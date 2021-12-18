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Estetik operasyonlar her zaman güzelleştirmiyor! "Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu!" - Son Dakika

Estetik operasyonlar her zaman güzelleştirmiyor! "Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu!"

18.12.2021 14:44

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Selda Gümüş, obezite ameliyatı sonrası sarkıklıklarından kurtulmak için İzmir'de bir estetik cerrahına başvurdu. Ameliyat olmasına rağmen sarkıklıkları giderilmeyen kadın, doktorundan ''En güzelini yaptım, harika yaptım. Seni mutlu etmek zor'' yanıtını aldı. Estetik mağduru kadın, ''Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu'' sözleriyle isyan etti.

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan ve bir hastanede Türk hastalar için tercümanlık yapan 50 yaşındaki Selda Gümüş, 2015 yılında İzmir'de obezite ameliyatı oldu. 103 kilodan 59 kiloya düşen, daha sonra 5 kilo daha alarak 64 kiloya ulaşan Gümüş, zayıfladıktan sonra vücudunda oluşan sarkıklıkları gidermek için 2018 yılında İzmir'de bir estetik cerrahına başvurdu.

Estetik mağduru kadının hayatı kabusa döndü: Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu

VÜCUDUNDAKİ SARKIKLIKLAR NEDENİYLE AMELİYAT OLDU

Araştırmaları sonrasında Prof. Dr. E.C. ile anlaşan Selda Gümüş için ameliyat programı belirlendi. İlk operasyonunu 8 Mayıs 2018'de geçiren Gümüş, 29 Temmuz 2019 tarihinde ikinci, geçen yıl 4 Ağustos'ta da üçüncü kez bıçak altına yattı. Bu süre içerisinde vücudundaki sarkıkların giderilmediğini, üstüne ameliyat izlerinin oluştuğunu öne süren Selda Gümüş, revizyon ameliyatları için kendisini oyaladığını öne sürdüğü Prof. Dr. E.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Estetik mağduru olduğunu belirten Gümüş, süreç içerisinde psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

''BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM''

2018 yılının mayıs ayındaki ilk ameliyatın göğüs bölgesine yapıldığını, bu ameliyattan kesi problemi dışında fazla şikayeti olmadığını söyleyen Gümüş, bir sonraki ameliyatının ise kol germe ve karın toplama şeklinde planlandığını ancak kol ameliyatı sonrası büyük acılar çektiğini dile getirdi.

Estetik mağduru kadının hayatı kabusa döndü: Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu

''BANA 'EN GÜZELİNİ YAPTIM' DİYOR''

Gümüş, "Sol kolumu bir dönem arkama döndüremedim. Çift kesi vardı. İstenmeyen deri fazlalığı çok kesilmiş ve daha sonra tekrar deri kesilerek yama yapılmıştı. Daha sonra kolum için ikinci ameliyatı oldum ve ancak öyle acılarım son buldu ancak kolumu hala sarkık buluyorum. Karnımı gerdiklerini söylediler ama karnım gerilmedi. Boş deri hala yerinde duruyor. Hekim olmayan biri bile buna 'karın germe' diyemez. İki kez kesip bunu bu halde nasıl bırakır? Vücudumda derin izler var. Bana 'En güzelini yaptım, harika yaptım. Seni mutlu etmek zor' diyor. Bu durumdan kim mutlu olur? Sıkıntıları düzeltmek için beni ameliyatlara soktu ama durum düzelmedi. Paramı da geri vermedi. Londra'da göründüğüm Türk hekim, 'Hangi merdiven altı yere gittin?' diye sordu. Karnımda bombelik vardı. Başka doktorlar bana 'İç kasların dikilmemiş olabilir. Ölmediğine dua et' dediler" diye konuştu.

Estetik mağduru kadının hayatı kabusa döndü: Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu

''ESTETİK MAĞDURUYUM, VÜCUDUM SALLANAN ETLERLE DOLU''

Yaşadığı olayın ardından ameliyat olmaktan korkmaya başladığını ve kabuslar gördüğünü söyleyen Gümüş, "Ameliyatlardan korkmazdım ama artık korkuyorum. Bizim çok başarılı hekimlerimiz var. Ben bütün ameliyatlarımı Türkiye'de oluyorum ve hepsinden de memnun kalmıştım. Ancak bu durumun istisna olduğunu düşünüyorum. Eğer revize ameliyatlar düzelebileceksem de Türk hekimlerine ameliyat olacağım. Beni bu duruma getiren doktorla çok kez görüştüm. 'Beni ya düzeltin ya da paramı iade edin' dedim ama beni oyaladı. 'Altın iğne uygulayacağım, dolgu yapacağım' dedi. Bunların geçici çözümler olduğunu söyledi. En sonunda da hiçbir şey yapmayacağını belirtti. Ben, diyabet nedeniyle zayıflamıştım. Zayıflama sürecinde çok mutluydum. Derilerimin bu kadar sarkacağını ve psikolojimin bu kadar bozulacağını tahmin edemedim. Şu an sallanan etler ve istenmeyen izlerle doluyum. Sarkıklıklarım giderilseydi izlere razı olacaktım ama derilerim hala gergin değil ve çok çirkin dikiş izlerim var. Bilirkişi beni muayene etsin. Eğer 'Bu ameliyat olması gerektiği gibi' derse davamdan vazgeçeceğim. Bana birçok doktor 'Estetik mağdurusun. Bunu düzeltemeyebiliriz' diyor. Göründüğüm hiçbir doktor 'Bu normal' demedi. Karnım gerilmemiş, kollarım hala sarkık, bacaklarımın simetrisi yok. Sağ bacağım, sol bacağımdan 2 santimetre daha kalın. Derin izlerim var. Sanki iki ayrı elden çıkmış gibiyim" ifadelerini kullandı.

Estetik mağduru kadının hayatı kabusa döndü: Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu

DOKTURU KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

İddialara ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. E.C. ise, hastanın operasyon sonrası meydana gelecek izler ile ilgili rıza formu imzaladığını söyledi. E.C., "Hastanın geçirdiği işlemlere ilişkin alınmış 19 adet işlem rıza formu bulunmaktadır. Hastada yapılan işlemler sonucunda herhangi bir fonksiyon kaybı yada komplikasyon ortaya çıkmamıştır. Kaldı ki hastanın geçirdiği obezite cerrahisi sonrasında iz kalmaması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Estetik operasyonlar her zaman güzelleştirmiyor! Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu!

Obezite, Estetik, İzmir, Gümüş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Estetik operasyonlar her zaman güzelleştirmiyor! 'Vücudum sallanan etler ve istenmeyen izlerle dolu!' - Son Dakika


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