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Gaziantep'te Engelli Bireylere Medikal Malzeme Dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Engelli Bireylere Medikal Malzeme Dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle engelli bireylerin ihtiyacı olan 102 medikal malzemenin dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babasından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep\'te Engelli Bireylere Medikal Malzeme Dağıtıldı
22.12.2023 - 19:08,  Güncelleme: 19:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle engelli bireylerin ihtiyacı olan 102 medikal malzemenin dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babasından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan dağıtım töreninde 16 akülü tekerlekli sandalye, 42 yetişkin tekerlekli sandalye, 14 çocuk tekerlekli sandalye ve 30 konuşan saat ile beyaz baston verildi.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Dağıtım programında ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı gösteri sunuldu. Aysima Gökyokuş, Hint Dansı gösterisi yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği dans olan vals performansını Zeynep Ödemiş ve Ali Yılmaz Ergen sergiledi. Gösterinin devamında öğrenciler Gaziantep yöresel oyunlarını oynadı.

"Melek babam olmasaydı bugün ben olamazdım"

Dağıtım programında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerine yakın zamanda vefat eden babasını anarak başladı. Başkan Şahin, engelli bir babanın evladı olarak gözlerini dünyaya açtığını ve kendisini yetiştirmek için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlatarak, "Engelin elde, ayakta, gözde olmadığını, gönülde olduğunu gördüm. Melek babamın beni yetiştirmek için verdiği mücadeleyi gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda melek babam beni aldı İstanbul'a götürdü. Eğer o olmasaydı bugün ben başkan olamazdım" dedi.

"Başkan Fatma Şahin olarak tüm engeller kalkana kadar engelli bireylerin emrindeyim"

Konuşmasının devamında milletvekilliği dönemine de değinen ve her zaman engelli bireylerin emrinde olduğunu söyleyen Şahin, "Benim en büyük hocam siz engelli bireylersiniz. Bakanlığım döneminde sizden öğrendiklerimi alarak Cumhurbaşkanımıza götürdüm. O da 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi ve istediğimiz ne varsa yapılması için gerekli bütçeyi verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz engelliler için 4 ana başlıkta çalıştık. Eğitim, sağlık, istihdam ve ulaşılabilirlik. Bu şehrin engelli dostu ve engelsiz kent olabilmesi için güçlü bir ekip kurduk. Bu mücadelemiz devam edecek. Engelli bireylerimiz yetişecek, yetiştirecek ve yaşamın en önemli kalkınma projesi olacak. Başkan Fatma Şahin olarak bütün engeller kalkana kadar engelli bireylerin emrindeyim" ifadelerini kullandı.

"Fatma Şahin, engellilerin önlerindeki engeli kaldıran bir belediye başkanı"

Programda konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise dağıtımda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Engellilerin önlerindeki engeli kaldıran bir Belediye Başkanıdır Fatma Şahin. Milletvekilliği ve bakanlığı döneminde de Başkan Fatma Şahin her zaman engellinin yanında olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Başkan Şahin farkındalık oluşturdu"

Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da konuşmasında Başkan Şahin'in vizyonuna değinerek, "Türkiye'nin çoğu şehrinde olmayan özel gereksinimli bireylerin farkına varılmasıydı. Açıkçası Başkan Şahin bu farkındalığı oluşturdu. Başkan Fatma Şahin'in vizyonu, Türkiye genelinde ihtiyacı görüp Gaziantep'e bu ihtiyaçları gidermesi oldu. Başkan Şahin, yapılması gereken ne varsa yaparak bunu önümüze koyuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından malzeme dağıtımı yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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