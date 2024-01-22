İzmir'de "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" hizmete girdi. Başkan Tunç Soyer, "Kent içi günlük ulaşımda bir devrim niteliğindeki bu sistemle İzmir'in bugününe ve yarınına iz bırakıyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent ulaşımında bisiklet kullanımını artırma hedefi doğrultusunda daha uzun mesafeli seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilecek "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, elektrik destekli akıllı bisikletle tören alanına geldi. Törene Başkan Soyer'in yanı sıra MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çivi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

SOYER: 5 YIL ÖNCE SÖZ VERDİM

İzmir'de bisiklet kullanımını artırmak ve kenti dirençli hale getirmek için beş yıl önce verdiği sözü hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Artık Körfez'i çepeçevre kuşatan kesintisiz bir bisiklet yolumuz var. Bisiklet Eylem Planımız kapsamında yaptığımız çalışmalarla mevcut bisiklet yolu ağımızı 111 kilometreye yükselttik. Bisiklet kiralama sistemimiz BI·SI·M ile İzmir'de bisiklet kültürünü yaygınlaştırdık. Şehrimizin doğayla uyumlu ulaşım ağına büyük yatırımlar yaptık. Son 5 yılda, 26 yeni BI·SI·M istasyonu açtık ve istasyon sayısını 34'ten 60'a çıkardık. BI·SI·M, 60 istasyon ve 990 bisiklet ile şehrimize hizmet veriyor. Bisiklet filomuza, görme engelli vatandaşlarımız ve çocuklarımız için 120 özel bisikleti dahil ettik. Bisiklet ulaşımının toplu taşımaya entegrasyonunu sağladık. Bisiklet sürücüleri körfez ic¸i vapur seferlerinden sadece 5 kuruş¸ gibi sembolik bir rakam karşılığında faydalanabiliyor. Bu örnek çalışmamızla bisikleti ile deniz ulaşımını kullanan yolcu sayısında yüzde 82'lik bir artış sağladık. Bisikletli yolcuların ESHOT otobüslerimizde de rahatlıkla seyahat edebilmesi için özel aparatlar ekledik. İzmir'i EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağına dahil ettik. EuroVelo bisikletli turizm rotalarımızı her geçen gün geliştirdik. Dikili - Çandarlı, Menemen Kırsal Rotaları ve Efes - Pamucak Rotalarını ac¸tık. Tu¨m bu çalışmalarımız sonucunda 2020 yılında ulaşım modları arasında yu¨zde 0,5 olan bisikletli yolculuk oranı neredeyse 1 puana yükseldi" dedi.

"İKLİM KRİZİNİ VE KURAKLIĞI YENMEK İÇİN"

İklim krizine dikkat çekerek tüm bu çalışmaları sağlıklı bir gelecek için yaptıklarını kaydeden Başkan Soyer, "2030 yılında İzmir'de bugünden 2.2 kat daha fazla araba, 1.7 kat daha fazla kent içi yolculuk ve 1.6 kat daha fazla nüfus olacağı öngörülüyor. Doğamızla uyumlu, sürdürülebilir bir ulaşım politikası geliştiremezsek, şehrimizdeki yaşam kalitesi düşecek, kentsel erişilebilirlik azalacak, karbon salımı arttığı için iklim krizinin etkileri daha da derinden yaşanacak. İşte bu yüzden şehrimizi motorlu taşıtlar için değil, insanlarımız için tasarlıyoruz. İklim krizini ve kuraklığı yenmek için... İzmir sakinlerinin güvenle yaşadığı dirençli bir kent yaratmak için... Tanıtımını yaptığımız Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemimiz bu yoldaki önemli kilometre taşlarından biri. Kent içi günlük ulaşımda bir devrim niteliğindeki bu sistemle, İzmir'in bugününe ve yarınına iz bırakıyoruz. Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemimiz vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

ÇİVİ: İZMİR TÜRKİYE'DE BİSİKLETİN BAŞKENTLERİNDEN BİR TANESİ

Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi hakkında bilgi veren MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çivi, son bir yılda bu sistemi işlettikleri şehirlerde 49,8 ton karbondioksit salımını engellediklerini ifade etti. Çivi, "İzmir Türkiye'de bisikletin başkentlerinden bir tanesidir. Bisiklete en uygun şehir olması yanında, bisiklet sivil toplum kuruluşlarının da en fazla olduğu Türkiye'nin bisiklete gönül vermiş en önemli şehirlerindendir" diye konuştu.

DAHA AZ EFOR, DAHA FAZLA YOL

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşımın kente yayılmasında önemli katkı sağlayacak "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" kentlilerin daha uzun mesafeli günlük ulaşım ihtiyacını daha az efor sarf ederek bisikletle daha rahat karşılamasını sağlayacak. İnsan gücüyle elektrik gücünü birleştiren elektrik destekli bisikletler, normal bisikletlerle rahat kat edilebileceği düşünülen 2-10 kilometre mesafeli yolculukların menzilini 20-25 kilometreye çıkaracak. Böylece kent içinde gerçekleşen yolculukların çok büyük bir kısmında elektrikli bisikletlerin kullanılabilir olmasını sağlayacak proje ile İzmir'de ulaşımın çehresi değişecek.

2 BİN BİSİKLETLE 7/24 HİZMET VERECEK

İzmir'in çeşitli yerlerine konumlandırılacak elektrikli bisiklet istasyonları, toplu ulaşım ağına entegre edilecek. İlk etapta bin, sonrasında 2 bin elektrik destekli ve akıllı bisiklet, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bisiklet kullanımını teşvik etmesi planlanan sistemin özellikle sabah ve akşam saatlerindeki iş yolculuklarında çokça tercih edilmesi bekleniyor. Tamamen çevre dostu uygulama İzmir'in karbon ayak izinin azaltılmasına ve kent içerisindeki trafik sıkışıklığının giderilmesine önemli katkı sağlayacak.