Taksici Oğuz Erge\'nin arkadaşları konuştu: İyi niyetinden öldürüldü

Türkiye'nin gündemine oturan taksici cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir'de soğuktan üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısı sonucu hayata gözlerini yuman taksici Oğuz Erge'nin arkadaşlarının sözleri herkesi duygulandırdı. Mesai arkadaşları, Erge'nin iyi niyetinden öldürüldüğünü söyledi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oğuz Erge'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınırken, ilk olarak helallik alınmak üzere Buca Göksu Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada ailesi ve yakınları tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, mesai arkadaşı taksicilerin konvoyuyla defnedilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.
Öldürülen taksicinin kullandığı aracın sahibi Murat Akbaba, "Gece 3'te arabayı teslim etmiştim. O gün çalışacaktı. Gece saat 4'te de bana telefon geldi. Olayın gerçekleştiği haberini verdiler. Üzücü bir durum. Araçta hasar vardı, boyanacaktı. O yüzden Oğuz bana 'sen gelme ben arabayı kapatırım, sabah uyandıktan sonra gelirsin' demişti. Tamamıyla iyi niyetinden öldürüldü. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
Komşusu Arslan Kocalar da Oğuz Erge'yi anlattı. Kocalar, "İyi bir arkadaştı, iyi bir komşumuzdu. Kendi halinde bir çocuktu, zararsızdı. Herkese yararı vardı; ama zararı yoktu. Annesi ve kardeşleri ile beraber burada oturuyorlar. İnsanlık yaptı ve çekip vuruldu" ifadelerine yer verdi.
İş arkadaşı Oktar Karakoç ise "Oğuz çok güzel bir insandı. Saygılı birisiydi. Uzun yıllardır tanıyorum. Dürüst ve efendi birisi. Kendi halindeydi. Şu anda burada bulunduğumuz için çok üzgünüm. Taksicilerinin sorunları çok, taksiciler yalnız. Bu araçların korunaklı olması lazım. Taksici almadığı zaman suç, durmadığı zaman suç. Biz kimin iyi olup olmadığını bilemeyiz. Buna bir çözüm bulmaları şart. Artık önlem almaları lazım. Arkamızda birilerinin olmasını istiyoruz" dedi.
Soğukta müşterisi üşümesin diye alan ve 3 kurşunla vurulan Oğuz Erge'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'e gelen depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, herkesi duygulandırdı.
Oğuz Erge, bugün Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de 2 yaşındaki kız çocuğu ile 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldüren baba ile yasak ilişki yaşadığı kadının idam cezası infaz edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Taksici Oğuz Erge'nin arkadaşları konuştu: İyi niyetinden öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?