15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde İzmir\'de Anma Etkinliği Gerçekleşti

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleşen etkinlikte Konak Meydanı vatandaşlar tarafından doldurulurken, etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı" sözlerine yer verdi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen, asker ve sivil 252 kişinin terör örgütü FETÖ mensupları tarafından şehit edildiği hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 8'nci yılında İzmir'de de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u anarken etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside konseriyle devam etti. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Vali Elban: "Bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı"

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Kaynağı yurt dışında olan ancak sureti haktan görünen, yıllarca bu milletin dini duygularını istismar edip onların elinde avucunda ne varsa onunla gelişen, büyüyen devletin tüm kurumlarına başta askeri olmak üzere örgütlenip oralara yerleşip o gece bu milletin varlığına, birliğine, vatanın bütünlüğüne kast edecek bir FETÖ örgütünün kendisine ihanet edeceğini bu nereden bilebilirdi? Elbette bilemezdi, ancak o gece bu ihanetle üzerine yağan bombalarla, mermilerle karşılaştıktan sonra olayın gerçek yüzünü çok iyi fark etti. 15 Temmuz 2016 iki yönüyle tarihimizde derin izler bırakacak şekilde kazındı. İnancına bir saldırı olduğunda bu millet canını seve seve feda etmeye hazırdı. Aziz milletimizin feraseti, vatan sevgisi, imanı sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi güçlü liderliği sayesinde bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı. Öbür tarafta ise tarihimize kapkara bir leke de oldu. Bu milleti bir de içeriden çökertmeyi denediler. 'Öyle bir örgüt yetiştirelim ki sureti haktan görünsün, onlar gibi olsun, onlar gibi inanıyor görünsün, onlar gibi yaşasın ama ruhu, aklı, fikri, her şeyi bizim tarafımızdan idare edilsin ve bizden olsun' düşüncesi ile bir örgüt ortaya koydular. Darbeyi başaramadılar ama kardeşliğimize, tarihimize bir kara leke vurmayı başardılar. Çünkü millet olarak tarihimizde böyle bir ihaneti böyle bir kalkışmayı hiç yaşamadık. Ama milletimizin yine feraseti hep dışarıdan gelen saldırıları bertaraf etmek püskürtmek üzerine kurulu değil. Onların o mübarek refleksi eğer bir ihanet, saldırı içeride de varsa onu da bertaraf etmeyi bileceğini de gösterdi" dedi.

Hamza Dağ: "İzmirliler Türk bayrağını birilerine indirmedi"

Vali Elban'ın ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Emperyalizmin uşaklığını yapıp 40 yıldır devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi sergilenmiştir. 100 yıl önce 9 Eylül'de Yüzbaşı İbrahim'in şuraya Türk bayrağını diktiği gibi bu meydanda da İzmirliler Türk bayrağını birilerine indirmedi. İhanet çetesinin 40 yıllık planı bir gecede milletimiz tarafından yerle bir edilmiş, tarumar edilmişti. Milletimizin sinesinden çıkardığı öz evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu milletin nasıl sahip çıktığını, bu millete nasıl liderlik yaptığını 15 Temmuz gecesi hep birlikte yaşadık ve gördük. O gün ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek sokakları, köprüleri, havalimanlarını ve meydanları dolduran vatandaşlarımız tankların, helikopterlerin, uçakların karşısında durarak milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını demokratik olgunluğunu göstermiş ve gelecek nesillere bir gurur abidesi bırakmıştır. Bizler bu emaneti başımız gözümüz üstüne diyerek ve sorumluluğu bilerek taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Saygılı: "Vatan evlatlarını hesaplayamadılar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ordumuza kadar sızan devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz eden Fetullahçı teröristler istiklalimize, istikbalimize ve irademize kastetmek istediler. Türkiye'yi teslim almak için her şeyi düşünmüş, her şeyi hesaplamışlardı. Şehadetle ve gazilikle girdiği Anadolu topraklarında ecdadının emanetini yere düşürmeyecek, ezanlarını susturtmayacak, bayrağını indirtmeyecek, haysiyetini çiğnetmeyecek vatan evlatlarını hesaplayamadılar. Uğruna binlerce şehit verdiğimiz bu mübarek toprakların ve aziz vatanın kıymetini hiçbir dünyevi menfaatle ölçülemez" sözlerine yer verdi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Bir hafta önce bir maçta bir futbolcu bozkurt işareti yaptı. Dünya ayağa kalktı. Meğer haçlı saldırıları devam ediyormuş. Müslümanın ufacık işaretinde dünya ayağa kalktı. Sadece bir bozkurt işaretine tahammül edemiyorlar" dedi. - İZMİR