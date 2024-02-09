Kazım Kurt: "Tüm Mücadelemiz \'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı İçin"

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Halk Merkezleri Buluşmalarının 3'üncü gününde kadınlarla bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı buluşmada konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda halka dokunan, halk için yararlı ve doğru işler yaptıklarını söyledi. Halk için yaptıkları bu işlerin devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, "Onun için de bizim yeniden kazanmamız lazım" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin Halk Merkezleri Buluşmaları, 3'üncü gününde de devam etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, buluşmaların üçüncü gününde Sezai Aksoy Halk Merkezi, Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi, Karapınar Halk Merkezi, Erdal İnönü Halk Merkezi, Türkan Saylan Halk Merkezi, Cüneyt Arkın Halk Merkezi, Emek Halk Merkezi ve OKEP'te yer alan atölyelere katılan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Kurt, buluşmanın gerçekleştirildiği salona kadınların alkışları ile girdi. Başkan Kurt, masaları gezerek kadınlara 'hoş geldiniz' dedi.

Halk Merkezleri Buluşmalarının 3'üncü gününe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de katıldı. Sunumunu Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nin üstlendiği program, Başkan Kurt'un 10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdiği proje ve çalışmaların anlatıldığı bir video sunumu ile başladı.

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ HALKÇI BİR BELEDİYE"

Video sunumunun ardından kadınların alkışları ile kürsüye çıkan Başkan Kurt, buluşmaya katılan kadınlara teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda halka dokunan, halk için yararlı ve doğru işler yaptıklarını söyledi. Halk için yaptıkları bu işlerin devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"Onun için de bizim yeniden kazanmamız lazım. Kazanmamız sizin elinizde. Bizden önce de Odunpazarı'nda meslek edindirme kursları vardı. Ama sadece Tabakhane'de bir yerdeydi. Büyükdere'den, Yıldıztepe'den, Orhangazi'den, Sultandere'den, Emek'ten kimse gidemiyordu. Biz halk merkezlerini ayağınıza getirdik. Her halk merkezinde ortalama 1000 kadın atölyelere katılıyor, halk merkezimizden faydalanıyor. Yılsonunda 15 bin-16 bin kadın doğrudan Odunpazarı Belediyesi'nden hizmet almış oluyor. Bu aldıkları hizmetle birçoğu aile bütçesine katkıda bulunuyor. Birçoğu iyi vakit geçiriyor. Çoğu kadın için sosyal terapi oluyor. Dostluk, arkadaşlık kuruyor; birbiriyle tanışıyor ve komşuluk ilişkileri gelişiyor. Bu sosyal belediyeciliğin en önemli tarafıdır. Sosyal belediyeciliğin devamını istiyorsanız, bize desteğe devam edin."

Eskişehir'de seçimleri kadınların desteğiyle kazandıklarını dile getiren Başkan Kurt, verdikleri tüm mücadelenin "Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı" için olduğunu söyledi.

"MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMIŞ BİR BELEDİYEYLE YENİDEN KARŞINIZDAYIZ"

Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirten Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye kötü yönetildiği için işler karışıyor. Türkiye'de 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil, ama ek maaş, zamlı maaş derken hiç kimse emekli maaşının kaç lira olduğunu bilmiyor. Doğrusu herkesin aldığı parayı bilmesidir. Tek adam yönetimi emekli maaşlarını hokus pokus yöntemiyle size sunuyor. Sizi kandırıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'de herkes için insan onuruna yakışır geçim sağlanması, devletin görevidir. Sosyal devlet bu işe yarar. Tıpkı bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda uyguladığımız gibi. Geçen hafta Büyükşehir Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikası'nı açtı. Günde 300 bin ekmek üretecek. 230 gram ekmek beş buçuk lira. Piyasada 210 gram ekmek sekiz lira. Sosyal belediyecilikte ekmeğin fiyatını dengeliyoruz, denetliyoruz. Eğer halk ekmek olmasa ekmeği 15 liradan aşağıya yiyemezsiniz. Tıpkı Hamamyolu'nda, Alaaddin Park'ta, Cumhuriyet Parkı'nda ve Hicri Sezen Parkı'nda üç liraya çay içtiğiniz gibi. Bizim işlettiğimiz kafelerde çay üç lira, piyasada yirmi iki buçuk lira. Piyasada içeceğiniz bir bardak çayın fiyatına Odunpazarı kafelerinde 7 bardak çay içebiliyorsunuz. Sosyal belediyecilik budur. Biz bunları sizin için sağladık. Tasarruf ederek sağladık. Doğru yöneterek, savurmadan, aradaki müteahhitleri çıkararak sağladık. Şu anda bizim belediyemizde bütün işleri kendimiz üretiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için de tasarruf ediyoruz. Kredi kullanmıyoruz, borçlanmıyoruz. Ben görevi devraldığım zaman Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesi 150 milyon liraydı. 130 milyon lira civarında borcu vardı. Şu anda Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesi 2,5 milyar lira. Borcumuz ise 300 milyon lira. Yani bütçemizin yüzde 10 kadar borcumuz var. Bu da günlük dönen borçlarla uzun vadeli ötelenen borçlar. Dolayısıyla mali disiplini sağlamış bir belediyeyle yeniden karşınızdayız. Hesap vererek, hesap sormanızı sağlayarak aday oluyoruz. Odunpazarı'nda Kazım Kurt'u Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'ı ve Büyükşehirde Ayşe Ünlüce'yi seçmenizi istiyoruz."

