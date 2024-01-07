Kahramanmaraş Depreminin Üzerinden 11 Ay Geçmesine Rağmen Malatya\'daki Esnafa Konteyner Verilmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen, Malatya kent merkezindeki işyerini kaybeden terzi Mehmet Güneş, kendisine hala konteyner verilmediğini belirterek, "Pazarcıya, peynirciye yer var. Ben de buranın esnafıyım, bize niye yer yok? Benim evraklarımda eksik bir şey varsa bana yer vermesinler, eyvallah diyeceğim. Hiçbir eksiğimiz olmadığı halde bize yer yok. Çevreyolunu verdiler, bana deyin ki 'bu 3 metrekare yer senin, buraya kendine yer yap' ben yine razıyım. Ben kendime yer yapacağım" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 11 ay geçti. Depremde Malatya'da kent merkezindeki işyerlerini kaybeden birçok esnaf halen kendilerine konteyner verilmesini bekliyor.

"BEN BURANIN ESNAFIYIM, BİZE NEDEN YER YOK"

Emekliler Parkı'nda 14 Şubat'tan bu yana kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda terzilik yapan Güneş, OHAL bittikten sonra Bakırcılar Çarşısı Şantiye Alanı'nın yanına indirildiklerini söyledi. Mehmet Güneş, şunları söyledi:

"6 şubatta dükkanımız yıkıldı. Biz 14 Şubat'tan bu yana Emekliler Parkı kenarında terziliğe devam ediyoruz. OHAL bittikten sonra bizi kaldırdılar, Yeni Camii'nin buraya geldik. Valiye gidiyorum görüştürmüyorlar. Belediye Başkanının yanına gidiyorum görüştürmüyorlar. Milletvekillerini arıyorum, aynı. Oda'ya gidiyorum, 'Belediyeye git' diyorlar. Belediyeye gidiyoruz, diyorlar 'Vali ilgileniyor.' Valiye gidiyoruz, bizi görüştürmüyorlar. 1 yıl oldu hala bize bir yer tayin etmediler. Şu an pazarcılar burada Emekliler Parkı'nda."

"Pazarcıya, peynirciye yer var. Ben de buranın esnafıyım, bize niye yer yok? Benim evraklarımda eksik bir şey varsa bana yer vermesinler, eyvallah diyeceğim. Hiçbir eksiğimiz olmadığı halde bize yer yok. Çevreyolunu verdiler, bana deyin ki 'Bu 3 metrekare yer senin, buraya kendine yer yap' ben yine razıyım. Ben kendime yer yapacağım. Tuttular orada yüzde 25'i pazarcı. Yani pazarcıyla esnafı birbirinden ayıramayacak kadar aciz mi kaldık."

"BEYLERDERESİ'NE GİDECEĞİME KÖYÜME GİDERİM"

"Malatya'yı Terk etmeyi istiyorum ama 5 çocuğum okula gidiyor. Biri üniversiteye gidiyor, iki aile geçiniyoruz. Yani bırakmak da mesele değil. Ben buranın esnafıyım. Emekliler Parkı'nın orada konteyner verdiler. Geçen gün Selahattin Başkan'ın yanına gittim, Yusuf Başkan ile Fen İşleri Daire Başkanı ile görüştük. 'Emekliler Parkı'nın orada sana yer vereceğiz' dediler. Ertesi gün diyorlar ki 'Sizin dükkanınız yıkılmış, size değil de yıkılmayanlara vereceğiz.' Biz esnaf değil miyiz? Ben buranın esnafıyım. Sen beni buradan al götür Beylerderesi'ne, kim gelecek yanıma? Ben buranın esnafıysam bana da burada yakın yerde vermen lazım. Ben Beylerderesi'ne gideceğime köyüme giderim."

"SADAKA İSTEMİYORUM"

Kent merkezinde yer alan Yeni Camii'ye en yakın esnaftan biri olduğunu söyleyen Aytaç Poyraz ise, dükkanlarının hepsinin zarar gördüğünü söyledi. Poyraz, yıkılan dükkanlardan çok sahipsiz kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yani adamı olanlara bir şekilde, yer değiştirerek torpille konteyner aldılar. Biz kendisine söylüyoruz topu belediyeye atıyorlar. Belediyeye gidiyoruz, belediyenin müdürleri topu valiliğe atıyor. Esnaf odasına gittim. Başkanımız Şevket Keskin'e de belirttim. Durumu arz ettim. Sekreteri Nazmi Bey'e de arz ettim. Orhan Başkan'ıma da arz ettim. Kendileri de bize yardımcı olmadılar. Ben şuna üzülüyorum. Yani Malatya'da şunu gördük. Adamı olan istediği yerden konteyner alıyor. Ben kendi imkanlarımla Mersin'de şansa çalıntı çıktı. İnternet üzerinden aldım, çok şükür dekontum olduğu için başımız ağrıdı ama o kadar ağrımadı. Şu anda bunu bana zimmetlediler. Kendi mülkiyetime koydum. Ama buradaki çalışmalardan dolayı kaldırıyorlar. Söğütlü Cami esnafıyla, tabi onlar hep arkadaşlarımız, Mısır Çarşısı esnaflarına Belediye yer gösteriyor. Gerekçeli karar neymiş, diyor ki 'Bunları buradan kaldırmamız için yer göstermemiz lazım.' ya kardeşim sen yıkılana mı ayakta durana mı yardımcı olacaksın? Tekrar belirtiyorum, ben sadaka istemiyorum. Esnaf olarak, yılların Malatyalısı olarak hakkımızı aramaya çalışıyoruz ama çok üzüldüm. Ne Selahattin Gürkan ne Vali Yardımcımız Reşat Bey, ne Çevre Şehircilik, ne esnaf oda başkanlarımız kesinlikle hiçbir şekilde bize yardımcı olmadılar. İşyerim, ana şubem 2. Organize Sanayi gözüküyor. Ana vergi levham organize sanayi olduğu için ya dedim kardeşim ana vergi levham organize sanayi ama yıkılan işyeri de yine bana ait. Aynı vergi levhası üzerinden. Başka vergi levhası çıkma şansı yok ki. Ben bu derdimi kimseye anlatamadım. Bir Bakkalcılar Odası'nda kaydım var, bir de Pazarcılar Odası'nda. Bakkalcılar Odası'nı arıyorum, sekreter ablam 'Beyefendi bekleyenler arasında 700 kişi var, onlardan biri de sizsiniz.' Diyorlar. 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Biz hala konteyner alamadık."