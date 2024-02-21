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Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) kapılarını açıyor. Öğrencilerin kariyerine yön verecek GÜNKAF'ta mülakatlardan, söyleşilere, eğitimlerden atölye çalışmalarına 85 farklı etkinlik düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın açılışına saatler kaldı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 12 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın açılış töreni Cuma günü saat 09.00'da Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 12 üniversitenin rektörü ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşecek fuar eğitimden teknolojiye, sanattan spora pek çok alanda sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Rekor katılım bekleniyor

23-24 Şubat 2024 tarihlerinde 2 gün süresince düzenlenecek GÜNKAF'ta öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanması amacıyla mülakatlar, söyleşiler, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları, çeşitli atölye çalışmaları yapılacak. Alanında yetkin isimler tecrübe paylaşımlarıyla da öğrencilere rehberlik edecek. Yine 200'ün üzerinde açılacak firma standıyla öğrenciler firmalarla iş ve staj imkanları için birebir görüşme fırsatı bulacak. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak GÜNKAF'ta tiyatrolar, dans gösterileri, ebru resim, seramik atölyelerinin yanı sıra Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tır'ı da ziyaretçilere açık olacak. 85 farklı etkinlik ile rekor kıran GÜNKAF'ta öğrenciler kariyerlerini şekillendirmenin yanı sıra yeteneklerini keşfedip keyifli vakit geçirecekler.

Yıldız isimler geliyor

Önemli isimleri buluşturan GÜNKAF'ta 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz, Sanatçı Sümer Ezgü, Eski Milli Futbolcu/Teknik Direktör Ümit Karan, Güreşçi İsmail Balaban, Turan Balaban, TV Yapımcısı/Sporcu/Eğitmen Serdar Kılıç gibi yıldız isimler öğrencilerle bir araya gelecek. Yine alanında yetkin isimlerden CBİKO Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanı Dr. Neşe Gülmez, CBİKO İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan, Sunexpress İK Koordinatörü Dr. Yasin Öztürk, KOSGEB Antalya Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve daha pek çok isim öğrencilerle buluşacak.

Sürpriz hediyeler

Sürprizleriyle de öğrencileri sevindirecek GÜNKAF'a kayıt yaptıranların arasından özel bir çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Fuara kayıt yaptıran 5 öğrenci, Türk Hava Yolları tarafından gidiş dönüş Avrupa ülkelerine uçak bileti kazanacak. Antalyaspor'un Süper Lig'in kalan dönemi için her maça 100 bilet kazanma şansı da öğrencileri bekliyor. Ayrıca 3 öğrenciye spor merkezinde aylık spor üyeliği, farklı firmalarda 45'er öğrenciye 1 saatlik scooter kullanımı, 30 öğrenciye dalış eğitimi gibi farklı hediyeler de yine çekilişle öğrencilerin olacak.

13 üniversite iş birliği

Fuara Akdeniz Üniversitesinin yanı sıra Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri katılım sağlayacak. 200'ün üzerinde firmanın stant açacağı fuarı 50 binin üzerinde katılımcının ziyaret etmesi bekleniyor. - ANTALYA