ESOGÜ\'de düzenlenen törenle çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama programında gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gördü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede, ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu yapılmasının ve Atatürk Ortaokulu bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Eflin Saygı ve Şehit Onur İlkhan İlkokulu öğrencisi Doruk Ege Fidan tarafından şiir okundu. Ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan gelen öğrenci grupları tarafından çeşitli halk oyunu, folklör ve ritim gösterileri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in günün anlam ve önemini belirten mesajının da okunduğu programda ayrıca bir şiir yarışmasında derece elde eden öğrencilere madalyaları Vali Hüseyin Aksoy tarafından verilirken, çocuklarını izlemeye gelen aileler tüm etkinlikleri heyecanla takip etti.

"Sorumluluk duygusu gelişmiş iyi eğitimli bir nesil Türkiye'nin her alandan yücelmesini sağlayacaktır"

Programda konuşma yapan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Vatanımızın her bir köşesinin düşman tarafından işgal edildiği, istiklalimizin ayaklar altına alındığı karanlık bir tablodan aziz milletimizin şanlı bir mücadele ile ayağa kalkışının, demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yokluklar ve zorluklar içerisinde kurulan ilk meclis önce milletimizi tek bir çatı altında toplamış, sonradan eşine az rastlanır bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu destansı mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin millet iradesi olduğunun göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu bayram, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerin büyük bir özveri, coşku ve samimiyetle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin bir araya gelerek buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Milli Eğitim Camiası olarak inanıyoruz ki, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, sorumluluk duygusu gelişmiş iyi eğitimli bir nesil Türkiye'nin her alandan yücelmesini sağlayacaktır" dedi.

Düzenlenen kutlama programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, diğer protokol mensupları ve aileler katılımsağladı. - ESKİŞEHİR