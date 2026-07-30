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Kadın ve Aile Politikaları Vurgusu

Kadın ve Aile Politikaları Vurgusu
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İYİ Parti Kadın ve Aile Politikaları koordinatörü, kadın ve çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Kadın ve Aile Politikaları Bölge Koordinatörü Gönül Kırşehirli, "Kadını korumak, çocuğu korumak, doğayı korumak konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kırşehirli, İYİ Parti Isparta Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Gürdal ve İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın Kardelen Otizmli Çocuklar Derneği ile Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

İYİ Partili üç isim, daha sonra partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Yalçın, Kadın ve Aile Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yürütülen teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Bölge Koordinatörü Gönül Kırşehirli'nin Burdur'un ardından Isparta'da da çeşitli programlara katıldığını belirtti.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Yalçın, partisinin bu süreçte millet adına mücadele verdiğini söyledi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye gerçekten çok zor bir durumdan geçiyor. Bana göre ülkemizin etrafındaki çember, adeta bir ihanet çemberi olarak gittikçe daralıyor. Böyle bir dönemde İYİ Parti olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı grup toplantıları, ziyaretleri ve verdiği mesajlarla Türk milletine umut olmaya çalışıyoruz. Bizler de illerimizde onun ortaya koyduğu politikalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yalçın, sürece ilişkin çerçeve yasa çalışmalarının kamuoyundan gizli yürütüldüğünü öne sürdü. Yalçın, "Türk milletinden gizlenen, kapalı kapılar ardında yürütülen bu süreçten büyük endişe duyuyoruz. Böyle önemli konuların şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizler sahada vatandaşlarımızla bir araya gelerek hemşehrilerimizin görüşlerini dinlemeye ve ülkemizin birlik ve beraberliği adına üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Isparta Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Gürdal ise gerçekleştirdikleri ziyaretlerin vatandaşlarla olan bağları güçlendirdiğini ifade ederek, "programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KADINLARIN DOKUNDUĞU HER ŞEY GÜZELLEŞİYOR"

İYİ Parti Kadın ve Aile Politikaları Bölge Koordinatörü Gönül Kırşehirli ise Türkiye'nin dört bir yanında kadın teşkilatlarının sahada aktif şekilde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çeken Kırşehirli, "Kadınlar birlikte olursa güçlü olur. Sahada da öyle, evde de öyle, işte de öyle, ailede de öyle. Kadının dokunduğu her şeyin güzelleştiğinin farkındayız. Genel merkezimizden mahalle teşkilatlarımıza kadar güçlü bir kadın ağı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bir gün önce Burdur'da, bugün ise Isparta'da esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Kırşehirli, ziyaretlerde en çok ekonomik sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etti.

"ORTAK DERT GEÇİM SIKINTISI"

Kırşehirli, "Esnafımızın da vatandaşımızın da ortak derdi geçim sıkıntısı. İnsanlar sattıkları ürünü yerine koyamamaktan, artan maliyetlerden ve ekonomik şartlardan şikayet ediyor. Biz de sahada bunları birebir dinliyoruz ve çözüm önerilerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine yönelik sorularını da yanıtlayan Kırşehirli, mevcut düzenlemeleri yeterli bulmadıklarını söyledi.

Kırşehirli, "Çünkü genel merkezimizin milletvekilleri tarafından verilen önergelerin büyük bölümü Meclis'te reddediliyor. Kadını korumak, çocuğu korumak, doğayı korumak konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kadın ve çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Kırşehirli, hukuki süreçlerde de destek verdiklerini ifade ederek, "Kadın politikalarımız kapsamında derneklerimiz, avukatlarımız ve teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak bu konuda en büyük sorumluluğun hükümete ve Meclis'e düştüğünü düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın ve Aile Politikaları Vurgusu - Son Dakika

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