Eskişehir\'de TOKİ Mağdurları Cumhurbaşkanı\'na Mektup Gönderdi

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de TOKİ mağduru vatandaşlar PTT önünde bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Vatandaşlar adına açıklama yapan Serhan Alağaç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahiplerine yaptığı vicdan çağrısını keşke biraz da TOKİ yetkilileri dinlese" dedi.

Eskişehir'de TOKİ mağduru vatandaşlar bugün PTT önünde bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Sakarya Caddesi'nde bulunan PTT önünde toplanan vatandaşlar TOKİ yetkililerine seslendi ve KDV oranının söz verildiği gibi yüzde 1'de kalmasını talep etti.

"O GÜN İÇİN İKİ ASGARİ ÜCRETTİ"

Basın açıklamasını okuyan Serhan Alağaç şunları söyledi:

"Bizler 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından protokol imzalanarak hayata geçirilen Her yıl 100 bin konut projesi kapsamında Eskişehir'de yapılacağı söylenen 2 bin 450 adet konut için başvuru yapmış ve hak sahibi olmuş vatandaşlarız. O dönem bize açıklanan başvuru şartlarında öncelikli madde bu projeye başvurabilmek için alt gelir grubuna dahil olma şartıydı. Ne demek alt gelir grubu 2019 Aralık ve 2020 Ocak ayı için hane halkı gelirinin 5 bin 500 TL'yi geçmemesi şartıydı. Bugün sözleşme aşamasında bizim bunu belgelememiz isteniyor ve eğer bu rakamı geçiyorsa gelirimiz, hakkımızı kaybediyoruz. O günün şartlarında 5 bin 500 TL demek bir eve iki asgari ücretin girmesinin kabul edilmemesi demek.

"YÜZDE 1 KDV'NİN PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ"

Diğer şartlarda ise evlerin 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 ay 894 TL'den başlayan sabit taksitler ile, 3+1 nitelikli konutlar için ise yüzde 10 peşinat ve 240 ay 1022 TL'den başlayan sabit taksitler ile bizlere verileceği yönündeydi. Yani en yüksek daire bedelinin 240 bin TL olacağı bu projede evlerin fiyatının yüzde 10 peşin ödeneceği geri kalan tutar için ise devlet bankalarından yüzde 0,49 faiz oranı ile kredi kullandırılacağı bu kredinin geri ödemesinin 240 ay sabit ödeme olarak yapılacağı bildirildi. Ayrıca 1- 1,5 yıl içerisinde bitirileceği söylenen bu konutlar için anahtar tesliminde yüzde 1 KDV'nin peşin olarak tahsil edileceği resmi evraklar üzerinde açıkça hiçbir değişikliğe sebep vermeyecek şekilde belirtilmiştir.

"PEŞİNATTAN SONRA 240 AY SABİT ÖDEME SÖZÜNDEN VAZGEÇİLMİŞ"

Gelelim bugün önümüze koyulan şartlara. Öncelikle Eskişehir için 2 bin 450 konut sözü verilerek 2 bin 450 hak sahibi belirlenmesine rağmen 2 bin 297 konut inşa edilerek 153 adet hak sahibinin 4 yıllık umutları adeta bir çöp gibi kenara atılmıştır. Bizlere o dönem için en pahalı daire fiyatı asgari ücretin 10 katı olarak verilmişken, sözleşme aşamasında gördük ki en pahalı daire fiyatı asgari ücretin 15 katı olmuştur. Demek ki vatandaş enflasyona karşı ezilmiştir ve alım gücü yüzde 50 oranında düşmüştür. Bize açıklanan şartlarda yüzde 10 peşinattan sonra 240 ay sabit ödeme sözünden vazgeçilmiş bizlere 180 ay memur maaş artışı endeksli ödeme şartı zorlanmıştır. Nedir bu memur maaş artış endeksi? Yani diyorlar ki her 6 ayda bir memur maaş artışı oranına göre evinizin toplam borcuna zam yapılacak ve yeni ev bedeli taksitlerinize bölünerek size yeni bir taksit rakamı çıkartacağız. Yani bizlerin yeni ev sahibi TOKİ idaresi olacaktır. Şu anki ev sahibimiz bile yılda bir kez zam yaparken yeni ev sahibimiz yılda iki kez zam yapacağını söylemektedir. Geçen yılki taksit artış oranlarına baktığımızda görüyoruz ki ev sahiplerine devlet tarafından yüzde 25 sınırı koyulurken TOKİ taksitlerine yüzde 40 zam yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahiplerine yaptığı vicdan çağrısını keşke biraz da TOKİ yetkilileri dinlese.

