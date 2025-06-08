Eskişehir Türk Ocağı\'nda Bayramlaşma Töreni

Eskişehir Türk Ocağı'nda Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Yoğun katılım gösterilen törende Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konuşma yaptı. Başkan Ünal, "Şükürler olsun bu bayrama da kavuştuk. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun, Cenab-ı Allah nice bayramlarda hepimizi yeniden bir araya getirsin temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum. Aziz dostlarım, Türkiye 5-6 aydan bu tarafa bir gündemle meşgul olmaktadır. 10 sene önce ilki teşebbüs edilen açılım sürecinin bir benzeri ümit ediyoruz ki tekrarlanmaz. O dönemde yapılan rezaletler halen Türk milletinin hafızasında canlılığını muhafaza etmektedir. Yaklaşık 1 asırdır emperyalizmin hedefi bu coğrafyada Irak, İran, Suriye ve Türkiye'den koparılan topraklar ile konfederasyon şeklinde sun'i bir devlet kurdurmaktır. Bu gündemle meşgul olanlar ümit ediyoruz ki emperyalizmin amacının ne olduğunun farkındadır ve önceki yapılan hatalar bir daha tekrarlanmaz. Bugün Türk milletinin bağrında mevcut olan dip dalga. Sessiz çoğunluk bu gelişmeleri vakur bir şekilde takip ediyor. Birileri bu sessizliği tepkisizlik olarak düşünmemeli. Harekete geçtiği taktirde bu dip dalgasının neye yol açabileceğini bu millet Kuvayi Milliye'de ortaya koydu. Bu dip dalgası milletin sigortası, garantisi ve geleceğidir. Bu dip dalga ezilirse geleceğimiz yok edilir" dedi.

"Türk dünyası ile birlikte yeni bir güneş doğmaktadır"

Başkan Ünal, konuşmasının devamında, "Terörsüz Türkiye'yi şüphesiz istemeyen kimse olmaz. Ne var ki Türk milleti bu sloganla korkutarak, ürküterek baskı altında tutulmak isteniyorsa bilinsin ki bu geri teper! Türk devleti ağaç kovuğundan çıkmış bir yapı değil yılını ve yaşını hala kimsenin hesaplayamayacağı engin bir tecrübe ve tarih şuuruna sahip büyük bir milletin oluşturduğu bir devlettir. Binlerce insanımızın canına mal olmuş bir rezil terör örgütünün terekesine indirilemez ve pazarlık konusu yapılamaz, Türk Devleti'nin muhatabı olamaz. Siyasi partilerin konuştuğu anayasa değişikliği ile neler olabileceğini Türk milleti endişe ile merak etmektedir. Ümit edilir ki, anayasanın değiştirilemez maddeleri dillerde pelesenk haline getirilemez. Dünyanın kalpgahı, enerji havzasının merkezi olan coğrafya 300 milyonluk Türk dünyasıdır. Türk Devleti mevcut enerjisini, imkanlarını, heyecanlarını buraya aktarmalıdır. Türk dünyası ile birlikte yeni bir güneş doğmaktadır. Yönümüz, geleceğimiz, hayallerimiz ve enerjimiz buraya Azerbaycan'a Kazakistan'a Türkmenistan'a Özbekistan'a dönmelidir. Türk Devletleri Teşkilatı hedefine yönelik, daha teşkilatlı, daha planlı ve daha ciddi çalışmalar yapması, kurumlaşması, gerçekçi olması beklenir" ifadelerini kullandı.

"Devletin bu konuda çözüm üretmesi beklenmektedir"

Türk eğitiminin çok düşük bir seviyede olup, hayallerinden ve hedeflerinden uzak olduğundan bahseden Başkan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Politikamız gençlerimizi üniversite kapılarına yığarak heyecanlarını söndürmekte ve lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde işsiz, geleceği karamsar nesiller yetiştirmekteyiz. Türkiye'nin önemli bir diğer meselesi de nüfus meselemizdir. Son yıllarda doğurganlık hızımız sıfıra yaklaşmakta, evlilik yaşının ileri yaşa geçtiği görülmektedir. Yeteri kadar çocuk yuvası, bala bahçesi açılmadıkça aileler ne yapabilecektir? Devletin okulları saat 15.00'da kapandıktan sonra aileler çocuklarını nereye bırakacağını bilememekte. Devletin bu konuda çözüm üretmesi beklenmektedir. Anaokullarının, bala bahçelerinin sayısı artırılmalı, yeni doğum yapan annelerin çocukları anaokuluna başlayana kadar (takriben 3 yaş) sigortası devam ettirilmeli, ülkemizin zenginlikleri bu yönde değerlendirilmelidir. Çocuklarının geleceğini Türk devleti üstlenmesi halinde ailelerden ancak o zaman bir şeyler beklemek mümkün olabilir."

"Bu gençlerimizin zihinleri ve gönülleri inşa edilmelidir"

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, "Bundan asırlar önce Avrupa menşeili emperyalizm koloniyal sistemi (sömürge) ilgili ülkenin zenginliklerinin kendi ülkelerine taşıması veya kendi ülkeleri için kullanmasıydı. Ancak şu an emperyalizm coğrafya üzerinden değil insanlarda zihniyet kolonyalizmini oluşturarak sömürmeye devam etmektedir. Kişinin zihninde kolonyolizm oluştuysa sınırların değişmesine müstemleke ülke inşasına gerek kalmaz çünkü o zihinler kendisini başkasına teslim etmiş ve ülkeden gitmesinin de önü açılmıştır. Türkiye ideolojik dar kalıplarla, siyasi söylemlerle koşturulmadan bizim en büyük avantajımız olan bu gençlerimizin zihinleri ve gönülleri inşa edilmelidir. Türk milleti, Türk Devleti'nden çözüm beklemektedir. Okuyan düşünen Türk milletinin meselelerine çözüm üreten nesiller yetiştirmek gerekmektedir. Yarın güzel rüyalar görmek, doğmakta olan Türk Dünyası güneşinin farkında olup, geleceğimize o istikamette hazırlanmak, Güney Türkistan'da, Gazze'de 1949'dan ağızlarının tadı olmayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de huzur içinde ulaşacakları bayramları görmek niyetiyle bayramınızı tebrik ediyorum. Ocağımızın ateşinin harlı şekilde tütmesi ve yavrularımızın bu ocağın çatısı altında kendi değerlerine sahip şahsiyetli bireyler olarak yetişmeleri ümidi ve Cenab-ı Allah'tan evlerimize bereket, hanelerimize ağız tatlılığı ve huzur ikramı niyazıyla Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Ünal'ın konuşmasının ardından misafirlere 'Türkistan Pilavı' ve 'Kök Çay' ikram edildi. - ESKİŞEHİR