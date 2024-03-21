İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde geçen yıl 15- 21 Mart arasında düzenlenen ve tüm Türkiye'yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, bir yılı geride bıraktı. Yüzlerce uzman ve binlerce yurttaşın katılım gösterdiği kongrede paydaş oylaması ile son halini alan sonuç bildirgesi, tam bir yıl önce bugün İzmir'den dünyaya duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir ortak akıl ve vicdan hareketi olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olarak kurgulandığını belirterek, "Yerkürenin giderek derinleşen ekolojik, ekonomik ve sosyal krizlerle sınandığı bir süreçte düzenlediğimiz İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir'den tüm Türkiye ve dünyaya yapılan bir davettir. Kongremiz insanlığa yapılan topyekün bir yenilenme çağrısıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı, kongrede alınan her bir kararın takipçisi olmaya devam edecek ve kararların ne düzeyde hayata geçirildiğini düzenli olarak değerlendirecek. İzmir'den atılmış evrensel bir adım olarak tarihe geçen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin bir parçası olan herkese bir kere daha teşekkür ederiz" dedi.

8 AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Kongrenin ana paydaşlarını oluşturan işçi, çiftçi ve sanayici, tüccar, esnaf grupları; sektörlerindeki sorunları ve bunların çözüm önerilerini tartışmak, Türkiye'nin ikinci yüzyılına katkı sağlamak için bir araya geldi. Üç paydaş grubu üçer toplantı yaparak toplamda dokuz paydaş buluşması gerçekleştirdi. Paydaş toplantılarının ardından her grup oluşturduğu deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.

Paydaş toplantılarının ardından 'Birbirimizden Razıyız', 'Doğamıza Dönüyoruz', 'Geçmişimizi Anlıyoruz' ve 'Geleceği Görüyoruz' başlıklı dört uzman toplantısına katılan 150'den fazla uzman ve akademisyen paydaş gruplarının deklarasyonlarına katkı sundu.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KATILDI

Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, siyasetçileri ile iş dünyası ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşan kongre yüksek istişare kurulu üç toplantı gerçekleştirdi. Yüksek istişare kurulu üyeleri, paydaş ve uzman toplantılarında sürdürülen tartışmaları değerlendirdi. Kongre hazırlıkları kapsamında ayrıca tematik forum ve çalıştaylar düzenlendi. Gençlik Forumu ve Kadın Forumu'nun yanı sıra Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim çalıştaylarının çıktıları kongre sonuç bildirgesinde yer aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER İZMİR'DEYDİ

15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen kongre; akademisyen, iktisatçı, bilim insanı, siyasetçi, tarihçi, yazar, sanatçı, sendika ve kooperatif başkanı gibi birçok farklı gruptan konuşmacıyı bir araya getirdi. Yedi günlük kongrenin her gününde farklı bir konu ele alındı. Sırasıyla Yenilik, Vicdan, Yürüyüş, Doğa, Değişim, Sadakat ve son olarak Çokluğa ve Birliğe Davet temalarıyla kurgulanan ana kongrede toplam 80 konuşmacı sunumlarını yaptı. Kongreye Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi dünyaca ünlü birçok isim konuşmacı olarak katıldı.

KARAR TAKİP SİSTEMİ YAYINDA

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yapılan tüm çalışmaların çıktılarını içeren sonuç bildirgesi, 21 Mart 2023'te delegelerin oylarına sunuldu. İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar ve sanayici, tüccar, esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor. Giriş kısmı ve üç deklarasyondan oluşan sonuç bildirgesinde toplam 61 ilke ve 303 madde karar altına alındı. 27 madde haricindeki maddeler ise oybirliğiyle kabul edildi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından kongrenin hazırlık süreci de dahil tüm yolculuğunu anlatan kitap yayımlandı.

Kitaba, iktisatkongresi.org adresinden ulaşılabiliyor. Kongre sürecinde alınan tüm kararlara dair gelişmelerin takip edilebileceği İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi de İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından kullanıma açıldı. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesine ise iktisatkongresi.org/sayfa/sonuc-bildirgesi sayfasından erişilebiliyor.