"KADINLARLA BİRLİKTE 31 MART SEÇİMLERİNDE BAŞARIYI YAKALAYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de "Odunpazarı Ekibinin Çalışmaları adlı videoyu izlerken büyük bir gurur duydum. Gerçekleştirdikleri başarılar, gelecek dönem için büyük umut vaat ediyor. Üç başkanımız da kadınlar ve çocuklar için önemli çalışmalar yaptılar ve bu, kentimizin sosyal dokusunu güçlendirdi. Kadınlarla birlikte, 31 Mart seçimlerinde başarıyı yakalayacağımıza olan inancımız tam" dedi.

"BU SEÇİMLER YEREL SEÇİM OLMANIN ÇOK DAHA ÖTESİNDE"

Eskişehir'de kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise şunları söyledi:

"Eskişehir'in adı eski ama sevgili Yılmaz Büyükerşen her şeyiyle yepyeni bir şehir yarattı. Türkiye'ye ve dünyaya örnek, Anadolu'nun ortasında gerçek bir Cumhuriyet kenti yarattı. Biz Kayseri'de şehirciliğiyle övünen bir iliz. Gerçekten şehircilik faaliyetleri Kayseri'de de geçmişten beri çok önemlidir. Güzel eserler yapılır. İmar açısından örnek gösterilecek şehirlerden bir tanesidir, ama sadece şehirlerin bina olarak yapılaşması, güzel konutların yapılması, yolların yapılması yetmez. O şehirlere ruh kazandırmak lazım. O şehirde gençlere, kadınlara alan açmak lazım. O şehirlerin nefes alması lazım. Kayseri'de yaklaşık 100 bin öğrenci var, ama akşam saat sekiz dokuzdan sonra yollarda hiç kimseyi göremezsiniz. Çünkü sosyal hayatı geri kalmış bir şehirdir. Son otuz yıldır siyasal İslamcıların yönettiği bir kentte yaşıyoruz ve ben bugün Eskişehir'de kıyasladığım zaman sosyal alanda, gençlik alanında, kadınlar anlamında ne kadar geri kaldığını ifade etmeden geçemiyorum. Dolayısıyla yaşadığımız kentin güzelliğini ve özelliklerini bilelim. Önümüzde yaklaşık 45-50 gün sonra yerel seçimler gerçekleştirilecek. Bu seçimler yerel seçim olmanın çok daha ötesinde. Bir Cumhuriyet kadını büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Ben kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Kazım Kurt başkanıma başarılar diliyorum. Yolları açık olsun diyorum."

"ESKİŞEHİR'İN KADINLARI VE GENÇLERİ BU ŞEHİRDE YAŞAMAKTAN SON DERECE MUTLU"

"Ben otuz iki yaşında bir genç olarak bu şehirde yaşıyorum, önümüzde bir yerel seçim süreci var. Kadınlar, gençler olarak bu şehirde yaşamaktan son derece mutluyuz" diyerek konuşmasına başlayan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Türkiye'de insanların mutlu olmadığına dikkat çekti. Yalaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Eskişehir'in kadınları ve gençleri bu şehirde yaşamaktan son derece mutlu. Çünkü bu şehirde; gençlere, kadınlara önem veren, onları hiçbir zaman unutmayan ve her zaman onların yanında olan belediye başkanlarımız var. Kazım başkanımız var. Ayşe başkanımız var. ve onlar bizim yanımızda olmaya devam ediyorlar. Bu şehri de yönetmeye devam ettikçe bu şehrin kadınları ve gençleri de mutlu olmaya devam edecekler."

Konuşmaların hemen ardından Eskişehir'in sevilen seslerinden Volkan İmançer sahneye çıktı. İmançer, sevilen ve birbirinden hareketli şarkılarını Odunpazarılı kadınlar için söyledi. Kadınlar İmançer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Danslar eden, halaylar çeken kadınlara Başkan Kurt, Ünlüce ve Yalaz da eşlik etti.