İskenderun'da Taş Ocağı Patlamaları Mahalleyi Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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İskenderun'da Taş Ocağı Patlamaları Mahalleyi Tedirgin Ediyor

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İskenderun\'da Taş Ocağı Patlamaları Mahalleyi Tedirgin Ediyor
17.07.2025 17:43
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İskenderun\'da Taş Ocağı Patlamaları Mahalleyi Tedirgin Ediyor
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İskenderun'da taş ocağındaki patlamalar, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce kurulan özel Nifa Taş Ocağı'ndaki son patlamalar depremzede vatandaşları tedirgin ediyor.

Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

EVLERİN CAMLARI KIRILDI, ZEMİNLERDE ÇATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Patlamaların etkisiyle evlerin camları kırılırken, zeminlerde çatlamalar meydana geldi. Ev sahipleri, yaşadıkları zarar ve tehdit nedeniyle taş ocağından şikayetçi olduklarını belirtti.

Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

PATLAMALARDA SAVRULAN TAŞLARDAN CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Öte yandan, patlamanın ardından etrafa savrulan taş parçalarının jandarma ve bölge halkının üzerine doğru düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, jandarma personeli ve mahalle sakinlerinin panikle kaçtığı görüldü.

Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

"HER AY PATLATMA OLUYOR, SÜREKLİ TAŞ YAĞIYOR"

Mahallede yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Zont, her patlatmada kafalarına taş yağdığını belirterek, "Patlatma sırasında jandarmanın da bizim de kafamıza taş düştü. Rahatsızız, burada 27 dönüm tapulu arazimiz var. Evimizin çatlakları ortada, sürekli patlatma yapıyorlar. Her ay patlatma oluyor, sürekli taş yağıyor. Biz yüz senedir burada yaşıyoruz. Dedemin, nenemin mezarı bu topraklarda. Bu taş ocağı sadece dört ay önce açıldı. Sonradan geldiler ama rahatsız olan biziz. Devletin buna el atmasını istiyoruz" dedi.

Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

"DEPREMDEN DAHA FAZLA PATLAMALARDAN ETKİLENİYORUZ"

Hasan Zont ise patlamalar sırasında yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı: "Şikayette bulunduk, kontrole geldiler. Az önce yine büyük bir patlama oldu. Jandarma ekipleri de biz de kaçmak zorunda kaldık. Başımıza taş yağıyordu, canımızı zor kurtardık. Kardeşim astım hastası, bu tozda duramıyor. Evlerimizde çatlaklar oluştu, camlarımız kırıldı. Depremden daha fazla patlamalardan etkileniyoruz. Evde de dışarıda da durulmuyor. Her patlamada taş parçaları evimize fırlıyor. Bu taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Kapanana kadar direnişimiz sürecek."

Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da Taş Ocağı Patlamaları Mahalleyi Tedirgin Ediyor - Son Dakika

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