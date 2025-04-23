Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

Marmara\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Marmara'daki 6.2'lik depremin riskini ve artçıların devam edebileceğini belirtti.

23.04.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayının Orta Marmara segmentinde yaşandığını söyledi. En son aynı yerde 26 Eylül 2019 yılında 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Aykan, 6 yıl sonra aynı yerde 6.2 büyüklüğünde bir depremin olması çok anlamlı, beklenen büyük Marmara depreminin de Orta Marmara segmenti üzerinde yaşanacağını söyledi.

Aynı hat üzerinde 1766 yılında 7,5 büyüklüğündeki büyük depremin İtalya'dan Avusturya'ya kadar birçok coğrafyada hissedildiğini ve tüm Marmara'da tahribata yol açtığını aktaran Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Bu bölge tekrarlar nitelikte depremler üretmesi açısından çok önemli bir bölge, böyle bir depremin tekrarı, nüfus yoğunluğunu da düşündüğümüzde tüm Marmara Bölgesinde büyük yıkımlara neden olacaktır. Marmara Denizi'nde, tarihi dönemde 7'nin üzerinde birçok depremler olmuş, en son büyük depremler 1509 ve 1766 tarihinde olmuş, bu depremlerin yaklaşık 250 yıllık bir tekrarlama periyodunun olduğu düşünüldüğünde; en son depremin üzerinden 259 yıl gibi uzun bir süre geçtiği için buranın bir sismik boşluk olduğunu; yani kırılma zamanı gelmiş yakın bir gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Tarihi dönemlerde meydana gelen depremler ve yapılmış olan çalışmalara göre bu fay üzerinde 7'nin üzeri, maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirten Aykan, "Orta Marmara segmentinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz büyük Marmara depremi değil. 6.2 büyüklükten sonra ne kadar zaman sonra büyük bir deprem gelir bunu kesinlikle bilemiyoruz; birkaç saat sonra da olabilir, 1 hafta sonra da, 5 yıl, 10 yıl sonra da olabilir. Sonuç olarak depremin olduğu yer çok anlamlı; bu yüzden de önemli bir riskin olduğunu söyleyebilirim. Bu depremi hafife almamamız gerekiyor. Artçı depremler bir süre devam edecek, vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle binaların da hasar olanların binalarına girmemelerinde, dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.

Depremin Türkiye'nin, özellikle de Marmara Bölgesi'nin 1'inci önceliği olması gerektiğine vurgu yapan Aykan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu deprem sadece İstanbul'u etkilemeyecek, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illeri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ'ı ağır bir şekilde etkileyecektir. Bu deprem 28 milyonu etkileyecektir. Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu, sanayi, ekonomi, ulaşım, tarihi birikim bakımından en yoğun olan bölge olduğu için burada büyük bir depremin olması Türkiye'nin ekonomisine bir hayli zarar verecektir. Bu yüzden bu depremi çok fazla önemsememiz gerekiyor. Marmara Bölgesinde yaklaşık 6 milyon yapı stoku var ve bu çok fazla bir yapı stoku. Marmara Denizi'nde olacak bir deprem 7'nin üzerinde maksimum 7.6 büyüklüğünde olabilir. Bu yüzden bu depremin hem maliyeti hem kayıpları çok fazla olacaktır." - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Marmara, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Yerel, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:30 Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:46 Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
23:34 Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
23:32 Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 18:01:38. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.