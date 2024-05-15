Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 çocuk dünyaya geldi - Son Dakika
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Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 çocuk dünyaya geldi

Kars\'ta 2023 yılında 3 bin 632 çocuk dünyaya geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 doğum gerçekleşti. Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.

15.05.2024 11:47
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Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 çocuk dünyaya geldi. Türkiye'de ise canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 doğum gerçekleşirken, Ağrı'da 9 bin 31, Iğdır'da 2 bin 857 ve Ardahan'da 2023 yılında 943 doğum gerçekleşti.

Canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa olurken, bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın,. bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 2023 yılında 3 bin 632 çocuk dünyaya geldi - Son Dakika

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