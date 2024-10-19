Erzurum Kent Konseyi, Ehramı Koruma İçin Hukuki Yollara Başvuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kent Konseyi, Ehramı Koruma İçin Hukuki Yollara Başvuruyor

Erzurum Kent Konseyi, Ehramı Koruma İçin Hukuki Yollara Başvuruyor

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, sosyal medyada 'Erzurum Ehramı' hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı hukuki işlem başlatacağını açıkladı. Ehram, Erzurum'un kültürel mirası ve geleneksel kıyafeti olarak önem taşıyor.

19.10.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Başkan Hüseyin Tanfer, sosyal medya hesaplarından 'Erzurum Ehramı' üzerindeki hakaret içerikli paylaşımların mesnetsiz olduğunu, paylaşım yapan hesaplar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, Ehram'ın Erzurum Kültüründe önemli bir yer edindiğini ifade ederek "Erzurum'da ehram koyun yününden yapılan, annelerimizin şehir merkezinde olsun, kırsal kesimde olsun, dış giysi olarak kullanılan tek parça halinde örtündükleri sokak giysisidir. Ehram, sadece dış giysisi olmasının yanı sıra giyinen kişinin karekterini de yansıtabilecek büyük bir öneme sahiptir. Erzurum Ehramı Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da ehram giysimiz Erzurum'umuzun kültürel elçisi, bir kültürel mirasıdır, mirasımızdır. Ehramı kuşaktan kuşağa yaşatacağız" dedi.

Ehramın başta Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van ve Kayseri gibi illerde kadınlar tarafından kullanıldığımı ifade ede Tanfer, "Örtünmek amacıyla kullanılan ve koyun yününden üretilen kumaşlardan yapılan ehram, halen söz konusu iller başta olmak üzere birçok kentteki kadınlarca geleneksel giysi olarak kullanılıyor" dedi.

Dünya Turizmi Erzurum Ehramı ile Tanışıyor

"Erzurum, yapılan başarılı çalışmalar neticesinde geleneksel kıyafetimiz ehramın tescilini almıştır" diyen Tanfer açıklamasını şöyle sürdürdü; "Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanılarak kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Bu gün ülkemizin dört bir köşesinden fışkıran zenginlikleri tescillemenin takdire şayandır. Ülkeler arasında Almanya, Japonya, Azerbaycan ile Endonezya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürünlerinin pazarlamayı sürdürmektedir. Ülkemizi her bir bölgesini, yöresini fasikül fasikül okuyabilirsek, henüz keşfedilmemiş ve tüm dünyada çığır açmaya gebe nice hazine bulacağız. Kültürel tarihimizde adeta bir arkeolog titizliğiyle araştırmak da, tıpkı bayrak sevgisi gibi kutsal bir çabadır.

"Şiddetle kınıyoruz"

"Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, Erzurum Ehramı dünya pazarına açılırken bazı art niyetli kişilerin, bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesapları üzerinden mesnetsizce 'Ehram üzerindeki' ahlaksız yaklaşımlarını tasvip etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Kadim Şehir Erzurum'umuz adına, Hukuksal yollara başvurarak gerekli girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Erzurum Ehramı bizim analarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın kültürüdür.' diyerek ifade etmek istiyorum. Ehramın dünya pazarlarına açılması noktasında da, önemli bir ekonomik değer ortaya koyacağı aşikardır. Coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayarak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkanıdır.

Erzurum Ehramının coğrafi etiketi alınmıştır. Aynı zamanda Ehram üretimi için Atölye kurulup ürünleri satışa sunulmuş ve kadınlara istihdam olanağı sağlamaktadır.

Başta Erzurum Valiliğimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz, Kamu Kurum Kuruluşlarımız, Aziziye, Palandöken, Yakutiye Belediyelerimizin özenle, tanıtım yolundaki başarılı projeleri ile hayata geçirmiştir.

Şunu ifade etmek istiyoruz. Erzurum Kent Konseyi olarak 'Erzurum Ehramı' ülke çapına hatta uluslararası tanıtımını devam ettirme adına elimizden gelen gayreti göstermeye özen ve itina ile Erzurum Ehramını yaşatmayı sürdüreceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Kent Konseyi, erzurum, Ekonomi, Kültür, Sanat, Hukuk, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi, Ehramı Koruma İçin Hukuki Yollara Başvuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi, Ehramı Koruma İçin Hukuki Yollara Başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.