Giresunspor'un Borcu 433 Milyon Lira Olarak Açıklandı

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(GİRESUN) - TFF 2. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eltuğral, Giresunspor'un güncel borcunun 433 milyon lira olduğunu açıklarken, sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına yönelik "Tasması başkalarının elinde olanlar bize yön veremez" dedi.

Yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle önce TFF Süper Lig'de, ardından da TFF 1. Lig'de küme düşen Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor. Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, sezonun ilk yarısı itibarıyla 8 puan toplarken, TFF ve FIFA'dan gelen toplam 9 puan silme cezası sonrası devreyi -1 puanla son sırada kapattı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Eltuğral, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleketin mülki idare amiri var, milletvekilleri var, belediye başkanları var, kanaat önderleri ve iş insanları var. Bu insanlar bir araya gelip, Giresunspor'un içinde bulunduğu mevcut durumdan rahatsız olup; 'biz Giresunspor'u bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Ancak sizin yönetiminizle değil, üzerinde uzlaştığımız başka bir yönetimle bunu yapacağız' derlerse, biz yönetim olarak 30 saniye bile beklemeyiz, gereğini yaparız. Söz konusu olan Giresunspor'un geleceği ise, gerisi teferruat bile değildir der, elimizden gelen desteği de veririz. Bunun dışında, tasması başkalarının elinde olan köpekler ve uluyan çakallar bize yön veremez.

"Kulübümüzün güncel borcu 433 milyon liradır"

Kulübümüzün geçmiş dönemlerden kalan yabancı futbolculara olan borcu 276 milyon liradır. Bu rakam güncel kur üzerindendir ve yasal gecikme faizleri dahil değildir. Ayrıca, Türk futbolculara geçmişten kalan 13 milyon lira civarında bir borcumuz bulunmaktadır. Kulübümüzün toplam vergi borcu 76 milyon lira, SGK borcu ise 55 milyon liradır. Piyasaya olan cari borçlarımızın toplamı da 13 milyon lira civarındadır. Buna göre; kulübümüzün bugün itibarıyla toplam borcu 433 milyon liradır.

Ayrıca, FIFA nezdinde toplam 26 adet dosyamız bulunmaktadır. Bunların 22 tanesi futbolcu alacağı, diğerleri de bazı oyuncuların kulüpleri ile FIFA'ya olan borç dosyalarıdır.

"Hukuki süreç devam ediyor, kararı yargı verecek"

Devletimiz 2 sene önce gerek duyup Giresunspor'a denetçi görevlendirmiş. Bu denetçi de denetimlerini tamamlayarak dosyalarını hazırlamış ve Cumhuriyet Savcılığı'na göndermiş. Savcılık da bunu inceleyip dava açılmasına karar vermiş. Dava şu an sürmekte. Biz yargıç değiliz. O suçlu, bu suçlu karar verecek merci biz değiliz. Ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum; geçmişte yaşananların hesabını sormak için burada değilim. Giresunspor'u içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtarabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Hukuki süreçte kararı yargı verecek, çıkacak sonucu bizde tüm kamuoyu ile birlikte göreceğiz.

Diğer yandan kamuoyunda çokça dillendirilen senet meselesi var. Geçmiş yönetimin alacaklarına karşılık aldıkları senetler vardı. Bunların kulübe geri iade edilmesini talep ettik, onlarda senetleri iade ettiler ve konu kapandı.

"Niyeti ciddi olanlar gelir bizimle görüşür"

Transfer tahtasının açılması konusunda bir beklenti var. Yönetim olarak bu konuda elbette bazı girişimlerimiz var. Henüz kamuoyuyla paylaşmadık, kamuoyu ile paylaşılacak duruma gelinde zaten herkes haberdar olacaktır. Bu konuda gerekli adımlar atılır ve şehirde birlik, beraberlik sağlanırsa çözüm de üretilmiş olur. Bunun dışında zaman zaman kongre çağrısı yapanlar var, bunun yöntemleri de bellidir. Bu işler sosyal medya üzerinden olmaz. Bu kulübün bir yönetim kurulu var. Niyeti ciddi olanlar iletişim kurar ve gelip görüşür. Bunun dışındaki çabalar çok ciddiye alınacak durumlar değil. Bu kulüp 1967 yılında kurulmuş, Giresun şehrinin en büyük sivil toplum örgütüdür. Burada bir ciddiyet vardır. Şehrin mülki idare amiri var, şehrin dinamikleri var, yönetim kurulu var. Gelirsiniz adam gibi oturursunuz ve dersiniz ki; biz bu kulübü adam gibi yönetmeye talibiz. Öyle kıyıdan, köşeden yapılan şeyler boş işlerdir.

"Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz"

Biz şu anda herhangi bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe mahal vermeden kulübümüzü düzgün biçimde yönetiyoruz. Hiçbir yöneticimiz yemek parasını, otel parasını, uçak parasını kulübüne fatura ettirmeden kendi cebinden ödüyor. Giresunspor'a karşı sorumluluklarımızı harfiyen yerine getirerek görevimize devam ediyoruz.

Her zaman söylediğim gibi; söz konusu olan Giresunspor'u kurtarmaksa ve herkes iyi niyetliyse buranın dinamikleri bellidir. Bizi sevmiyorsanız, bizimle muhatap olmak istemiyorsanız, şehrin mülki amiri bellidir. Eğer Giresunspor'u yönetmeye talipseniz, Giresunspor'un derdiyle dertleniyorsanız bunun adresi ve yöntemi de bellidir. Fakat bazılarının derdinin bu olmadığını anlıyoruz.

"57 yıllık çınarın yok olmasına izin vermeyeceğiz"

Bazı siyasetçilerimiz, Giresunspor için; 'Bu kadar borç ödenmez, kulüp amatöre düşsün, kapansın. Yeni bir isimle oradan yeniden gelsin' diyorlar. Orada yanıldıkları şöyle bir durum var; başka bir isimle yeniden gelecek olan kulüp 187 sicil numaralı 1967 yılında kurulmuş Giresunspor olmayacak. 57 yıllık çınarı yok etmiş olursunuz. Böyle bir anlayışın da, böyle bir düşüncenin de doğru olmadığının bilinmesini istiyoruz. Bu takım yok olmasın istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yardımcı olmayanlar gölge de etmesinler."