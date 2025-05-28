Erciyes-2015 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü icra edildi. Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda hazırlıklarını tamamlayan 265 paraşütçü komando, Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na iniş yaptı. Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

Sahanın temizlenmesinin ardından Kızılay ve AFAD ekipleri de insani yardım için helikopterle alana bırakıldı. Tatbikata katılan Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya bayrakları ile saygı atlayışı da yapıldı.

Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da takip etti.

"Bu görev hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur vesilesidir"

Tatbikatın sonunda konuşan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvası ilk görev yerim 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Paraşüt sevdası 1990'lı yıllarda askeri okulda eğitim aldığım dönemde filizlendi. 1994 yılında gerçekleştirdiğim ilk atlayış ile gökyüzü ile tanıştım. Akabinde ilk görev yerim olan 1. Komando Tugay Komutanlığı bu sevdayı mesleki bir kimliğe dönüştürmenin yolunu açtı. 2000 yılında askeri serbest paraşüt kursunu başarı ile tamamlayarak bu alandaki uzmanlık yolculuğuma başladım. Aynı yıl Karagücü Serbest Paraşüt Takımına seçildim. 2004 yılında Silahlı Kuvvetler Paraşüt Şampiyonasında elde ettiğim dereceyle Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımına seçilerek milli sporculuk hayatım resmen başladı. 2018 yılına kadar hem Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımında hem de Paraşüt Milli Takımında sporcu ve takım kaptanı olarak görev yaptım. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok şampiyonada bireysel ve takım kategorisinde şanlı bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırıyorum. Elde ettiğim tecrübeler sayesinde aynı zamanda öğretmenlik yapmaktayım ve vermiş olduğum kurslar ile birçok paraşütçü profesyonel yetiştirdim. Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış gerçekleştirdim. Her bir atlayışımda hala ilk gün hissettiğim heyecan ve gururu hissederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur vesilesidir" dedi. - KAYSERİ