Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

HAKKARİ - Pençe-Kilit harekatında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu. Yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, piyade sözleşmeli er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu; Sinop'un Boyabat ilçesine ve piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına gönderildi. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, kurum amirleri, polis ve asker katıldı.