seçici kardinal sayısı 135 olmuş durumda.

Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi

BİR SONRAKİ LİDERİN HANGİ KITADAN OLACAĞI MERAK KONUSU

Bu 135 kardinalden biri, Konklav'da 3'te 2 yani 90 kardinalin oyunu aldığında, Katolik Kilisesinin 267'nci Papası olacak. 135 seçici kardinal arasında, 59 kardinalle Avrupa kıtası baskın şekilde öne çıkıyor. Avrupa'yı, 20'şer kardinalle Asya ve Kuzey Amerika, 17 kardinalle Güney Amerika, 16 kardinalle Afrika, 3 kardinalle de Okyanusya takip ediyor. Kardinaller Meclisindeki bu durum, kıtaların arasında da bir mücadeleye işaret ediyor. Örneğin son Papa Franciscus, tarih boyunca Amerika kıtasında seçilen ilk Papa olma özelliği taşırken Katoliklerin bir sonraki liderinin hangi kıtadan olacağı merak unsuru olmaya devam ediyor. Söz konusu verilerde öne çıkan bir diğer önemli detay ise mevcut kardinallerin, hangi Papa döneminde kardinallik mertebesine getirildiğiyle alakalı. Hafta başında hayatını kaybeden Papa Franciscus, 12 yıllık papalığı döneminde, sonuncusu Aralık 2024'te olmak üzere toplamda 10 kez kardinal atadı. Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, kardinal atamalarıyla Kardinal Meclisinin daha az Avrupa ağırlıklı ve daha heterojen bir yapıda olmasına öncülük etti.

Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi

KONKLAV 6-10 MAYIS TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

Papa Franciscus'un kardinal yaptığı isimler, kendisinin halefini seçecek Kardinaller Meclisinde büyük çoğunluğu oluşturuyor. Vatikan'ın verilerine göre, Kardinaller Meclisi'nde Papa Franciscus'un atadığı 108 kardinal bulunuyor. Franciscus'un önceki iki selefi Papa 16. Benediktus'un döneminden 22, Papa 2. Ioannes Paulus'un döneminden ise 5 kardinal, mayıs ayında toplanacak Kardinaller Meclisine katılacak. Kardinaller Meclisindeki bu tablo, Papa Franciscus'un halefinin de kendisinin çizgisinde olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bununla beraber, yapılan yorumlarda, Papa Franciscus'un seçildiği 2013'teki Konklav sürecine işaret edilerek Kilisenin yönetiminde attığı adımlarla, selefi Papa 16. Benediktus'tan çok farklı bir profil çizdiğine dikkat çekiliyor. Bu Konklav'da, Papa Franciscus gibi Kilisede daha farklı ve yeniliklere açık çizgide bir papa mı yoksa Kilisenin muhafazakar kanadından bir ismin mi seçileceği en büyük merak konusu. Muhafazakar bir ismin seçilmesinin, Papa Franciscus'un çizgisinde kırılma yaşanacağı anlamına gelecek.

Papa Franciscus'un 26 Nisan Cumartesi günü cenaze töreni ve defin işlemlerinden sonra başlayacak 9 günlük yas sürecinin bitimine denk gelen 6-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Konklav'ın ilk oturumunun Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli'nde yapılması bekleniyor. Öne çıkan 5 aday ise şöyle sıralandı;

Papa Franciscus'un Ardından Kardinaller Meclisi Gözler Önüne Serildi
Pietro Parolin.

Kardinal Pietro Parolin (İtalya)

Yaş: 70

Görev: Vatikan Devlet Sekreteri (Dışişleri Bakanı)

Öne Çıkan Özellikleri: Diplomatik becerileriyle öne çıkan Parolin, ABD- Küba yakınlaşmasında önemli rol oynamıştı. İçeride denge, dış ilişkilerde barış arayışı onun karakterini yansıtıyor. Geleneksel değerlere bağlı ama ölçülü bir reform yanlısı olarak biliniyor.

İtibar: Vatikan'ın 'pragmatik beyni' olarak tanımlanıyor.

Papa Franciscus'un Ardından Kardinaller Meclisi Gözler Önüne Serildi
Luis Antonio Tagle.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler)

Yaş: 67

Görev: Vatikan'ın Göçmenler Dairesi Başkanı, eski Manila Başpiskoposu

Öne Çıkan Özellikleri: "Asya'nın Francis'i" olarak tanınıyor. Duygusal hitabeti, alçakgönüllülüğü ve gençlerle güçlü bağlarıyla biliniyor. Göçmen hakları ve sosyal adalet konularında aktif.

Vizyonu: Katolik Kilisesi'nin küresel güneydeki büyüyen nüfuzunu temsil edebilir.

Papa Franciscus'un Ardından Kardinaller Meclisi Gözler Önüne Serildi
Robert Sarah.

Kardinal Robert Sarah (Gine)

Yaş: 79

Görev: Eski İlahî İbadetler ve Sakrament Disiplini Kongregasyonu Başkanı

Öne Çıkan Özellikleri: Sert muhafazakâr görüşleriyle biliniyor. Papa Francis'in bazı reformlarına karşı çıkmasıyla tanınıyor. Latin ayinlerinin korunmasını savunuyor.

Destek: Avrupa'daki muhafazakâr Katolik çevrelerde güçlü bir desteğe sahip.

Papa Franciscus'un Ardından Kardinaller Meclisi Gözler Önüne Serildi
Kardinal Fridolin Ambongo Besungu.

Kardinal Fridolin Ambongo Besungu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Yaş: 64

Görev: Kinşasa Başpiskoposu

Öne Çıkan Özellikleri: Afrika'daki çevresel adalet ve yolsuzluk karşıtı duruşuyla dikkat çekiyor. Papa Francis'in "Laudato Si" çevre bildirgesine destek veren öncü seslerden biri.

Potansiyeli: Afrikalı bir Papa, Katolik dünyasının demografik gerçeklerini daha iyi yansıtabilir.

Papa Franciscus'un Ardından Kardinaller Meclisi Gözler Önüne Serildi
Matteo Zuppi.

Kardinal Matteo Zuppi (İtalya)

Yaş: 69

Görev: Bologna Başpiskoposu, İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı

Öne Çıkan Özellikleri: Reformist ve sosyal duyarlılığı yüksek bir lider. Aynı zamanda Sant'Egidio adlı barış yanlısı Katolik hareketin eski bir üyesi. Barış müzakerelerinde ara bulucu olarak görev aldı.

Vizyonu: Francis'in çizgisini sürdürecek, toplumsal meselelerde aktif ve genç kuşaklara açık bir lider profili.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Papa Francis, Vatikan, Yaşam, Dünya, Papa, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • C. Mersin:
    Bakalım papanız kim olacak. Ha bu arada seçilen Papa'yı Cumhurbaşkanı da tebrik edecek bunu buradan belirtelim 0 0 Yanıtla
  • 0000:
    habermi bu şimdi bize ne bundan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.