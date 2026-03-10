Katar'da Mahsur Kalan Türkler Yurda Döndü - Son Dakika
Katar'da Mahsur Kalan Türkler Yurda Döndü

10.03.2026 20:33
10.03.2026 20:33
İran-İsrail saldırıları sonrası Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşları İstanbul'a geri döndü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşları yurda döndü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki savaş durumu nedeniyle hava alanının kapanması sonucu yurt dışında mahsur kalanlar Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 gün boyunca Katar'da mahsur kalan yolcular, saat 11.30 sularında Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakla, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır hava sahasına geçti. Yolcular, ardından buradan saat 18.20 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

"Katarlılar bütün misafirperverlikleriyle ilgilendiler"

Katar'da yaklaşık 10 gün boyunca mahsur kalan yolculardan Erkan Yıldırım, "28 Şubat'ta Bangkok'tan kalkan uçağımız Doha'da indikten sonra Katar Havayollarının ve devlet yetkililerinin özenleriyle kendim dahil olmak üzere 8 bin yolcuyu Doha şehrinde bulunan otellere yerleştirdiler. 10 gün boyunca ellerinden gelen bütün misafirperverlikleriyle ilgilendiler. Bütün Katarlı yetkililere buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbirimiz zarar görmedik, hepimiz sağ salim ülkemize bugün geldik ve bu 10 günlük süreç içerisinde de Katarlı yetkililer bizimle son derece iyi şekilde ilgilendiler" dedi.

"Zorlu bir süreçti ancak can güvenliğimiz yerindeydi"

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen bir transfer yolcu olarak Doha'ya indiğini ve savaş sebebiyle Katar'da mahsur kaldığını belirten Alper Aldemir, "28 Şubat Cumartesi günü transfer yolcu olarak Doha Havalimanı'na iniş yaptık. Daha sonra hava sahası kapandığı için orada bir hayli süre mahsur kaldık. Bugün 11. gün. En sonunda Doha'dan İstanbul'a kalkan ikinci uçakla vatanımıza giriş yaptık. Zorlu bir süreçti. Bizim için çok tehlikeli değildi, can güvenliğimiz yerindeydi. Katarlılar sağ olsunlar bizimle güzel ilgilendiler, güzel ağırladılar" diye konuştu.

"Allah'a şükür Türkiye'ye gelebildik"

Savaşın başladığı gün uçuşları olduğunu ancak hava sahasının kapanması nedeniyle mahsur kaldıklarını kaydeden yolcu Emir Kaan Demir, "28 Şubat saat 14.00'te Doha'dan Türkiye'ye uçuşumuz vardı. İran-İsrail savaşının sabah 8'de başlamasından dolayı ilk başta herkese bir uyarı geldi. Yaklaşık 2 saat sonra da bütün her şey kapandı. Bütün uçuşlar iptal edildi. Yaklaşık 1-1.5 gün havalimanında mahsur kaldık. Ondan sonra bizden sorumlu havayolu şirketi bizi aldı ve yaklaşık 7 gün boyunca bir otel ayarladı. Otelde kalma sürecimizde yukarıda patlamalar, dron saldırıları, füze saldırıları oldu ama biz güvenli yerdeydik ve bir sıkıntı yaşamadık. 8. günümüzde İstanbul uçuşu olduğunu öğrendik ve bizi otelden çıkardılar. Havalimanına gittiğimizde uçağımızın 'overbooked' olduğu söylendi. Bu yüzden uçağa binemedik, aynı şekilde diğer Türk yolcuları da uçaktan çıkarttılar ve bir gün sonra bizi tekrar havalimanına geri getirdiler. Allah'a şükür bugün gelebildik. Birkaç Türk arkadaşa da 'overbooked' olduklarını söyleyip uçağa almadılar, sonra kendileri havalimanında bekledikleri ve uçağa başka yolcu gelmediği için uçağa alındılar. Ancak tüm bunlara rağmen Allah'a şükür Türkiye'ye gelebildik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

