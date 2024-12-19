Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: "Kaymaz'a Maden Depolama Tesisini Yapma Cesaretini Nereden Alıyorlar?" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: "Kaymaz'a Maden Depolama Tesisini Yapma Cesaretini Nereden Alıyorlar?"

Geniş Video İzle

Kaymaz’da bulunan altın madeninin üçüncü atık havuzunun kapasite artışı için verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, atık havuzunun inşaatının tamamlamasına ilişkin açıklama yapan Filiz Fatma Özkoç, “Hukuksuz ve yargı kararlarına aykırı şekilde Kaymaz’daki 3. atık maden depolama tesisini inşa etme cesaretini nereden almaktadır" dedi.

19.12.2024 17:43  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Kaymaz'da bulunan altın madeninin üçüncü atık havuzunun kapasite artışı için verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, atık havuzunun inşaatının tamamlamasına ilişkin açıklama yapan Filiz Fatma Özkoç, "Hukuksuz ve yargı kararlarına aykırı şekilde Kaymaz'daki 3. atık maden depolama tesisini inşa etme cesaretini nereden almaktadır" dedi.

Koza Altın şirketinin, Eskişehir Kaymaz'da bulunan altın gümüş madeninin üçüncü atık havuzunun kapasite artışı için verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, atık havuzunun inşaatını tamamladığı öğrenildi. Konuyla ilgili Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Platform adına açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Fatma Özkoç, mücadele çağrısı yaptı ve şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Sivrihisar ilçemize bağlı Kaymaz Mahallesi mevkiinde Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi projesi için verilen ÇED Olumlu kararına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dava açılmış, mahkemece projenin vahameti nedeniyle öncelikle yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, yapılan incelemeler ve yargılama neticesinde ise dava haklı bulunarak ÇED Olumlu kararı iptal edilmişti. Bu projenin çevremize ve ülkemize vereceği zararları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık.

"Kaymaz'da kanser vakalarında artış oldu"

Kısaca hatırlamak gerekirse; Bu proje ile 490 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile Eskişehir Kaymaz Mahallesine taşınarak zenginleştirilmesi planlanıyordu. Bu madencilik katliamı uğruna 5 milyon 500 bin metreküp kapasiteyle planlanan üçüncü zehir atık barajı 10 yılda dolacağından, dördüncü, beşinci ve devamı atık depoları yapılacak, on milyonlarca metreküp zehirli ve rehabilitasyonu teknik olarak mümkün olmayan zehirli atık, bölgenin doğasını tamamen yok edecek, tarım topraklarını, meraları kullanılmaz, bölgeyi yaşanmaz hale getirecekti. 490 kilometre uzakta çıkarılan madenin her gün 149 kamyonla Kaymaz'a taşınıp işleneceği ve zehirli atıkların burada depolanacağı göz önüne alınırsa bu projenin aslında bütün Kaymaz'ın bir şirkete maden çöplüğü olarak tahsis edilmesi projesi olduğu açıktı. Kaymaz Mahallesinde yılda 60- 70 kişinin kanserden yaşamını yitirdiği ve kanser vakalarındaki artışın Kaymaz'daki altın madenciliği döneminde bu sayılara ulaştığı dikkate alındığında, madenci şirketin kar hırsının bırakın doğal hayatı bölgede yaşayan insanların yaşamlarını dahi yok saydığı ortadaydı.

"3. Atık depolama tesisinin inşa edilmesine kimler, neden izin vermiştir?"

İşte bu katliam projesine ilişkin ÇED Olumlu kararına karşı halkımızın ve kamuoyunun da haklı desteği ile hukuk mücadelemizi kazanmış ve bu projenin uygulanmasına mahkeme kararı ile engel olabilmiştik. Maalesef ülkemizde daha önce de örneklerine defalarca şahit olunduğu gibi bugün de Mahkeme kararına rağmen bu projenin uygulanmakta olduğu yönünde yörede yaşayan yurttaşlarımızdan birçok şikayet almaktayız. Kaymaz'da 3. Atık maden depolama tesisine ilişkin projenin, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/858 E, 2024/651 K. Sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiş olmasına rağmen, 3üncü atık depolama tesisinin inşa edilmesine kimler, neden izin vermiştir? Yürütmeyi durdurma ve devamında iptal kararına karşın bu atık depolama tesisinin inşası mahkeme kararını uygulamakla yükümlü idari yetkililer tarafından neden mühürlenmemiş ve denetlenmemiştir? Bu konuda yetkili makamları derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan projenin, karara aykırı şekilde uygulanmakta olup olmadığı denetlenmeli, ihlal söz konusu ise sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmalıdır.

Ayrıca yine Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Sarıcakaya Altın ve Gümüş madeni projesinde de tıpkı Çanakkale'den Kaymaz'a cevher taşıma planında olduğu gibi Sarıcakaya'dan çıkartılan cevherin Kaymaz'a taşınması planlanıyor. Sarıcakaya Altın ve Gümüş madeni projesinde de Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı gereği proje kapsamındaki faaliyetin durdurulduğunu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştık. Yine aynı şirkete ait Behçetiye Mahallesi mevkiindeki ruhsat alanına ait projeden de biliyoruz ki buradan çıkarılacak cevherin de Kaymaz'a taşınması şirketin planları dahilinde. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde hukuksuz ve yargı kararlarına aykırı şekilde Kaymaz'daki 3. atık maden depolama tesisini inşa etme cesaretini nereden almaktadır?"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: "Kaymaz\'a Maden Depolama Tesisini Yapma Cesaretini Nereden Alıyorlar?"
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ekonomi, Kaymaz, Çevre, Yerel, Yargı, Maden, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: 'Kaymaz'a Maden Depolama Tesisini Yapma Cesaretini Nereden Alıyorlar?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu: "Kaymaz'a Maden Depolama Tesisini Yapma Cesaretini Nereden Alıyorlar?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.