Karabük'te 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) Karabük'te 1 Mayıs Dayanışma ve Mücadele Günü sendika yöneticileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Karabük'teki 1 Mayıs kutlamaları Yenişehir Atatürk Anıtından Kortej yürüyüşü ile başladı. İşçiler ellerinde döviz ve bayraklar ile sloganlar atarak Hürriyet Caddesine kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP il ve ilçe yöneticileri DİSK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası temsilcileri Karabük Sol Parti üyeleri, Türkiye İşçi Partisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Hürriyet Caddesi'nde miting düzenlendi.

Mitingde konuşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Avdancı özgürlüğün rafa kaldırıldığı koşullarda emek haklarından söz etmenin mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Demokrasinin, adaletin, hukukun rafa kaldırıldığı; halk iradesinin, en temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı koşullarda emeğin haklarından da söz etmek mümkün değildir. Bozuk düzende sağlam çark olmaz! İster işçi ister öğretmen olalım, ister hemşire ister posta dağıtıcısı olalım, ister makinist ister doktor olalım, ister zabıt katibi ister hizmetli olalım, ister uzman ister esnaf olalım, ister A sendikasına ister B sendikasına üye olalım mevcut bozuk düzende hepimiz kaybediyoruz.

Örgütlü bir işçi sınıfını mutlaka yaratacaklarını söyleyen Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik, "Zor günlerden geçiyoruz. Sermaye sınıfının ve uluslararası tekellerin çıkarlarını korumak üzere uygulanan ekonomi programı, Biz işçilere açlık, yoksulluk ve güvencesizlik getirdi. Emeğimizin, alın terimiz bir avuç zenginin zenginliği sürsün diye feda ediliyor. İşçiler geleceksiz, gençler umutsuz, kadınlar güvensiz. Bunu hak etmiyoruz. İşçi sınıfı bunu hak etmiyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın dolar zenginlerinin listesi açıklandı. Bu listeye ülkemizden 38 kişinin girdiğini öğrendik. Bu 38 kişi hiç yabancı değil. Onlar pek çok holdingin sahibi, sermayedar aileler ve ortakları. Bu 38 milyarderin serveti, ülkemizin 40 milyon emekçinin toplam varlığından daha fazla. Böyle eşitsizlik olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle bir düzen olur mu? Bunun nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunca eşitsizliği, Bunca yoksulluğu, Bunca açlığı, borcu ve geleceksizliği. İşçi sınıfının örgütsüz kalmasını sağlayarak yapıyorlar dostlar. Örgütsüzlük işçi sınıfının en büyük belasıdır. Bu beladan kurtulacağız. Örgütlü bir işçi sınıfını mutlaka yaratacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, "Bizler yaşamında mücadelenin de dışında değiliz. Yaşımıza, saçımıza aldanmayın ruhumuz ilk günkü gibi hala 18 her Mayıs'ta alanlardayız bugün yine buradayız." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise şunları söyledi:

"İşçi, emekli ve emekçinin alın terinin karşılığını mutlaka alması lazım. Türkiye Küresel İnsan Hakları Endeksine göre dünyada en kötü ülke arasında. Çalışanların %45'i açlık sınırının altında ücret alıyor %80'i de yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Asgari ücret yetmiyor, en düşük emekli aylığı yetmiyor, memura maaş yetmiyor, işçiye yetmiyor, çiftçi sıkıntılı, esnaf sıkıntılı, kobi sıkıntılı çünkü ekonomik kriz ortada ama ne yapmamız gerekiyor işçiden emekçiden yana kaynakların dağılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun içinde kaynakların sermayeye değil işçiye, emekçiye sizlere aktarmamız gerekiyor. Biz bunu sizlerle beraber başaracağız, hak hukuk adalet içerisinde emekçiden işçiden yana bir politika izleyeceğiz bugünlerde çok uzak değil çok yakında ilk sandıkta hep beraber başaracağız."