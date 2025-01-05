İncirliova'da 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova'da 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkusu

Geniş Video İzle

İncirliova Belediyesi'nin düzenlediği 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, binlerce ziyaretçinin katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleşti. Festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 100 çift pehlivan deve, arenada mücadele etti.

05.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pehlivan develer yılın ilk güreşinde İncirliova'da kozlarını paylaştı

AYDIN - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde İncirliova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin katkıları ile düzenlenen 38. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.

İncirliova'nın ünlü devecilerinden merhum Adem Korucu ve Hüsamettin Aydoğdu anısında düzenlenen 2025 yılının ilk deve güreşi festivali 38. Genelenksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşı bir araya getiren, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin arenaya çıktığı festival, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecan ile takip edildi. 7'den 70'e herkesin buluştuğu festivalde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartırken, güreşseverler güreşleri büyük bir heyecanla izledi. Aydın'ın yanı sıra İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli ve Antalya'dan yaklaşık 100 çift pehlivan develerin yer aldığı festivalde, Türkiye'nin en iyi develerinin yaptığı nefes kesen güreşler sonucunda kupalar sahibini buldu.

İncirliova'nın deve güreşlerinin başkenti olduğunu ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Deve Güreşleri'nin her ne kadar geleneksel olarak 38'incisi yapılsa da bu güreşler kayıtlarla ispatlı olmak üzere 160 yıldır gerçekleştiriliyor. İncirliova deve güreşlerinin başkentidir, deveciliğin doğup büyüdüğü yerdir. Hatapcısı, havutçusu burada, devenin sütü, sucuğu her şeyi burada. Bu kültürün bunca yıldır yaşamasını sağlayan herkesi saygıyla anıyoruz. İncirliovamızda deve güreşlerimizin yapılmasını sağlayan tüm belediye başkanlarımızı da unutmak elbette mümkün değil, kendilerinden aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıma görevi bize nasip oldu. Ben de yıllardır deveciyim, belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu kültürün yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Güzel bir saha hazırladık. Allah bu hafta bolca yağmur verdi ama bugün hava bize müsade etti ve güreşlerimizi gerçekleştirme şansı bulduk. Tüm deveci dostlarımız burada ve güzel bir güreş izliyorlar. İnşallah bu kültür bir ömür yaşasın. Çevre illerden de çok kıymetli misafirlerimiz de burada. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Kumluca'dan gelen Sait Öztürk ise, "Antalya Kumluca'dan geliyorum. Salih bey develerinin sahibiyim. Burada Antalya'yı 4 deve ile temsil ediyorum. Bizleri burada ağırlayan ve güreşlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İncirliova, Festival, Etkinlik, Marmara, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova'da 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
10:34 Dünya devi Türkiye’de İHA fabrikası açıyor Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
10:30 Galatasaray Icardi’nin yerini dolduracak ismi buldu Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 17:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova'da 38. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.