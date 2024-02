İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu: 30 İlçede Oy Rekoru Kıracağız

Yerel

Bayraklı'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın katılımı ile CHP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Tugay, "Bu seçimde oy rekoru kıracağız. Bu seçimde 30 ilçeyi birden alacağız. Genel başkanımızla parti örgütlerimizle, yoldaşlarımızla, ilçe belediye başkan adaylarımızla, eşlerimize, ailelerimize hep beraber bu zaferleri elde edeceğiz. Az önce çalan şarkı ilk defa burada çaldı. Benim şarkım. O şarkıda diyor ki zaferi kazanacak sonra Gündoğdu'da hep beraber kutlayacağız"dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'ın seçim ofisi açılışına katıldı.Kurulan platformda katılımcılara seslenen Tugay ve Önal dikkat çekici mesajlar verdi. Seçim koordinasyon merkezi açılışına ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila ve CHP geçmiş dönem Genel Sekreterlerinden Kamil Okyay Sındır da katıldı.

TUGAY: SİZE SÖZ VERİYORUM!

Tugay, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 30 ilçeyi de kazanacaklarının altını önemle çizerken şu ifadeleri kullandı:

"CHP adayı olarak tercih ettiği için bize hayatımızın en büyük gururlarından birisini armağan etti. Elbette ki bu gurur aynı zamanda sorumluluk demek. O sorumluluk bizlerin çok çalışmasını çok dikkatli davranmasını ve gereğini yapmamızı gerektiriyor. Bunu yapmaya hazırız değerli yoldaşlarım. Çünkü bizler bu şehrin ve bu ülkenin yetiştirdiği çocuklarız. Bizler doğduğundan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesini üzerinde hisseden çocuklarız. Bizler bu halkın her ferdinin ayrı ayrı hakkını gözetecek olan ama ihtiyaç olduğu zaman aynı zamanda herkesin kapısının önünde öncelikle dezavantajlı, sosyal ihtiyaçlı daha fazla desteğe ihtiyacı olan insanlarımız olmak üzere kapısının önünde olacağız. ve bugün burada gördüğünüz bu gurur tablosunda özellikle değerli başkanım Olgun Atilla ve değerli eski milletvekilimiz genel sekreterimiz aynı zamanda Bornova Belediye Başkanlığımızı yapmış olan Kamil Okyay Sındır'dır. Huzurlarınızda olmak istediler. Biz hep beraber bu görüntüyü vermek istedik.Çünkü bugün görev bizdedir. Yarın bir başka partili arkadaşımızda olabilir. Ama neticede hepimiz bu ailenin bir mensubu olarak hiç bir zaman kim aday oldu, kim aday olmadı tartışması içerisine girmeden bir hazımsızlık hissetmeden, ne zaman bize görev düşerse bunu yapmaya hazırız. Ama bu yollar beraber yürünüyor.Yalnız yürünmüyor. Ben partiye üye olduğum ilk günden bugüne kadar her seçimde her yarışta, her mücadelede günü geldi Gezi gibi olaylarda kendi partililerimizin nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu bizlere nasıl sahip çıktığını çok iyi gördüm. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Yine birlikte olacağız. Yine birimiz düştüğü zaman diğerimiz tutacak.

"BU MÜCADELE CUMHURİYETİMİZ İÇİN..."

Bu mücadeleyi cumhuriyetimiz için yapacağız. Halkımız için yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapacağız. ve biz bu mücadeleyi sokaklarında büyüdüğümüz büyüklerimizin başımızı okşadığı, karnımızı doyurduğumuz, havasını soluduğumuz, iyi gününü, kötü gününü yaşadığımız, bu şehir için canımız, İzmir için yapacağız. Sakın ola, sakın ola sizi mahcup edeceğimizi düşünmeyin. Sakın ola sizsiz yol yürüyeceğimizi düşünmeyin. Bugün burada olduğunuz gibi birlik beraberlikiçerisinde bizim size duyduğumuz sevgi ve saygıyla sizin de bize göstereceğiniz destekle bu seçim de kazanılacak. İzmir hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir yere teslim edilmeyecek. Ben size söz veriyorum değerli yoldaşlarım. Bu seçimde oy rekoru kıracağız. Bu seçimde 30 ilçeyi birden alacağız. Genel başkanımızla parti örgütlerimizle, yoldaşlarımızla, ilçe belediye başkan adaylarımızla, eşlerimizle, ailelerimizle hep beraber bu zaferleri elde edeceğiz."

ÖNAL: BAYRAKLI'NIN SORUNLARINI İYİ BİLİYORUM

Göreve geldiğinde yapacağı ilk işin kentsel dönüşüm olacağını ifade eden Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal da "Şunu bilmenizi istiyorum; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak çıkmış olduğum bu yolda Bayraklı'nın sorunlarını da sizlerin taleplerini de çokiyi biliyorum. Bu yola çıkmadan önce biz dersimize iyi çalıştık. Burada iktidar olsak bile alacağımız bayrağı daha ileriye taşıma noktasında sizlerin desteği ile tekrar Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Bayraklı olarak hem şanslı yanımız, hem de maalesef geride kalmış, ihmal edilmiş noktalarımız da bulunuyor. Bunlarda sadece yerel yönetimlerin payı yok. Maalesef merkezi hükümetin de yıllardır bu noktadaki ayrımcılık politikalarının bir sonucu olarak bir yanımızda kulelerin olduğu kat yüksekliği sınırı olmayan serbest gökdelenler, bir yanımızda da gecekondularımız. Bunlarla ilgili 5 yıl içerisinde yapmış olduğumuz planlar oldu. Bunların hayata geçmesiyle ilgili bir kısım uygulamalarımız oldu."

"2050 YILININ BAYRAKLI VİZYONUNU ORTAYA KOYACAĞIZ"

30 Ekim İzmir depreminde 117 vatandaşı yitirdiğimizi hatırlatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla ilgili korunacak alanlar Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi'deki planlarımız geçti. Ama beraberinde İzmir'in çeperi, arka sıraları dedikleri yerlerinde dönüşümü noktasında sizlerin desteğiyle hazırlıklarımız tamam. Desteğinizle bunları da hayata geçireceğiz. Göreve başlar başlamaz temel belediyecilik ve sosyal belediyecilik noktasındaki hizmetlerimizi zaten projeler olarak aktaracağız. Ancak insan yaşamından hayatımızda daha değerli olan hiçbir şey yok. Bu sebeple ilk yapacağımız iş kentsel dönüşüm noktasında desteğinizle planların, uygulamanın ve sonrasında inşa faaliyetlerini birlikte önceleyen 1 yıldaki eylem planımızı sizlere sunacağız. Sizlerin desteğiyle yarının Bayraklı'sını değil, 2050 yılının Bayraklı vizyonunu ortaya koyacağız. Kendi çocuklarımıza değil, torunlarımıza hazırlayacağımız bir Bayraklı kurmanın sözünü veriyorum. Biz bu yola çıkarken önce örgütümüze, sonra değerli Bayraklı'lı hemşehrilerimize güvenerek çıktık. Bu noktada da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."

Tugay ve Önal, açılış töreninin ardından Bayraklı Sevgi Yolunda vatandaşlarla selamlaştı. Taleplerini dinledi.