Bilim Şenliği İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

DÜZCE(İHA) –Ufuk Avrupa MSCA&CITIENS programı kapsamında Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde; Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Valiliği ortaklığı ile yürütülen "Daha Güçlü Toplumlar için Bilim" (SCIENCE&FUTURE) projesinin Science&Future Avrupa Araştırmacılar Bilim Şenliği, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, AFAD Başkanı Okay Memiş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, protokol üyeleri, paydaş kurumların temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. AB'nin Yeşil Anlaşma Stratejisi'nin bir parçası olarak, iklim değişikliği ve doğal afetlere uyum sağlamada dayanıklı binalar ve altyapıları güçlendirmek için dirençli şehirler teması üzerine odaklanıyor.

"Önlem alabiliriz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Yürütücüsü, Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı ve aynı zamanda Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, projenin ana temasını, iklim değişikliği ve doğal afetlere uyum sağlamada farkındalık oluşturmak şeklinde açıkladı. Etkinlik ile öğrenciler, kamu kuruluşları ve sanayi firmalarını bir araya getirmekten onur duyduklarını belirten Prof. Dr. Emine Tekin, "İklim değişikliğini önleyemeyiz ama en azından iklim değişikliğinin tetiklediği veya neden olduğu afetlere karşı önlemler alabiliriz. Daha yeşil ve daha temiz bir dünyaya sahip olmak, daha sağlam ve doğa ile uyumlu konutlarda oturmak için herkesin alması gereken sorumluluklar var. Bu açıdan daha farkındalıklı bir toplum olma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Düzce'de sanayisinin gelişimine katkı sağlıyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları ile bilimin geleceğine yön verdiğini ve Düzce sanayisinin gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Düzce TSO olarak üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayan Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi'nde üretilen akademik bilginin sanayiye yansımasından memnuniyet duyduklarını, Düzce Üniversitesi'yle çok sayıda iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve birçok proje yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İklim Değişikliği ve doğal afetlere dikkat çekti

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaptığı konuşmada, dünyanın, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, "Bu sorunlar, sadece birer çevresel mesele olmaktan öte, toplumların geleceğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen küresel bir gerçekliktir. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi öncülüğünde yürütülen 'Daha Güçlü Toplumlar İçin Bilim' projesi, daha dirençli şehirler ve altyapılar oluşturmayı hedeflemektedir" şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerin, toplumun bilime olan ilgisini arttırdığının ve bilimsel bilginin geniş kitlelere yayılmasına katkı sağladığının altını çizen Rektör Sözbir, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

"Sağlam zemine sağlam bina yapmak önemli"

AFAD Başkanı Okay Memiş konuşmasında, afetlere müdahale ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarında Türk Devletinin ve milletinin, dünyanın en iyileri arasında olduğunu açıklayarak sözlerine başladı. Risk azaltmada mesafe alınması gerektiğine işaret eden Memiş, sağlam zemine sağlam bina yapmanın önemini vurguladı. 18 yaşını dolduran her genci, AFAD gönüllüsü olmaya davet eden Okay Memiş, afetlerde gönüllü vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından her zaman destek gördüklerini söyledi.

"Afet gerçeği ile karşı karşıyayız"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ülkemizin afet gerçekliğiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek müdahale ve iyileştirme safhasında devletin, çok iyi bir seviyede olduğu değerlendirmesinde bulundu. Risk azaltma çalışmalarının kamusal maliyeti oldukça düşürdüğünü de dile getiren Aslan, geleceği doğru şekillendirme ve inşa etmede bilime kulak verilmesi, dirençli şehirler oluşturulması ve devletle birlikte bireylerin de bu konularda sorumluluk alması gerektiğini yüksek sesle vurguladı.

Çeşitli etkinlikler yapıldı

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program; bilim söyleşilerinden, drama gösterisi ve müzik dinletisine, atölye/deney etkinliklerinden, halk oyunlarına, yarışmalardan bilim gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu.

Oturumlara geçildi

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Emine Tekin'in üstlendiği Bilim Söyleşileri'nde AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Devletin 120 bin km2 alanda depreme müdahale ettiğini belirten Okay Memiş, sunumunda tarihin en büyük kalıcı konut inşası ve bina deprem yönetmeliği güncellemesi gibi önemli çalışmalar hayata geçirdiklerinin önemi üzerinde durdu.

Bilim Söyleşilerinin devamında; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bilgili, Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Şahin Çağlı ile Türkiye Orman Ürünleri Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Göksel Korkmaz, iklim değişikliği, doğal afetlerle mücadele ve dirençli şehirler kurulması gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel tarafından hazırlanan Düzce Üniversitesi Korosu Müzik Dinletisi ve DJ Tolga Yılmaz'ın sahne performansı ile devam eden programda; Düzce Üniversitesi akademik birimleri, öğrenci toplulukları ile TÜBİTAK-MAM, AFAD, Kızılay, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce İtfaiyesi gibi kamu kurumları, sanayi firmaları, özel okullar, arama kurtarma dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Program kapsamında "Atıksu Arıtma Sistemi Modeli", "Yiyecek Atıklarımızdan Kompost Üretiyoruz", "Kırık ve Küçülmüş Paste Boya Kalemlerinden Yeni Kalemler Yapıyoruz", "Doğru Atık Ayrıştırma Alışkanlıkları Geliştiriyoruz", "Plastik Atıklardan Anahtarlık Yapıyoruz", "Atık Kağıttan Kaseler Yapıyoruz", "İçme-Kullanma Suyunda Bazı Mikrobiyolojik Analizler" ve "İçme Suyu Arıtma Filtre" başlıklı dene-yap atölyeleri de gerçekleştirildi.

Avrupa Araştırmacılar Bilim Şenliği ile alanında uzman isimleri bir araya getiren Düzce Üniversitesi, bilgi ve deneyim paylaşımıyla, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunarak farklı bakış açılarının geliştirilmesine de imkan sağladı. - DÜZCE