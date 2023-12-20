Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Isparta-İzmir arasında gece seferi yapan Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek Güller Ekspresi tren seferi konuldu. Güller Ekspresi'nin ilk seferini uğurlandı.

1993 yılından bu yana İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta illerini birbirine bağlayan Göller Ekspresi gece saatlerinde karşılıklı sefer olarak işletiliyordu. Vatandaşlardan gelen taleplerin artması dolayısıyla Isparta-İzmir arasındaki Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz sefer yapacak yeni bir tren seferi konuldu. Güller Ekspresi ismi verilen tren seferi her gün Isparta'dan saat 10.40'da hareket ederek 19.34'te İzmir'e ulaşacak. İzmir'den saat 10.40'da kalkış yapacak olan Güller Ekspresi 19.05'te Isparta'ya varacak. Göller Ekspresi de gece seferlerine devam edecek.

Uğurlama töreni düzenlendi

Güller Ekspresi'nin Isparta'dan ilk seferi dolayısıyla uğurlama töreni düzenlendi. Isparta Garı'nda düzenlenen törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, TCDD Taşımacılık Yolcu Dairesi Başkanı Erhan Tepe ve protokol üyeleri katıldı. Güller Ekspresi'nin ilk seferi dolayısıyla kurdele kesimi yapılırken, protokol tarafından yolculara gül dağıtıldı.

"Akşam hattı Göller ise gündüz hattı da Güller olsun diye bir öneride bulundum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Güller Ekspresi'nin seferlerine başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Göller Ekspresi'nin İzmir hattında çalıştığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "O tren Isparta'ya gelince diğer kalkışına kadar burada bekliyordu. Onu değerlendirebilmek için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ile istişare halindeydik. Sayın Bakanımız, Genel Müdürlüğümüzle görüşerek ek seferin programa alınmasını talep ettik. Bugün ilk seferine gönderdik. Genel Müdürlüğümüzden bizleri aradılar ve 'Gündüz seferinin ismi ne olsun?' diye sordular. Isparta gül ile bilinen bir yer. Akşam hattı Göller ise gündüz hattı da Güller olsun diye bir öneride bulundum. Güller Ekspresi olarak da bu hat çalışmaya başladı. Isparta'mızın elması, lavantası var. Diğer tren seferlerine de bu isimleri koyması Rabb'im bizlere nasip etsin. Bir isteğimiz de İstanbul hattı. Daha önce Pamukkale Ekspresi vardı. Belki Pamukkale hattını Lavanta Ekspresi olarak başlatma imkanı oluşur. Vatandaşlarımızın kaliteli yolculuk yapması ve uygun fiyatla ulaşımlarının sağlanması bizleri de memnun etti" dedi.

"Isparta'ya turizm anlamında olan ilginin de artacağını düşünüyoruz"

Isparta Valisi Aydın Baruş da Isparta-İzmir arasında hem akşam hem de gündüz seferinin olmasının özellikle Ege Bölgesi'nden gelecek yolcular açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların uygun fiyatla seyahat etmeleri için hizmet verdiğini dile getiren Vali Baruş, "Bu hizmetle Isparta'ya turizm anlamında olan ilginin de artacağını düşünüyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye başkanımız da uzun zamandır çaba gösteriyordu. Milletvekillerimize, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü personeline ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ISPARTA