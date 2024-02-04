İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Depremi Mağdurlarına Yardım Etmeye Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm birimleriyle bölgede yaraları saran İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere konteynerden psikolojik desteğe kadar her konuda destek oldu.

Bir Kira Bir Yuva ve Umut Hareketi kampanyaları ile büyük bir dayanışma hareketi başlatan İzmir, afet bölgesinden hala elini çekmiyor. Başkan Tunç Soyer, büyük depremin birinci yıldönümünde yine afet bölgesinde olacak ve depremzedelerle bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kapsamlı bir yardım programı başlattı. Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezleri kuran, çadır kentler ve konteyner kentler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada depremin yaralarını sardı.

Dayanışma çığ gibi büyüdü

Arama kurtarma çalışmalarından, barınma sorununun çözümüne, gıda yardımından depremzedelere psikolojik desteğe kadar tüm gücüyle sahada olan Büyükşehir Belediyesi, 'Bir Kira Bir Yuva ve Umut Hareketi' kampanyaları ile büyük bir dayanışmanın öncüsü oldu.

İlk günden itibaren binlerce ton insani yardım malzemesini depremzedelere ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in başlattığı Umut Hareketi ile adeta bölgeye bir dayanışma köprüsü kurdu. İzmirlilerin yoğun katılımıyla çığ gibi büyüyen kampanya ile deprem bölgesine 247 tır, 149 kamyon, 6 kamyonet, 3 uçak, 2 gemi, 7 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

30 binden fazla ailenin barınma sorunu çözüldü

Başkan Tunç Soyer'in 30 Ekim İzmir depreminde başlattığı, kira yardımı yapmak veya boş durumdaki evini depremzedelere açmak isteyenler ile barınacak eve ihtiyacı olanları buluşturan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası 6 Şubat depremleri için yeniden harekete geçirildi. Yardım seferberliğine Başkan Tunç Soyer'in ev sahipliğinde; sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler, dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve gönüllüler katıldı. Bu sayede 31 bine yakın ailenin barınma sorunu çözüldü. Kampanya dayanışma konserleriyle devam etti. Erol Evgin ve Antakya Medeniyetler Korosu, İzmir'de konser vererek kampanya destek oldu.

Psikologdan çocuk gelişim uzmanına

Kampanya ile depremzedelerin bir bölümü gönüllülerin desteği ile konutlara yerleşirken, bir bölümü de Büyükşehir'in Buca ve Örnekköy'deki tesislerinde, belediyenin hissedarı olduğu eskiden Hilton Oteli'nin kullandığı binada ağırlandı. Kentteki konutlara yerleştirilen afetzedelere ise 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda desteği verildi. Psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcilerden oluşan 100 kişilik bir Psikososyal Destek Çalışma Ekibi de depremzedelerin yanında oldu. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta konteyner kentler kurdu

Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu Adıyaman'da biri 184, diğeri 180 konteynerin bulunduğu iki konteyner kent kurdu. Adıyaman Kalemkaş köyünde de bir konteyner kent kuran Büyükşehir, depremzedeler için sağlık birimlerinden kütüphaneye Kadın Dayanışma Merkezi'nden çocuklar için Masal Evi'ne kadar pek çok hizmet birimi de açtı. Gıda paketinden hijyet paketine, battaniyeden kıyafete, maskeden çölyak gıda kolisine kadar ihtiyaç duyulan her şey bölgeye gönderildi. Aşevi tarafından kente kurulan sahra mutfağı ile yaklaşık 283 bin 220 kişilik yemek dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 219 yaşam, 18 sosyal alan konteyneri için elektrik ve mekanik altyapıyı tamamlayan Büyükşehir, 120 yaşam konteyneri ve DİSK tarafından gönderilen 18 sosyal alan konteynerini alandaki yerlerine yerleştirdi. 4 bin 250 metrekare alanda kilitli taş parke ve bin 920 metre bordür imalatını tamamladı. Kente tonlarca insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Osmaniye'nin genel afet koordinatörü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, genel afet koordinatörü olduğu Osmaniye'de 150 haneli konteyner kent kurdu. Osmaniye'de kurulan sahra mutfağında 166 bin 400 kişilik yemek dağıtıldı.

11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı afet bölgesindeki 10 ilin genel koordinasyonunu bölüşerek işbölümü yapmıştı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye'nin genel afet koordinatörü olmuştu.

Hatay'da sahra hastanesi kurdu

Hatay'da kurulan konteyner kente ise 213 konteyner yerleştirildi. Büyükşehir'in mobil mutfak aracılığıyla 308 bin 200 kişilik yemek dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi ise depremzedelere sağlık hizmeti sundu. Türkiye'deki tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi'nin personeli hem çadır kentte hem de köylerde halkın ilk başvurduğu adreslerden oldu. Hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, ameliyathane personeli, temizlik personeli, röntgen ve laboratuvar teknisyeninden oluşan kadrosuyla hizmet veren Eşrefpaşa Hastanesi, hem ameliyathane kurdu hem de ağız ve diş sağlığında ilk gezici aracı bölgeye getirdi. 28 Mart 2023 tarihine kadar hizmet veren Büyükşehir Belediyesi 11 bin 275 hastayı muayene ve tedavi etti. 1150 hastaya diş tedavisi uyguladı.

Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin'e kadar

Malatya'ya 53 konteyner gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'e de tonlarca insani yardım malzemesi ulaştırdı. Merkezdeki yardımların yanı sıra yıkım yaşanan dağ köylerine sıcak yemek, erzak, hijyen paketi, yem ve veteriner hizmeti götüren İzmir Büyükşehir, ihtiyaçları belirlenen bölgeleri tespit ederek yeni plan ve programlar oluşturdu.

Üretici unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda deprem sonrası bölgeye yem desteği verdi. Osmaniye'de tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla zeytin ve zeytinyağının geliştirilmesi için 3 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Bölgedeki kooperatiflerin üretim yapabilmesi ve geliştirilebilmesi için destekler verildi. Bölgenin yer fıstığının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için yer fıstığı ezme ve yağ çıkarma makinesi hibe edildi. Dokuma tezgahları yeniden canlandırıldı. Kooperatiflere tamirat ve tadilat desteği verildi. - İZMİR