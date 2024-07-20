Eskişehir Belediye Başkanları Kütahya ve Afyonkarahisar\'ı Ziyaret Etti

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya ve Afyonkarahisar belediye başkanlarını ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilk olarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Sofça Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın atölyesini ziyaret ettiler.

Sofça'yı turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Nida Olçar'ın atölyesini ve lavanta bahçesini gezen başkanlar, lavanta hasadına katılarak lavanta topladılar.

Daha sonra Kütahya Belediyesi'ni ziyaret eden Başkanlar Ünlüce, Kurt ve Ataç, Başkan Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret ettiler. Buluşmada, başkanlar belediyelerinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 74 yıl aradan sonra Kütahya Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Parti'li başkan tarafından yönetilmesi dolayısıyla Eyüp Kahveci'yi tebrik ettiler. Ziyaretin ardından Ünlüce, Kurt ve Ataç, Kütahya Belediyesi'nin anı defterine mesajlarını yazdılar.

Makam ziyareti sonrası başkanlar, Kütahya şehir merkezinin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkartacak Çamlıbahçe Parkı'nı ziyaret ettiler. Park içerisinde bulunan Kent Kahvesi ve Kent Lokantası'nı inceleyen başkanlar, Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehir unvanını alan Kütahya'da Germiyan Sokağı'nı gezen başkanlar, burada gerçekleştirilen atölyeler hakkında bilgi aldılar.

Kütahya ziyaretinin ardından Afyonkarahisar'a giden başkanlar, Afyonkarahisar'ın ilk kadın Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya geldiler.

Belediye binasında konuklarını ağırlayan Başkan Burcu Köksal, Başkan Ünlüce, Kurt ve Ataç'a, ziyaretleri ve destekleri nedeniyle teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve olası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında başkanlar, Afyonkarahisar'ın geçmişten bugüne mutfak kültürünü yansıtan Afyonkarahisar Gastronomi Konağı'na geçtiler. Konakta yapılan inceleme sonrası başkanlar, günün anısına çektirilen fotoğrafla ziyaret turlarını tamamladılar.

Gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bugün 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partili başkanlar tarafından yönetilen Kütahya ve Afyonkarahisar Belediyelerini ziyaret ettik. Eskişehir'deki sosyal, halkçı, şeffaf belediyecilik örneğinin, şehirleşmenin, sosyal hayatın çevre illere yansımasını seçimlerde gördük. Kütahya ve Afyonkarahisar da halkçı, sosyal belediyecilik ile tanıştı. Bu bize mutluluk ve büyük bir gurur veriyor. Ben belediyeler arası dayanışmanın önemine inanıyorum. Geçmişte bunun örneklerini de sergiledik. Odunpazarı Belediyesi olarak Afyonkarahisar ve Kütahya halkının yanındayız, her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ben Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci ile Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal'a ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. İki şehrimizin de sosyal kentler olacağından, Eskişehir gibi diğer illere örnek olacağından şüphem yok. Her iki başkanımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Eskişehir'imizin yanı başında yer alan Afyon ve Kütahya'da bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Eskişehir'deki sosyal demokrat yönetimin komşu illerimize de yayılması bizlere ayrı gurur verdi. Uzun yıllar sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ı CHP'li başkanların yönetecek olmasından, CHP'nin başarılı belediyecilik çalışmalarını Kütahyalılar ve Afyonlular ile buluşturacak olmasından dolayı da gurur duyuyorum. Eyüp Kahveci Başkanımızın ve Burcu Köksal Başkanımızın kısa sürede başladığı çalışmaları, projelerini dinledik. Başarılı olacaklarına inancım tam. Kendilerine başarılı bir dönem diliyorum" diye konuştu.

Eskişehir'in sosyal belediyecilikte tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise şunları söyledi:

"Eskişehir, sosyal belediyecilikte çeyrek asrı aşan başarısıyla komşu illere de ilham kaynağı oldu. Seçim haritasında Eskişehir artık tek başına kırmızı bir şehir değil. Kütahya ve Afyonkarahisar'ın da kırmızıya boyanması bizleri çok mutlu etti. Kütahya ve Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımıza birlikte yeni bir dönem başladı. Sosyal belediyecilikle tanışan komşu illerimizin, Eyüp Kahveci ve Burcu Köksal Başkanlarımızla çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına sosyal belediyeciliğin damga vurması ve bu güzel yolculuğun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile taçlanması için hep birlikte çok çalışacağız. Başkanlarımızla, şehirlerimiz ve ülkemiz için dayanışma ruhuyla hareket edeceğiz. Karşılıklı iş birlikleriyle şehirlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Heyecan verici projeleri ve nazik misafirperverlikleri dolayısıyla başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum."