Özel halk otobüsü şoförleri İBB önünde kazan kaldırdı: Ödeme alamıyoruz, hizmet duracak

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü Esnafları Odası İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere dair Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık tarafından yapılan basın açıklamasında Özel Halk Otobüsü Şoförleri esnaflarının hak edişlerinin 3 aydır ödenmediğini, toplam borcun 1.5 milyar TL'yi bulduğunu ve esnafın borçlarını ödeyemediklerinden borçlarının biriktiğini ifade etti. Ovacık, alacaklarını alamadıkları için kamu hizmetini durduracaklarını söyledi.

"ALACAKLAR ARAÇ BAŞINA 500 BİN TL'Yİ AŞTI"



Araç başına 500 bin TL'yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 milyar TL civarında alacaklarını beklediklerini söyleyen Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık "Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız, araç başına 500 bin TL'yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 milyar TL civarında alacağımız bulunmakta. Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet getirmektedir. Bu durum ayrıca şoför personel bulmamızı zorlaştırdığı gibi araçların bakım ve onarımlarını vaktinde yaptıramamamıza, dolayısı ile sefer kayıplarının çoğalmasına ve vatandaşın hizmetinin aksamasına neden olmaktadır." dedi.

"KAMU HİZMETİ DOĞAL OLARAK DURDURULACAK"

Ovacık sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılı ve öncesinde tedarikçilere olan borçlarımızı kredi kullanarak ödeyebiliyor iken, ülkece yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle mevcut durumda Bankalar kredi vermediği ve ek hesap kullanımını da kapattıkları için maliyeti yüksek olsa da kredi kullanarak borç edinme şansımızda kalmamıştır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. 3 yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

"İSTANBUL HALKINI MAĞDUR ETMEK İSTEMİYORUZ"

Bizim talebimiz şudur. Her ay hak edişlerimizin eksiksiz ödenmesi. Şu anda ortalama olarak araç başı 250 bin lira gibi hak edişlerimiz oluyor. Bunların eksiksiz ödenmesi, içeride kalan bu paramızın da gelecek aylar içerisinde düzenli olarak ödenip sıfırlanması gibi bir talebimiz var. Bu talebimizi şimdi Ekrem Başkan'a iletmek üzere belediyeye gittik. Belediyede Ekrem Başkan Ankara'ya gitmiş. Grup Başkan Vekili Sayın Tarık Balyalı'yla konuştuk. Aynı taleplerinizi de ilettik. Bunlar yapılmazsa veya hayata geçmezse tekrar başkanlar olarak toplanacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarını eminiz."