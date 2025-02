Esenler Belediyesi\'nden Kitap Lansmanı ve İftar Duyurusu

Yerel

Esenler Belediyesi, yazar ve hikayeci Cihan Aktaş tarafından kaleme alınan "Rüzgarla İyi Geçinmek-Esenler'in Kuruluşu" ve "Sokaklar Unutmuyor-Esenler'in Hafızası" adlı eserlerin lansmanına ev sahipliği yaptı. Lansmanda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Biz Esenler'de bu sene bütün toplu iftarlarımızı iptal ettik. Her akşam bin 500 kardeşimize Gazze'de iftar vereceğiz" dedi.

Esenler Belediyesi, yazar ve hikayeci Cihan Aktaş'ın 7 yıllık çalışmasının ürünü olarak Anadolu ve Balkanlar'dan göç alan Esenler'in kuruluş hikayesini ele aldığı "Rüzgarla İyi Geçinmek- Esenler'in Kuruluşu" ve "Sokaklar Unutmuyor-Esenler'in Hafızası" adlı eserlerin lansmanına ev sahipliği yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun'de düzenlenen lansmana Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yazar ve hikayeci Cihan Aktaş, siyasi parti temsilcileri, üç kuşak Esenler'de yaşayan ve eserlere katkı sunan Esenler sakinleri de katıldı. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen kapsamlı çalışmalar, "Bir Şehrin İki Hikayesi" başlığıyla düzenlenen lansmanda kamuoyuna tanıtıldı. Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi yayınları arasından okurla buluşan eserler, tarihi derinliği olan Esenler'i çeşitli fotoğraf kareleri ve insan hikayeleriyle gözler önüne seriyor. Protokol konuşmalarının ardından başkan Göksu, kitapta Esenler'i anlatan vatandaşlara hediye takdim etti.

"Her iki kitapta Esenler'in yazılmayan hikayesini yapmıştır"

Lansmanda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Her insanın bir hayat hikayesi vardır. Şehirlerinde hikayesi vardır. Bugün lansmanını yapmış olduğumuz her iki kitapta Esenler'in yazılmayan hikayesini yapmıştır. İnanıyorum ki bu hikayeyi çocuklarımız okuyacak. Yaşadıkları ve doğdukları bu şehrin hikayesinin ne olduğunu, kendilerinin nerede yer alacaklarını belirleyecekler. Ufka ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecekler. Hikayesi olan bir şehirde yaşıyorlar. Dünyanın en nadide şehri olan İstanbul'un bir parçasında var olmak ve hikayesi olan bir şehirde yaşamanın özgürlüğüne, iç sevdasına tutulacaklarını düşünüyorum. Kitap yeni bir ufuk, yeni bir pencere açtı. Hayırlı olsun" dedi.

"2010 yılında Esenler'deki metruk binaları yıkmak için İller Bankası'ndan 100 milyon borç kullandım"

Başkan Göksu, Esenler'in büyük vizyonuyla yoluna devam edeceğini belirterek "2010 yılında Esenler'deki metruk binaları yıkmak için İller Bankası'ndan 100 milyon borç kullandım. O gün sadece metruk binaları yıkmak, şehri çöküntü haline getirme riski olan bölgeleri kaldırmak için borçlanarak kaynak kullandım. Yıktık attık hepsini. Bu şehrin her bir sakini şehrinin farkına vardı. Böylece şehir sosyolojik, kültürel ve mekan olarak kendisini yenilemeyi, anlamayı, fark etmeyi becerdi. Esenler bundan sonra büyük vizyonuyla yoluna devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Her akşam bin 500 kardeşimize Gazze'de iftar vereceğiz"

Öte yandan Göksu "Biz Esenler'de bu sene bütün toplu iftarlarımızı iptal ettik. Toplu iftarlarımızın hepsini her akşam Gazze'de vereceğiz. Her akşam bin 500 kardeşimize Gazze'de iftar vereceğiz. Esenler'de zaten ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını kurmaya devam edeceğiz ama salonlarda yapılan o büyük iftarların hepsini iptal ettik. Allah Gazzeli kardeşlerimize yardım etsin. Onları bu zalim, siyonist, katil İsrail'in zulmünden kurtarsın İnşallah" şeklinde konuştu.

Lansmanı yapılan kitapta Esenlerin kültürel gelişimi ve değişimi ile ilgili bilgi veren Suat Türkoğlu "Gerçekten Esenler'in ruhunu ve aidiyet duygusunu bu kitaba yansıtmışlar. Burada her kesimden insanın bir hikayesi var. Kültürel olan her şeyi, eski mahallelerde ailelerin yaşadığı sorunları, birlik ve beraberliği yansıtmıştır. Bizde elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi. - İSTANBUL