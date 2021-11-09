Erciş'te "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Erciş'te "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu sahnelendi

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sponsorluğunda lise öğrencilerine yönelik madde bağımlılığının zararlarının anlatıldığı "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatroya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Oyunun ardından bir açıklama yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında tiyatro çalışanlarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Muhteşem bir performanstı. Geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizin bu beladan kurtulması anlamında rol model olacak kıymetli bir çalışmaydı. Bütün tiyatro çalışanlarını tebrik ediyorum. Ben mesajı aldım bir baba olarak, evlatlarımıza daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tiyatrocu arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Tiyatro Balans Müdürü Ömür Akkan ise ekip olarak İstanbul'dan yola çıkıp aylarca bütün Türkiye'yi gezdiklerini söyleyerek, "Doğu ve Güneydoğu'nun en ücra köşelerine gitmeye çalışıyoruz. Her öğrenciye, her gence ulaşmaya çalışıyoruz. Pembe Aslında Siyahtır oyunumuzu oynuyoruz. Bu oyunla madde bağımlılığına karşı bir mücadeleyi anlatıyor. Zengin fakir ayırt etmeden herkesin bu zehre bulaşabileceğini anlatan bir oyun. O yüzden de biz güzel bitirmiyoruz oyunu, oyunun sonunda da ölümü anlatıyoruz. Yani bu zehirden hiçbir şekilde kurtuluş yoktur demeye çalışıyoruz. Kasım Uçkan'ın yazdığı ve Metin Karaman'ın yönettiği bir oyun. Bu sezon bu oyunumuzla devam ediyoruz. 3 gün boyunca da Erciş'teyiz. Bütün halkımızı, öğrencilerimizi ve seyircilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.