"KDV ORANI YÜZDE 1 DEN YÜZDE 10'A ÇIKARTILMIŞTIR"

Bizleri mağdur eden şartlar bununla da bitmiyor tabii ki. Başvuru şartlarında yüzde 1 olarak açıkça belirtilen KDV oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkartılmıştır. Peşinat olarak 140 - 200 bin TL arasında para istenen bu dar gelirli hak sahiplerinden evlerin teslimi sırasında aynı tutarı bir de KDV olarak ödemeleri istenmiştir. Bu KDV ödemesi tek anahtar teslimiyle kalmayıp her 6 ayda bir daire bedeline yapılacak fiyat artışının yüzde 10'u oranında KDV ödemesi olarak hak sahiplerinden peşin olarak istenecektir. Yani zaten yüksek rakamlarda taksit ödeyecek dar gelirli vatandaşlara deniyor ki 6 ayda bir de 20- 40 bin TL arasında KDV ödemesi yapacaksınız. Bu insanlar bunu ödeyebilecek durumda olsalar dar gelirli olmazlar, dar gelirli olmasalar zaten bu evlerde hak sahibi olmazlar. Bizler anlayamadık bizim dar gelirli mi olmamız gerekiyor bu evleri almak için? Yoksa bol gelirli mi olmamız gerekiyor bu evleri ödemek için?

"CUMHURBAŞKANIMIZ SESİMİZİ DUYSUN"

Biz de bu mağduriyeti yaşayan hak sahipleri olarak bugün bizlere 2019 senesinde cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini müjdeleyen, dar gelirli vatandaşlarımızı mutlu yuvalarına kavuşturacağız diyen Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak bu mektupları göndermek üzere burada toplandık. Her fırsatta bizleri enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen, vatandaşlarının huzurlu yuvalarında oturmalarını sağlayacağını dile getiren, bugüne kadar verdiği sözlerin tamamını tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini ileten Cumhurbaşkanımızın inşallah bizlerin sesini duyacağını ve bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli talimatları vereceğini umut ediyoruz."

"VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRSİNLER"

KDV oranın yüzde 1'e çekilmesini isteyen İlknur Kayacık, "Ne gerekiyorsa yapın. Biz gerçekten mağduruz. 7 bin 500 lira maaş alıp 9 bin lira nasıl ödeyelim? Verilen sözleri yerine getirsinler. KDV yüzde 1 dediler yüzde 10'a çıktı. Altı ayda bir zam gelecek" dedi.

240 ay vade sözünün tutulmasını isteyen Hasan Kurt, "Ödeme parası 7 bin 15 lira. Bana kalır 585 lira. Bununla ben nasıl geçineceğim? Sayın Cumhurbaşkanı biz para istemiyoruz. 240 ay vade olan söz tutulsun. Yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarılan KDV düşürülsün. Sabit takside dönülsün. Bize verilen sözler tutulsun" diye konuştu.

Selman Gölpek ise, "Çoğu insan haklarının elinden alınmasından mağdur. Biz mağduruz. KDV oranının yüzde 1'e çekilmesini, sabit ödemenin geri gelmesini istiyoruz" dedi.