İsrail'in zulmüne karşı Gazze'ye yardım seferberliği

Yerel

İsrail'in zulmü ve hain saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in dedesi Halid Nabhan, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla tüm dünyayı Gazze'ye yardım seferberliğine katılmaya davet etti.

Filistin ve Gazze halkı aylardır İsrail'in zulmü ve bombardımanı altında zor günler geçiyor. Saldırıların dur durak bilmediği Gazze'de yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna ve bebeğine kadar binlerce insan canice katledilirken, binlerce insan ise yaralandı. Geriye kalan Gazze halkının ise neredeyse tamamı yerinden edilirken, binlercesi Rafah Sınır Kapısı'ndaki güvenli bölgeye sığındı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan mazlum Gazze halkı, sadece bombardımanlar ve saldırılarla değil açlık, yokluk, hijyen, barınma gibi pek çok zorlukla da mücadele etmeye çalışıyor. Yaşam koşullarının çok kötü olduğu bölgeye yapılacak yardımlar ise her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Rim'in dedesinden Gazze'ye yardım seferberliği için dünyaya çağrı

Bölgeye ilk günden beri yardım ulaştıran Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği ise yeni bir yardım seferberliği başlatıyor. İsrail'in zulmü ve hain saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in dedesi Haled Nabhan ile harekete geçen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tüm dünyaya Gazze'ye yardım seferberliğine katılmaya davet etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşice saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim, kurban bayramına yetişemeyecek pek çok çocuktan sadece biri. Rim'in dedesi Halid Nabhan, torununu son kez uğurlarken, gözlerinin içini öperek vedalaşmış, katledilen torununun son kez saçlarını taramış ve yüzünü temizlemişti. Acılı dedenin gözyaşları ise Gazze'nin yaşadığı trajedinin sembolü olmuştu.

Gazze'de temel ihtiyaçlara erişilmiyor

252 gündür benzer acıları yaşayan Gazze'liler, çadırda yaşamaya ve neredeyse her gün yer değiştirmeye zorlanıyor. Bununla birlikte temel gıda ihtiyaçlarını erişmekte büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu zorlu koşullarda, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki akil kişiler ile sürekli iletişim halinde kalarak, içerideki acil ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlemeye çalışıyor. Gazze'deki savaşın yüzü haline gelen, kamuoyunda Rim'in dedesi olarak tanınan Halid Nabhan ise ihtiyaçları belirlemede danışılan isimlerin başında geliyor.

Konserve et gönderme kararı alındı

Rim'in dedesi ve Gazze içerisindeki akil kişiler ile görüşmeler yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, sınır kapılarının zaman zaman kapatılması ve Gazze içinde gıda ürünlerini saklayacak uygun ortamın bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda, etlerin konserve şeklinde Gazze'ye gönderilmesi gerektiği yönünden karar aldı ve harekete geçti.

Rim'in dedesinden dünyaya mesaj

Şartların zorluğuna dikkat çekerek konserve etlerin önemine dikkat çeken Halid Nabhan, "Herkesin bildiği gibi Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlar, elektrik kesintileri, temel gıda maddelerinin kıtlığı, et ve sebzelerin ciddi şekilde azalmasına sebep oldu. Çoğu gıda maddesi artık bulunamıyor ve en önemli protein kaynaklarından biri olan et, Gazze Şeridi'nde neredeyse yok. Allah'ın izniyle Yedi Başak Derneği, kurban etlerini konserve şeklinde Gazze'ye göndermeyi hedefliyor. Konservelerin içeriğinde pişmiş et bulunmaktadır. Bu konserveler iki yıl raf ömrüne sahiptir. Bu da etleri, soğutmaya gerek kalmadan muhafaza etmeyi sağlıyor. Bu proje, Gazze Şeridi'ndeki yüzbinlerce kardeşimizin protein ihtiyacını karşılamada büyük bir fayda sağlayacak. Allah'tan Yedi Başak derneğini bereketlendirmesini niyaz ediyoruz. Biz, Yedi Başak Derneği olarak, Gazze Şeridi'ndeki tüm kardeşlerimize ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam edeceğiz ve ihtiyaç duydukları her şeyi dağıtacağız, inşallah" dedi.

"Gazze'ye Yardım Ulaşmıyor" söylemleri kara propaganda ve gerçek değil

Öte yandan son günlerde sıklıkla dile getirilen "Gazze'ye yardım ulaşmıyor", "Sınır kapıları kapatıldı" gibi açıklamaların Gazze'ye yardım göndermek isteyen bağışçıları caydırmak üzere yürütülen bir propaganda olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre saldırıların devam ettiği 252 günde Gazze sınır kapıları 207 gün açık kaldığı ve 207 günde 25 bin 810 tır yardım malzemesi Gazze'ye teslim edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP