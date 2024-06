İnegöl'de Altın Arama Çalışmalarına Tepki

Yerel

HABER: ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Eymir ve Sülüklügöl köyleri içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda Madem Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün altın arama çalışmaları kapsamında ağaç kesimi yapmasına ve siyanürlü çalışma gerçekleştirmesine bölge halkı tepki gösteriyor. Bölgede inceleme yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek doğanın katledildiğini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde altın arama çalışmaları nedeniyle ağaç kesimi yapılan bölgede inceleme yaptı. Ağaç kesimi yapılan alanda konuşan CHP'li Sarıbal, maden arama çalışmalarında ormanın yok olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ormanı yok ediyorlar"

"Madencilerin yaptığı talanı görüyorsunuz. Bu şimdilik. Çam ormanını yok ediyorlar. Kendilerine göre arama işlemlerini yapıyorlar. Belli ki burada büyük bir ağaç ve orman katliamı olacak. Bugünden bunu görmek mümkün. Her taraf çam ormanıyken şu anda adeta ormanları yok ediyorlar. Bir çiftçi iki kucak odun aldığında Orman Kanunu'na göre ceza alıyor, yasaklanıyor ama burada bir orman talanı var, yetkililerin sesi çıkmıyor. Memleketin hali böyle. Her yerde maden aranmaz. Yerin üstü, altından daha kıymetlidir. Ölüler altın takmaz

"Her yerde maden aranmaz"

Bu bölgelerde eğer altın arama faaliyeti bu denli büyük bir alanda yapılıp devam ederse burada uzun vadede hiç kimsenin kalma şansı yok. Çünkü siyanür çukurlarına toplanan çamur ve sudan çıkacak olan siyanür buharlaşarak yayılacak, bu bölgede ne hayvancılık ne bitkisel üretim ne de bir yaşam olmayacak. O yüzden başta altın olmak üzere her maden her yerde ve her koşulda aranmaz. Biz altına karşı değiliz. Bir ülkenin madenleri varsa, o madenler çıkarılabilir. Ama bunun koşulları var. Birincisi, önce o bölgede yaşayan, binlerce yıldır hayatını orada sürdüren, geçmişi, geleceği, torunları, mezarları yani hayatını burada geçirmiş insanların rızası alınır. Hiç olmazsa o insanlara gelinir bilgi verilir. Devlet dediğiniz şey gökten zembille inmez. Devlet sizsiniz. Burada tarım yapan annelerim devlet, hepimiziz devlet. Devlet dediğiniz tabeladır, içini açın biz çıkarız. Benim oluşturduğum devlet bana karşı neden bunu yapar? Çünkü para her şeyin üzerinde. Madenciler bu ülkeyi yönetiyorlar. Kendilerine göre yasa çıkarıyorlar, o Meclis'teyim ben, her şeyi biliyorum. Bizim topraklarımız dünyanın en verimli toprakları. Gelecekler buralara, 10-15 yıl çalışıp altını alacaklar, buraları çöp olarak bırakacaklar, yaşamı bitirecekler ve sonra defolup gidecekler. Pisliği bize kalacak, sefasını onlar sürecekler. Siyanürlü çukurlar 150 yıl ömrü olan özel membranlarla donatılıyor. Çünkü o siyanürlü su 150 yıl yaşıyor ve çevresine zarar veriyor. Adeta doğayı, canlıları, toprağı ve insanlığı bitiren bir şey."

"İliç gibi olmak istemiyoruz"

Köyde siyanürlü altın aramasına karşı çıkan yurttaşlar da tepkilerini göstererek, "Ben köyümde maden araması istemiyorum. Altın da istemiyorum. İliç gibi olmak istemiyoruz biz. İliç'te yaşananları gördük biz" dedi.

Başka bir köylü kadın ise "Ormanlarımızın yok olmasını istemiyoruz. Köyümüz çok güzel. Başka yerlerde arasınlar. Ormanımızın yok olmasını istemiyoruz. Üç yıldır kamyonlarla giden meşe ağaçlarına çok üzüldüm" şeklinde konuştu.