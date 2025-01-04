Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı

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Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına memleketi Adana'da 5 bin kişiye lokma dağıtıldı. Hayranları sanatçının unutulmaz şarkılarını dinleyerek Tayfur'u andı.

04.01.2025 10:54  Güncelleme: 11:42
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama veda etti. Tayfur'un ölümü, hayranları ve sevenlerin yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı

5 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITILDI

Adana'da Ferdi Tayfur hayranı tekstilci Ufuk Doyuran, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan mağazasının önünde 5 bin kişiye sanatçının anısına lokma dağıttı. Tayfur'un fotoğraflarının yer aldığı dövizler tatlı tezgahına asıldı. Mağazanda da sanatçının unutulmaz şarkıları çalındı.

Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı

"ONUN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Lokma tatlısı dağıtan Ufuk Doyuran, "Ferdi Tayfur Adana'mızın sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun anısına bugün 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttık. Cenazesine de inşallah katılacağım. Çok sevdiğimiz birisiydi. Allah rahmet eylesin" dedi. Lokma tatlısı alan Handan Gergin isimli vatandaş ise Ferdi Tayfur'un ölüm haberini duyduğunda üzüldüğünü, şarkılarını çok sevdiğini söyledi.

Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı

"MÜZİKLERİ DUYUP GELDİM"

Abdullah Emirdoğan isimli vatandaş, "Ferdi Tayfur'un müziklerinin çalındığını duyup geldim. Allah razı olsun bunu düşünen kişiden. Çok güzel bir davranış" diye konuştu.

Ferdi Tayfur\'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Tayfur'un anısına memleketinde şarkıları eşliğinde lokma dağıtıldı - Son Dakika

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