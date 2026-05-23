Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Senin Hikayen dizisinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi Şule Senin Hikayen'in galasına katıldı.

Edebiyat ve düşünce dünyamızın öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatan Şule Senin Hikayen, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, TRT yönetimi, dizinin oyuncu kadrosu, yapım ekibi ile sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan galayı birlikte izledi

Dizinin ilk iki bölümünün gösterildiği galada birçok sahne katılımcılardan uzun süre alkış aldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gala programının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şule Senin Hikayen" dizisinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu, acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım; Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Gala programının İstanbul'un fethinin yıl dönümüne yakın bir zamanda yapılmasını güzel bir tevafuk olarak nitelendiren Duran, "Malum, dizideki önemli kavramlardan bir tanesi de tevafuktu. İşte hem İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın daha sonra özgürleşmesi ve başörtüsüne özgürlük, bunların hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir semboller tevafuku oldu" dedi.

Türk sinema sektörünün çok başarılı işlere imza attığını dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada, bakan yardımcısı olarak yaptığım seyahatlerde de gördüm. Dünyanın değişik yerlerinde Türk sinema ve dizi endüstrisinin ürünleri çok ilgi görüyor. Bunların bir kısmı tarihiyle ilgili, bir kısmı İstanbul'la ilgili, bir kısmı Türkiye'mizin farklılıklarıyla ilgili, hepsi çok ilgi görüyor. Türkiye'nin hikayesi bütün kıtaların birleştiği yerde, kendi medeniyet birikimine sahip çıkarak ama dünyayla da yüzleşerek dünyaya Türkiye'de verilen mesajın iletilmesi açısından çok önemli."

"Bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." ve "Daha adil bir dünya mümkün." diyerek aslında bütün insanlığa seslendiğine işaret eden Duran, kendilerinin de Türkiye'de böyle bir vizyonu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Duran, bu çerçevede TRT'nin söz konusu yapımının da buna işaret ve hizmet ettiğini anlatarak "Biz, bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren, aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu. Elbette bunlar mücadelelerle ortaya çıkıyor. Bir başörtüsü mücadelesi olarak bunun ne kadar değerli olduğunu, dışlamadan, kucaklayarak kendi insanımıza neler söyleyebileceğimizi, bu ortak hikayemizi anlattığı için başarılı bir yapıt olarak buluyorum." diye konuştu.

"Şule Yüksel Şenler başörtü mücadelesinde çığır açmıştır"

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tabii platformunda yer alan her yapım gibi Şule Senin Hikayen dizisinin hazırlık sürecinin de titizlikle yürütüldüğünü ve yoğun bir emek sonucu ortaya çıktığını söyleyerek, "tabii platformunda maceradan aksiyona, komediden distopyaya, tarihten dramaya kadar 60'ın üstünde yapım mevcut. Aslında bu yapımların ortak özelliği, fikrini ve hikayesini bu topraklardan alıyor olması. Ülkemizin, maneviyatımızın, kültürümüzün nice kahramanına nice hikayesine bu yapımlarda yer verdik. Şule dizisi de bu yaklaşımımızın, bu anlayışımızın en somut yansımalarından biridir" dedi.

Şule Yüksel Şenler'in bilgi ve birikimi, duruşu, güçlü kalemi ile 1960'lar, 1970'ler Türkiye'sinin kasvetli iklimine güçlü bir soluk verdiğini aktaran Sobacı, "Özellikle muhafazakar dindar genç kızların kamusal alanda var olma mücadelesini bambaşka bir noktaya taşımıştır. Fikrini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir, inandığı değerleri ortaya koymaktan, temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Tabii o dönemi koşullarını düşündüğümüzde bunları yapabilmek de kolay değildi. Şule Hanım bu profili çizerken aslında çok büyük baskılara, karalamalara maruz kalmıştır. Cezaevine gönderilmek de dahil olmak üzere ağır bedeller ödemiştir ama yürüdüğü yoldan asla geri adım atmamıştır. Şehir şehir dolaşıp genç kızlarla buluşmuştur ve deyim yerindeyse başörtüsü mücadelesinde çığır açmıştır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de hedefe oturtulan ve önü kesilmek istenen en önemli isimlerden birisi de Cumhurbaşkanımızdır"

Türkiye'de Şule Yüksel Şenler gibi zarif bir münevverin bile hedef tahtasına oturtulduğu dönemler olduğundan bahseden Sobacı, "Toplumun büyük kesiminin fikirleri, kılık kıyafeti, yaşam tarzı itibari ile ötekileştirildiği, milli ve manevi değerleri ile barışık olmayan vesayetçi bir zihniyetin, topluma istikamet çizmek istediği dönemleri tecrübe etmişizdir. Aslında önü kesilmek istenen, hedefe oturtulan Türkiye'de en önemli isimlerden biri de zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleri galamıza başka bir anlam yüklemektedir. Ben kendilerine, Zat-ı Devletleri'ne ve Hanımefendi'ye teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum, yine bu vesileyle Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ise rol model olmuş bir ismin hikayesini ekranlara taşıdığı için TRT'ye ve tabii'ye teşekkür etti. Şenler'in Türkiye'nin tarihinde çığır açtığını, Müslüman kadının toplumsal kimliğiyle var olma mücadelesini anlattığını aktararak, "1950'li yılların Türkiye'sinde tek başına bir kadın olarak mücadele vermiş, pek çok erkeğin yapamadığını tek başına, yanında sadece ailesinden fertler ile hedeflerini ve ideallerini hayata geçirmiş kıymetli bir isim kendisi. Şule Hanım'ın bir ayrı özelliği de Emine Erdoğan Hanım Efendi ile gençlik yıllarında çok yakın bir arkadaşlıklarının olmuş olması ve sivil toplum kuruluşlarında birlikte çalışmış olmaları. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan Hanım Efendi'nin hayatlarının kesişmesinde ve birleşmesinde de büyük bir rol oynamış kıymetli bir isim" dedi.

Şule Senin Hikayen oyuncuları hazırlık süreçlerine dair konuştu

Dizinin başrollerinden Yıldız Çağrı Atiksoy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "En başta onu gerçek hayatta tanıyan insanlardan günlerce dinlemekle, derneği ziyaret etmekle başladık. İzlediğinde bence herkesin hikayesi olduğunu zaten seyircimiz de anlayacak. Gücü, azmi, mücadelesi, milyonlarca kadına olan desteği, istihdamı, yolunu aydınlatması hepsi beni çok etkiledi" dedi.

"Özge Karlıgil" karakterini canlandıran İlayda Alişan, dizide Şule Yüksel Şenler'in Özge'nin hayatına dokunuşunu görülebileceğine değinerek, "Onun hayatındaki etkilerini izleyeceğiz. Değişimini, dönüşümünü izleyeceğiz. Gerçekten çok güçlü bir kadın ve çoğu kadının yanında durmuş, birçok şeyi günümüze kadar başarılarına taşımış birisi. Umarım bizler de onun gibi kendi hayatımızda güçlü kadınlar olmayı başarabiliriz" sözlerini paylaştı.

"Kerem Karay" karakterini oynayan Alp Navruz, kariyerinde istediği bir karakteri canlandırdığını ifade derek, dijital bir platformda yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. - İSTANBUL