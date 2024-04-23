ESOGÜ'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESOGÜ'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

ESOGÜ\'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı büyük ilgi gördü. Programda çeşitli etkinlikler düzenlendi ve öğrencilere madalyaları verildi. Konuşmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı sorumluluk duygusu gelişmiş iyi eğitimli bir neslin Türkiye'nin yükselmesini sağlayacağı ifade edildi.

23.04.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama programında gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gördü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede, ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu yapılmasının ve Atatürk Ortaokulu bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Eflin Saygı ve Şehit Onur İlkhan İlkokulu öğrencisi Doruk Ege Fidan tarafından şiir okundu. Ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan gelen öğrenci grupları tarafından çeşitli halk oyunu, folklör ve ritim gösterileri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in günün anlam ve önemini belirten mesajının da okunduğu programda ayrıca bir şiir yarışmasında derece elde eden öğrencilere madalyaları Vali Hüseyin Aksoy tarafından verilirken, çocuklarını izlemeye gelen aileler tüm etkinlikleri heyecanla takip etti.

"Sorumluluk duygusu gelişmiş iyi eğitimli bir nesil Türkiye'nin her alandan yücelmesini sağlayacaktır"

Programda konuşma yapan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Vatanımızın her bir köşesinin düşman tarafından işgal edildiği, istiklalimizin ayaklar altına alındığı karanlık bir tablodan aziz milletimizin şanlı bir mücadele ile ayağa kalkışının, demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yokluklar ve zorluklar içerisinde kurulan ilk meclis önce milletimizi tek bir çatı altında toplamış, sonradan eşine az rastlanır bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu destansı mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin millet iradesi olduğunun göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu bayram, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerin büyük bir özveri, coşku ve samimiyetle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin bir araya gelerek buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Milli Eğitim Camiası olarak inanıyoruz ki, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, sorumluluk duygusu gelişmiş iyi eğitimli bir nesil Türkiye'nin her alandan yücelmesini sağlayacaktır" dedi.

Düzenlenen kutlama programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, diğer protokol mensupları ve aileler katılımsağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Eskişehir, 23 Nisan, Türkiye, Çocuk, Ege, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: ESOGÜ'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement