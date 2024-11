Hatay'da Pazar Esnafı ve Vatandaş Zor Durumda

Yerel

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde her hafta kurulan pazarda alıcı da satıcı da durumundan memnun değil. Ekonomik kriz ve depremle beraber Hatay'da alım gücünün çok düştüğünü söyleyen esnaf, vatandaş için 25 TL'ye, 50 TL'ye paketler yaptıklarını; onu bile almakta zorlanan vatandaşların olduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 21 ay geçti. Depremlerde yerle bir olan Hatay'da yeniden inşa süreci başladı fakat henüz yaşam normal akışına dönebilmiş değil. Tüm Türkiye'yi etkileyen ekonomik krizin Hatay'da daha derin hissedildiğini söyleyen Hataylılar, depremde evleri ve iş yerlerinin yıkılmasına rağmen yeniden ayağa kalkmak için çabaladıklarını ancak yüksek ev kiraları ile her gün yeni gelen zamlarla başa çıkamadıklarını belirttiler.

"Kimse Hatay'ın kalkınmasını beklemesin bizi yok sayıyorlar"

Depremde evini kaybeden engelli çocuğu olan Hataylı, "Hiçbir şey alamıyoruz. 100 TL vardı cebimde, 75 TL kızıma matara aldım, 25 TL kaldı. ya aylığı bekleyeceğiz ya da aylıktan önce avans alacağız o şekilde yaşıyoruz. Kirayı da verince cebimizde hiçbir şey kalmadı. 2+1 eve 15 bin TL kira veriyorum, çocukların masrafı. Bir servis olmuş 6 bin 500 TL. Bir çocuğum engelli, birinin servisini devlet karşılıyor. İkisini birden veremem. Kimse Hatay'ın kalkınmasını beklemesin, kalkınamayacak, bizi herkes yok sayıyor" diye konuştu.

Pazar esnafı: "Vatandaş yarımın yarısını istiyor"

Ülfet isimli çerez ve şekerleme satıcısı, insanların istediği her şeyi alamadığını söyledi. Her şeyi küçük küçük paketlediğini belirten satıcı, "Yarım da alınmıyor, yarımın yarısı alınıyor" dedi. Başka bir Hataylı yurttaş ise her şeyin fiyatının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bir karnabahar 80 TL olur mu" diye sordu.

Pazarda eşofman ve polar satıcısı, insanların alım gücünün çok düştüğünü söyleyerek, "Fiyatlar yüksek, kar oranımız düşük, masrafımız çok. Gelir gideri karşılamıyor" şeklinde konuştu.

Emekli vatandaş: "Birkaç çeşit değil de tek çeşit alıyoruz"

Pazara alışverişe gelen emekli çift ise "Biz emekliyiz, 15 bin TL ev kirası veriyoruz. Aldığımız emekli maaşı 12 bin 500 TL nasıl geçineceğiz? Gidişat çok kötü. En çok küçük çocuklara üzülüyorum. Biz yaşadık yaşayacağımız kadar. Haftada bir geliyoruz, istediğimiz her şeyi alamıyoruz. Birkaç çeşit değil de bir çeşit alabiliyoruz. Bak alamadım" dedi.

"Hatay zor zamanlardan geçiyor, mücadele ediyoruz"

Hatay'ı bir gün bile bırakmadığını, depremden önce de sonra da burada kaldığını belirten pazar esnafı ise şöyle konuştu:

"Hatay zor günler geçirdi, bu zamlardan, pahalılıktan zor geçiniyor ama inşallah bunları aşacağız. Her şey düzelecek, yine hepimiz mücadele edeceğiz ayakta durmak için. Alım gücü çok düştü. Kimse bir şey alamıyor. İkiye böl, üçe böl diyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, müşteriyi kırmıyoruz."