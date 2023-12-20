 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Isparta-İzmir arasında gece seferi yapan Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek Güller Ekspresi tren seferi konuldu. Güller Ekspresi'nin ilk seferi uğurlandı.

Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı
20.12.2023 - 14:59,
Abone Ol

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Isparta-İzmir arasında gece seferi yapan Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek Güller Ekspresi tren seferi konuldu. Güller Ekspresi'nin ilk seferini uğurlandı.

1993 yılından bu yana İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta illerini birbirine bağlayan Göller Ekspresi gece saatlerinde karşılıklı sefer olarak işletiliyordu. Vatandaşlardan gelen taleplerin artması dolayısıyla Isparta-İzmir arasındaki Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz sefer yapacak yeni bir tren seferi konuldu. Güller Ekspresi ismi verilen tren seferi her gün Isparta'dan saat 10.40'da hareket ederek 19.34'te İzmir'e ulaşacak. İzmir'den saat 10.40'da kalkış yapacak olan Güller Ekspresi 19.05'te Isparta'ya varacak. Göller Ekspresi de gece seferlerine devam edecek.

Uğurlama töreni düzenlendi

Güller Ekspresi'nin Isparta'dan ilk seferi dolayısıyla uğurlama töreni düzenlendi. Isparta Garı'nda düzenlenen törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, TCDD Taşımacılık Yolcu Dairesi Başkanı Erhan Tepe ve protokol üyeleri katıldı. Güller Ekspresi'nin ilk seferi dolayısıyla kurdele kesimi yapılırken, protokol tarafından yolculara gül dağıtıldı.

"Akşam hattı Göller ise gündüz hattı da Güller olsun diye bir öneride bulundum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Güller Ekspresi'nin seferlerine başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Göller Ekspresi'nin İzmir hattında çalıştığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "O tren Isparta'ya gelince diğer kalkışına kadar burada bekliyordu. Onu değerlendirebilmek için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ile istişare halindeydik. Sayın Bakanımız, Genel Müdürlüğümüzle görüşerek ek seferin programa alınmasını talep ettik. Bugün ilk seferine gönderdik. Genel Müdürlüğümüzden bizleri aradılar ve 'Gündüz seferinin ismi ne olsun?' diye sordular. Isparta gül ile bilinen bir yer. Akşam hattı Göller ise gündüz hattı da Güller olsun diye bir öneride bulundum. Güller Ekspresi olarak da bu hat çalışmaya başladı. Isparta'mızın elması, lavantası var. Diğer tren seferlerine de bu isimleri koyması Rabb'im bizlere nasip etsin. Bir isteğimiz de İstanbul hattı. Daha önce Pamukkale Ekspresi vardı. Belki Pamukkale hattını Lavanta Ekspresi olarak başlatma imkanı oluşur. Vatandaşlarımızın kaliteli yolculuk yapması ve uygun fiyatla ulaşımlarının sağlanması bizleri de memnun etti" dedi.

"Isparta'ya turizm anlamında olan ilginin de artacağını düşünüyoruz"

Isparta Valisi Aydın Baruş da Isparta-İzmir arasında hem akşam hem de gündüz seferinin olmasının özellikle Ege Bölgesi'nden gelecek yolcular açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların uygun fiyatla seyahat etmeleri için hizmet verdiğini dile getiren Vali Baruş, "Bu hizmetle Isparta'ya turizm anlamında olan ilginin de artacağını düşünüyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye başkanımız da uzun zamandır çaba gösteriyordu. Milletvekillerimize, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü personeline ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Demiryolları, Denizli, Isparta, İzmir, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı - Son Dakika


15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

Son Dakika
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Güller Ekspresi Isparta-İzmir arasında seferlere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement