HAK-İŞ Kudüs\'e Destek Komitesi Başkanı Tanrıverdi: "Bir kıvılcım, üçüncü dünya savaşını patlatır"

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek "Filistin'e özgürlük için Manisa'da buluşuyoruz" etkinliği öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında "Oradaki barış dünyanın barışıdır. Yoksa gerginlik devam etti, çatışma uzun sürdü işte o zaman dünya sürekli diken üstündedir. ve bir kıvılcım, üçüncü dünya savaşını patlatır" dedi.

Manisa'da HAK-İŞ öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de desteğiyle 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek "Filistin'e özgürlük için Manisa'da buluşuyoruz" etkinliği ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda sivil toplum kuruluşlarından Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğe destek verilmesi ve vatandaşları etkinlik hakkında bilgilendirilmesi talep edildi.

Toplantıda konuşan HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin'de soykırım yapıldığına dikkat çekerek "Ben insanım diyen herkes insanlık duyarlılığı olan bütün herkes Filistin davasını sıcak bakmak sorunlu bakmak hassasiyetle yaklaşmak zorundadır. Çünkü çağımızda bir soykırımla karşı karşıyayız. Çoluk çocuk demeden, kadın, erkek demeden, kilit insanlar katledilmekte. Sağlık binaları, eğitim bin Konutlar, işletmeler, iş yerleri bombalanmaktadır. Şu an benim kendi bilgilerim kendilerinden aldığımız bilgilerdir. Bu bilgiler doğrultusunda hala yer altında 20 bine yakın direnişçi hazır bulunmaktadır. Onun içindir ki İsrail tankıyla, topuyla, fosfor bombasıyla, bilmem şu bombasıyla, bu silahıyla bütün son model silahlarıyla aradan dört buçuk ay geçiyor çok şükür sonuca gidemiyor. Karşımızdakinin tankı yok, tüfeği yok. Sadece direniş yapabileceği birkaç parça malzeme" dedi.

"Bir kıvılcım, üçüncü dünya savaşını patlatır"

Bölgede barışın bir an önce tesis edilmesinin dünya gündemi açısından da önemli olduğunu belirten Tanrıverdi, "Global bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası ilişkiler var, kurallar var, kavramlar var, bağlantılar var. Dolayısıyla hiçbir ülke kendi bağımsız bir ülke değil. Bu anlamda bu anlamda Türkiye gerçekten devlet olarak üzerine düşen bütün görevi getirmekti. 'İnsani boyutuyla, maddi boyutuyla, diplomatik boyutuyla her boyutuyla dünyada görevini ifa eden tek devlet Türkiye' dediğimiz zaman bir doğruyu ifade etmiş oluruz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini biliyoruz. Gece gündüz uykusunu sırf bu nedenle kaçırdığını biliyoruz. ve bir an önce oranın barışa hem bölge için barışı hem dünya için barışa huzura ve olması için gayretlerini biliyoruz. Ülkeler arası görüşmelerini biliyoruz. En son Mısır'daki zirveyi biliyoruz. Sadece Filistin'de Gazze meselesi çözülsün diye orada bu görüşmelerini yaptı. Hala görüşmeler devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı dün ilk ziyaretini Ankara'ya yaptı. ve Ankara'da ikili ilişkilerden ziyade konu gene Gazze, Filistin konusu. Oradaki barış dünyanın barışıdır. Yoksa gerginlik devam etti, çatışma uzun sürdü işte o zaman dünya sürekli diken üstündedir. ve bir kıvılcım, üçüncü dünya savaşını patlatır. O açıdan bu konuda Cumhurbaşkanımız, devlet kademelerimiz, diplomasimiz üzerine düşen görevi yapıyor" dedi.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösterilerin bölge halkına umut ve moral olduğunun altını çizen Tanrıverdi, "Türkiye; AFAD aracılığıyla, Kızılay aracılığıyla gerekli belki tam ihtiyaçlarını karşılayabilen değil ama zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak imkanlarını göndermektedir. ve bu anlamda özellikle Filistin Gazze'den gelen önceki Sağlık Bakanı olan kardeşimizi geçen hafta Ankara'da dinlediğinde bu soruyu ben kendisine yönelttim. 'Bizim yürüyüşlerimizin, bizim salon toplantılarımızın size bir katkısı, size bir faydası oluyor mu?' Adamcağızın söylediği söz şu. Dedi ki 'Hüseyin Bey siz burada ve dünyanın değişik yerlerinde net verdiğiniz zaman, bir eylem ortaya koyduğunuz zaman bize büyük bir moral oluyor. Büyük bir heyecan oluyorsunuz. Aman ne olur Bunları eksik etmeyin' diyor. ve bu nedenle de işte Filistin'le ilgili bir sivil toplum platformu oluşturuldu. Bu platform işte sizlerin genel merkezler seviyesindeki kurumlarımız aracılığıyla aşağıdaki şubeleri marifetiyle tüm Türkiye'de hala bu eylemlerimizi sürdürme kararını aldı ve bu karar çerçevesinde 81 vilayetin her bir şehrinde sürekli dinamik bir şekilde hareket devam ediyor. İşte 23 Şubat 2024, saat 17.00'de Manisa Yunus Emre Belediyesi salonunda Manisa'nın buluşması da bu ama. Onun içindir ki buradan sesimiz çok yüksek çıkmalı. Onun içindir ki burada her bir hemşehrimize vatandaşımıza, davetiyemize ulaştırmalıyız. ve o salon evet dolsun. Dışarı meydan da doğsun. Çarşının içinde insanlar bir sel olsun. Sokaklara nasıl olsa dolar maksadıyla değil, ben görevimi nasıl ifa ederim? İfa etmek zorundayım anlayışıyla arkadaşlarımız oraya geldiğinde safını belli etmiş olacak. ve desteğini ortaya olacak. Filistinli kardeşlerimize moral vermiş olacak. Bu noktada hakkın hakim olması için mücadele edecek. İnsanlık ölmediğini ortaya koyacak. ve orada şu kış kıyamet günü ilaçsız, aşsız, susuz, imkansız yaşayan insanların ölümüne göz yummayacak soykırıma göz yummayacak" diye konuştu.

Toplantıya HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş ve HAK-İŞ Manisa İl Başkanı Okan Polat başta olmak üzere Filistin'e Destek Platformu ve Manisa Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MANİSA