İncirliova'da 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkusu

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Pehlivan develer yılın ilk güreşinde İncirliova'da kozlarını paylaştı

AYDIN - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde İncirliova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin katkıları ile düzenlenen 38. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.

İncirliova'nın ünlü devecilerinden merhum Adem Korucu ve Hüsamettin Aydoğdu anısında düzenlenen 2025 yılının ilk deve güreşi festivali 38. Genelenksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşı bir araya getiren, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin arenaya çıktığı festival, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecan ile takip edildi. 7'den 70'e herkesin buluştuğu festivalde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartırken, güreşseverler güreşleri büyük bir heyecanla izledi. Aydın'ın yanı sıra İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli ve Antalya'dan yaklaşık 100 çift pehlivan develerin yer aldığı festivalde, Türkiye'nin en iyi develerinin yaptığı nefes kesen güreşler sonucunda kupalar sahibini buldu.

İncirliova'nın deve güreşlerinin başkenti olduğunu ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Deve Güreşleri'nin her ne kadar geleneksel olarak 38'incisi yapılsa da bu güreşler kayıtlarla ispatlı olmak üzere 160 yıldır gerçekleştiriliyor. İncirliova deve güreşlerinin başkentidir, deveciliğin doğup büyüdüğü yerdir. Hatapcısı, havutçusu burada, devenin sütü, sucuğu her şeyi burada. Bu kültürün bunca yıldır yaşamasını sağlayan herkesi saygıyla anıyoruz. İncirliovamızda deve güreşlerimizin yapılmasını sağlayan tüm belediye başkanlarımızı da unutmak elbette mümkün değil, kendilerinden aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıma görevi bize nasip oldu. Ben de yıllardır deveciyim, belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu kültürün yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Güzel bir saha hazırladık. Allah bu hafta bolca yağmur verdi ama bugün hava bize müsade etti ve güreşlerimizi gerçekleştirme şansı bulduk. Tüm deveci dostlarımız burada ve güzel bir güreş izliyorlar. İnşallah bu kültür bir ömür yaşasın. Çevre illerden de çok kıymetli misafirlerimiz de burada. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Kumluca'dan gelen Sait Öztürk ise, "Antalya Kumluca'dan geliyorum. Salih bey develerinin sahibiyim. Burada Antalya'yı 4 deve ile temsil ediyorum. Bizleri burada ağırlayan ve güreşlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.