İYİ Partili vekilin 107 milyon liralık ihale aldığı iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir televizyon kanalının canlı yayınında İYİ Partili bir milletvekilinin Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon TL aldığını iddia eden Barış Yarkadaş'ın iddiasıyla ilgili açıklama yayınladı.

"İHALEYE GİREN FİRMALARIN SAHİPLERİNİN SİYASİ PARTİSİ SORGULANMIYOR"

İhaleye giren firmaların sahipleri için siyasi parti sorgusu yapılmadığı belirtilen açıklamada, "'İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi' ihalesi açık ihaledir, davet usulü değildir. Açık ihalelere herkes katılabilmektedir. 17 firma doküman indirmiş, 5 firma teklif vermiştir. Konsorsiyumla ihaleye katılan, geçerli ve en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. İhaleye katılan firmaların sahipleri, eski sahipleri ya da ortakları hakkında siyasi parti sorgulaması yapılmamaktadır" denildi.

"İHALELER CANLI OLARAK YAYINLANIYOR"

Açıklamada ayrıca ABB'nin ihalelerinin canlı olarak yayınlandığı hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi, siyasi kimliklere ya da parti üyeliklerine göre değil kırım oranlarına göre ihale yapmaktadır. Açık olarak yapılan bir ihalede en düşük ve geçerli teklifi veren firma hangisi ise ihaleyi o firma alır. İhalenin sonucuna yönelik bir itiraz olmamıştır, tarafımıza herhangi bir dava açılmamıştır. Bu kişilerin alışık olmadıkları veya unuttukları husus, Ankara Büyükşehir Belediyesinde tüm ihalelerin Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla canlı olarak yayınlanmasıdır.

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDIĞI İDDİASI SAFSATADIR"

Bugüne dek 3 binden fazla ihale ABB TV'de canlı yayınlanmıştır. İhale 10 Aralık 2020 tarihinde ilan edilmiş, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştır. İhale yılbaşından önce ilan edildiği için yaklaşık maliyet 2020 birim fiyatlarıyla belirlenmiştir. 2020 yılı yaklaşık maliyeti hesaplaması ile 2021 yılında gerçekleştirilen ihalede kırım oranı bu nedenle düşük kalmıştır. Nitekim Resmi Gazete'de yılbaşından sonra yayınlanan birim fiyatlarda yüzde 25,52 artış yaşanmıştır. 2021 yılı fiyatları baz alındığında yaklaşık maliyetin 135 milyon TL olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 'İmalat aşamasında demir yerine beton kullanılarak ihaleyi kazanan firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiası' safsatadır.

"DAHA ÖNCE DE MELİH GÖKÇEK'E YAKIN FİRMALARIN İHALE ALDIĞI İDDİA EDİLDİ"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) yazılan yazı ile (bölgede tren hattı bulunduğundan) görüş sorulmuş, alınan resmi cevapta bölgede bulunan elektrik hattı nedeniyle demirle etkileşim yaşanıp olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtilmiştir. Beton kullanılması sonucu maliyetin düşmesi sonucu oluşan 9 milyon 20 bin 839 TL'lik fark firmaya yapılan ödemelerden resmi tutanakla kesilmiştir. Canlı yayında ihale sistemi sonucunda bugüne kadar hiçbir kişiden ya da siyasi partiden tarafımıza ihale almak adına girişimde bulunulmamıştır. Daha önce eski ABB Başkanı Melih Gökçek'e yakın bazı firmaların yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesinden iş aldığı konusunda haberler yapılmıştır.

"İHALELERDE ŞEFFAFLIK GÖZETİLİYOR"

21 Şubat 2022 tarihli bir gazetede yer alan haberde AK Parti İl Başkan Yardımcısı'nın ABB'nin açık ihalesine katılarak 88 milyon TL tutarında iş aldığı ve bu nedenle görevinden ayrılmak zorunda bırakıldığı bilgisi verilmiştir. Sonuç olarak ABB'nin ihalelerinde şeffaflık ve kamu faydası gözetilmekte, ihaleler parti üyeliğine göre değil kırım oranlarına göre verilmektedir. Yeni dönemde açık ihalelere ortalama katılımcı sayısı 12'dir. Ortalama kırım oranı ise yüzde 23'tür. Mansur Yavaş yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani 'halkın parası' diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihale verilmez; hak ediliyorsa canlı yayında alınır. Trol çeteleri ve havuz medyasının yaptığı iftira dolu haberlere itibar edip kurumumuza konunun aslı sorulmadan yapılan manipülasyon içeren açıklamalar bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Zira gerçek dışı söylemlerin zararı her zaman bu söylemlerde bulunanlara olmuştur."