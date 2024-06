Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü Mersin'de törenle kutlandı

Yerel

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü Mersin'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Jandarma Komutanı Atasoy, selamlanın ardından Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ve fotoğraf çekimi sonrası Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.

Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk ordusunun kuruluşunun milattan önceki dönemlere kadar uzandığını belirterek, "M.Ö. 209 yılı Türk ordusunun kuruluşu olarak tarihçiler tarafından ifade edilir. Geçen yüzyıllar içeresinde ordumuzun nice büyük başarılar elde ettiğini ve dünya tarihinde adını altın harflerle yazdırdığını hepimiz biliyoruz. Jandarma, Türk ordusunun kurulduğu yıllardan bugüne ordu içerisinde yer almış ve askeri kolluk olarak vazifelerini yerine getirmiştir. İsmi belki o dönemde jandarma değilmiş ama zabit, su başı veya diğer bir takım isimlerle kolluk vazifesini yerine getirmiştir. 1839 yılından itibaren de resmi olarak jandarma adını almıştır ve kurulmuştur. Gerek öncesinde gerek kuruluş tarihi olarak kabul edilen yıllardan bugünlere jandarmamız, özellikle kırsalda ve terörle mücadele konusunda memleketimizi asayiş ve güvenliğinin sağlanması konusunda canla, başla görev yapmıştır" dedi.

40 yıldır mücadele edilen terörle mücadelede jandarmanın ortaya koyduğu başarılı hizmetlerin her türlü takdiri hak ettiğinin altını çizen Vali Pehlivan, "Bu başarılara, bu mücadeleye Kato, Cudi, Gabar, Tendürek şahittir. Biz mülki idari mesleğini yapanlar olarak da mesai arkadaşlarımız olan jandarmamızın bu çalışmalarına şahit olduk ve şahit olmaya devam ediyoruz. Malumunuz kolluğun 2 ana başlıkta toplanan görevleri var. Birincisi önlemek, ikincisi de yakalamak. En son ilimizdeki asayiş olaylarının son 5 ayını açıkladık. Suç başlıklarında bir kere çok yoğun mücadelemiz var. İçişleri Bakanımızın koordinesi ve talimatları doğrultusunda bütün ilgili birimlerimiz işbirliği içerisinde gerçekten çok etkili bir mücadele ortaya koyuldu. Birçok konu başlığında olayları aydınlatma oranımız yüzde 100 ve önemli bir kısmında da yüzde 100'e yakınız. Bu konuda başta jandarma teşkilatımız olmak üzere bütün kolluk birimlerimizi tebrik ediyorum" diye konutu.

"Huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz"

Kolluk kuvvetlerinin bundan sonra da Mersin'in huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini vurgulayan Pehlivan, "Çok şükür huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Bu huzurumuzu asla bozamayız ve huzur bozmaya çalışanlara da fırsat veremeyiz. Çünkü vatandaşımızın devletinden beklediği en önemli konu huzurudur. Bunun için vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve asayişi bizler için birinci önceliktir. Bundan sonra da kolluk kuvvetlerimiz bu anlayışla görevlerini yerine getireceklerdir. Jandarmamızın 185'inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Jandarma Teşkilatı, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başarmıştır"

İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ise günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bu güne Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden hizmet ederek halkımızın güvenini kazanmıştır. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip olan jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşlarımızı insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü zor koşulda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde, bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında' temalı şiir yarışmasında kendi kategorilerinde il birincisi olan öğrencilere ödül verildi. Tören sonlarına doğru jandarma komandoları tarafından zeybek gösterisi ve ardından şarkılar söylendi. Tören, Jandarma Teşkilatının kurmuş olduğu özel stantların gezilmesi ile son buldu. - MERSİN