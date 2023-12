İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Şehrin geleceğini aydınlatmak için en büyük yatırımları yer altına yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Avrupa'da, dünyada saygın bir noktada bulunmayı beraber başardık. O nedenle her birinizle iftihar ediyorum. İzmir farklı, güçlü, bütün Türkiye için ışık saçmaya devam ediyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son iş gününde belediye personelinin yeni yılını kutladı. Kültürpark 4 No'lu Hol'deki Meclis Salonu'nda belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Soyer, görevde 5 yılı geride bırakmaya hazırlandığını anımsattı. Soyer, "Su gibi geçen bir 5 yıl. Ama emin olun ki o heyecandan hiç bir şey eksilmedi. Aynı heyecanı, aynı aşkı taşıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanınızdayım. Dünyada iklim krizi, siyasi krizler, savaşlar var. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı yaşanıyor. Bunların hepsi varken, bu salonda gördüğüm manzara insanın içine umut taşıyor. İnsanın içi ısıtıyor. Geleceğe dair umudu büyütüyor" dedi.

"SADECE KENDİ KAYNAKLARIYLA METRO YAPAN TEK KENT"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'deki krizlere rağmen hala AAA notunu koruduğunu ifade eden Başkan Soyer, "İzmir hala sadece kendi kaynakları ile metro yapan tek kent. Hala uluslararası piyasalarda çok güçlü bir algısı var. Çok temiz bir gücü var. Hala eşit işe eşit ücret konusunda en kararlı belediyelerden biri olmaya devam ediyor. Hala diyebileceğim çok şey var. Hala İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün güzelliği ve bütün kararlılığıyla dimdik ayakta. Bu çok kıymetli. Çünkü diğer kentlerle karşılaştırdığınızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hangi noktada olduğunu ve neden farklı olduğunu, bu farklılığın ne kadar kıymetli, ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz" diye konuştu.

"HIRSIZLIK BAZEN UMUTLARIMIZI ÇALARAK ORTAYA ÇIKIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer belediyelerden farklılıklarını sıralayan Soyer, şunları söyledi: "En önemli farklardan biri popülizm meselesi. Sadece belediyelerde değil, merkezi yönetimde de popülist siyasetçilerin çok revaçta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Nedir popülist siyasetçi? İsmi kulağa hoş geliyor, popülizm, popülist... Fakat aslında çok zehirli bir şey. Çünkü hırsızlık sadece malınızı veya paranızı çalmakla olmuyor. Hırsızlık bazen geleceğinizi, hayallerinizi, umutlarını çalarak ortaya çıkıyor. İşte o popülist siyasetçiler insanların geleceğini, umutlarını, çocuklarının, torunlarının istikbalini çalan ve maalesef bununla puan kazanan siyasetçiler. İşin dramatik yanı bu. Ortada bir hırsızlık var biliyorsunuz, görüyorsunuz. ve o hırsızlık para, mal çalmaktan çok daha vahim bir hırsızlık. Ama popülizm deyip geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz geçmiyoruz."

"DİRENÇLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ HALİNE GELDİK"

5 yıl içerisinde büyük felaketlerle karşılaşmalarına rağmen çok önemli hizmetler yaptıklarına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: "Büyük felaketlerle yüzleştik. Yaşadığımız her sıkıntıdan çok şey öğrendik, ders çıkardık ve belki de Türkiye'nin en dirençli şehirlerinden biri haline geldik. Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nı deprem ve pandemiden önce kurmuş bir belediyeyiz. Bütün bunları öngördüğümüz için bununla iftihar ediyoruz. Çünkü hazırlık yaptık ve bütün bu tahribatların yükünü hafifletmeyi başardık. O nedenle dirençli kent için iyi yol aldığımızı gururla söylemek istiyorum."

"O MAKAMDA İZMİR ADINA OTURUYOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) 45. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Kongre'nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçildiğini anımsatan Soyer, bunun önemini de şu sözlerle anlattı: "Bu koltuk benim için kişisel hayatımda çok gurur duyduğum bir şey. Aynı zamanda İzmir'in dünyadaki algılanışı ile ilgili, nereye konumlandırıldığıyla da ilgili çok önemli bir gösterge. Şu anda Türkiye'nin, Avrupa'daki en yüksek koltuğu diyebilirim bu makam için. ve o makamda İzmir adına oturuyor olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Bütün bu hikayeyi, hizmet üretip popülist olmamayı, gedeceğe yatırım yapmayı, Avrupa'da, dünyada saygın bir noktada bulunmayı beraber başardık. O nedenle her birinizle iftihar ediyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Her birinize minnettarım. Bu güzel ailenin çok daha sağlıklı büyüyeceğine, gelişeceğine ve Türkiye'ye önderlik edeceğine inanıyorum. Bunu geçmişte nasıl başardıysak, bundan sonra da böyle başaracağız. Hiç kuşkum yok. Diliyorum önümüzde beraber çalışacak yıllarımız olsun. ve yine Türkiye'ye önderlik, öncülük etmeye devam edelim. Bugüne kadar bana verdiğiniz destek için, gösterdiğiniz bağlılık için, yaptığınız çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile belediye bürokratları daha sonra personelin tek tek yeni yılını kutladı.