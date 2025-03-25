İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Güvenliğinde Aktif - Son Dakika
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İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Güvenliğinde Aktif

İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Güvenliğinde Aktif

İstanbul Boğaz Komutanlığı, Türkiye'nin deniz güvenliği için MKT harekatları ve NATO iş birliği yapıyor.

25.03.2025 09:43
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İstanbul Boğaz Komutanlığı, hem ulusal hem de uluslararası görevlerde aktif rol alarak Türkiye'nin deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı sağlamaya devam ediyor.

İstanbul Boğaz Komutanlığı, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevinde önemli bir rol üstleniyor. Kapılarını basına açan komutanlık bünyesinde bulunan muharip gemilerle MKT (Mayın Karşı Tedbirleri) harekatı, Karadeniz Uyum Harekatı'na destek ve keşif-karakol faaliyetleri icra edilirken, lojistik destek unsurlarıyla birlikler ve gemilere teknik destek sağlanıyor. 1955 yılında çekirdek kadro ile kurulan ve 1961'de yeniden teşkilatlandırılan İstanbul Boğaz Komutanlığı, Beykoz ilçesinde konuşlu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Komutanlık, Montrö Sözleşmesi'nin İstanbul Boğazı'nda uygulanmasını takip etme sorumluluğunu da üstlenirken, Rusya- Ukrayna savaşının ardından bu konuda daha hassas bir denetim gerçekleştiriliyor. Özellikle savaş nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen mayınların oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesi için mayın gözcülüğü ve MKT harekatları düzenleniyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir gerçekleştirilirken, deniz hava unsurlarıyla yapılan bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi ve tespit edilen mayınlar SAS timleri tarafından imha edildi.

MCM BLACK SEA, Türkiye'nin öncülüğünde faaliyete geçirildi

Karadeniz'de kıyıdaş müttefik ülkelerin iş birliğiyle oluşturulan "Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM BLACK SEA), Türkiye'nin öncülüğünde faaliyete geçirildi. 1 Temmuz 2024'teki MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ile resmen başlayan faaliyetler kapsamında, Batı Karadeniz'de üç aktivasyon periyodunda MKT harekatları, tatbikatlar ve eğitimler gerçekleştirildi. Görev komutası, 15 Ocak 2025'te Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan törenle Bulgaristan'a devredildi.

NATO'nun CTF BLACK Görev Gücü İstanbul'da teşkil ediliyor

İstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesinde, NATO Deniz Komutanlığı'nın harekat kontrolünde faaliyet gösterecek beş görev kuvvetinden biri olan CTF BLACK'in karargah teşkil faaliyetleri devam ediyor. Aydın Kışlası'nda oluşturulan statik karargahın, ilk harekat kabiliyetini Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımıyla Türkiye'de kazanması öngörülüyor.

"24 bin saatin üzerinde seyir, bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi"

İstanbul Boğazlar Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, yaptığı açıklamada, taktik komutaya verilen gemiler ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarıyla ise yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildiğini söyleyerek, " İstanbul Boğaz Komutanlığı gerek üstlendiği misyon gerekse icra ettiği görevler açısından ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli bir rolü yerine getirmektedir. İstanbul Boğaz Komutanlığı, bünyesindeki muharip gemiler ile gerçekleştirdiğimiz MKT harekatı, Karadeniz Uyum Harekatına destek ve keşif karakol faaliyetlerinin yanında, lojistik destek unsurlarımız ile birlikler ve gemilere teknik ve lojistik destek sağlayan çok fonksiyonlu bir komutanlık statüsündedir. İstanbul'da bağlısı birlikler ile faaliyetlerini sürdüren Komutanlığımız, kuruluşundaki birlikler ile her an harbe hazır olmak vazifesinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığının takibinden de sorumludur. Bildiğiniz gibi, Rusya-Ukrayna arasında vuku bulan savaş nedeniyle Montrö Boğaz Sözleşmesinin uygulanmasındaki hassasiyet de artmıştır. Komutanlığımız uhdesinde icra edilen diğer kritik bir görev ise; Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e dökülen mayınların bir kısmının sürüklenerek oluşturduğu tehlikeleri bertaraf etme maksatlı hassas mayın gözcülüğü ve MKT harekatıdır. Bu harekat kapsamında taktik komutamıza verilen gemilerimiz ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarımızla yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edilmiş, tespit edilen mayınlar SAS görev timleri tarafından zararsız hale getirilmiştir. Karadeniz eylem planında yer alan adımlardan biri olan "Karadeniz'de kıyıdaş müttefiklerin imkanlarıyla Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması" çalışmaları MCM BLACK SEA adıyla ve milli inisiyatifimiz ile başlatılmış, 1 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen MCM BLACK SEA Komite toplantısı ile Türkiye komutasında faaliyete başlanmıştır. Komutanlığını üstlendiğim MCM BLACK SEA Görev Grubu ile bugüne kadar 3 aktivasyon periyodunda Batı Karadeniz'de MKT Harekatları, tatbikat ve eğitimler icra edilmiş, MBS Komutası 15 Ocak 2025 tarihinde Varna/Bulgaristan'da yapılan MCM BLACK SEA Komite Toplantısını takiben icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredilmiştir. NATO Deniz K. Komutanlığı'nın harekat kontrolünde taktik seviyedeki Deniz Harekat Alanı Planının icra edecek beş Görev Kuvveti Komutanlığından biri olan CTF Black'in İstanbul Boğaz Komutanlığı Aydın Kışlası içerisinde statik karargah statüsünde teşkili faaliyetlerine devam edilmektedir. CTF Black karargahının, ilk harekat kabiliyetinde Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımı ile öncelikle Türkiye'de teşkil edilmesi öngörülmüştür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Güvenliğinde Aktif - Son Dakika

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