Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, görevdeki ilk yılını değerlendirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, göreve geldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen bir yılın sonunda, belediye olarak yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirme yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından geçen bir yılda projeleri ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaşan Başkan Özgür Arıcı, Halk odaklı yönetim anlayışıyla ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.

"Biz olmaya geldik"

Başkan Arıcı, Koçarlı'nın her geçen gün daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Göreve gelişimizin üzerinden tam 1 yıl geçti! Bu süreçte ilçemiz için durmadan çalıştık, hizmet ettik ve her zaman halkımızla iç içe olduk. Ama daha yolun başındayız! Önümüzde yapacak çok iş, hayata geçirecek birçok proje var. Bir olmaya değil, biz olmaya geldik! Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Dayanışmayla, ortak akılla ve azimle ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Her mahalleye eşit hizmet"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçenin ihtiyaçlarını tespit ederek öncelikli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Arıcı, Koçarlı'nın her mahallesine hizmet götürmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını, halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade ederek, "Şeffaf, adil ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Koçarlı'nın sorunlarını çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Borçlu bir belediye devraldık ama yine de hizmet etmek için yılmadık. Hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek onların beklentilerine uygun projeler geliştiriyoruz" dedi.

"Tarih ve Kültür Mirasına sahip çıkıyoruz"

Koçarlı'nın kültürel ve tarihi mirasını koruma adına önemli adımlar atıldığını söyleyen Arıcı, "İlçenin sembollerinden biri olan Cihanoğlu Kulesi ve Cihanoğlu Konağı'nın restorasyon süreci başlatıldı. Ayrıca Cincin kalesi de olmak üzere tarihi yapıların turizme kazandırılması için çaba sarf ediyoruz. Tarihimiz canlanacak ve Koçarlı kazanacak. Bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak restorasyon projeleri hazırlanırken, önümüzdeki süreçte ihaleye çıkılması planlanıyor" dedi.

Başkan Arıcı, "Bu değerler sadece Koçarlı için değil, tüm Aydın için önemli bir miras. Tarihimize sahip çıkarak ilçemize kültürel anlamda da değer katacağız" dedi.

Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları hız kazandı

Göreve geldiği günden bu yana altyapı ve çevre düzenlemelerine öncelik verdiklerini belirten Başkan Arıcı, özellikle ilçenin girişinin düzenlenmesi için başlatılan projeye dikkat çekti. Başkan Arıcı Koçarlı'ya yakışır bir giriş oluşturmak için peyzaj düzenlemeleri yaptıklarını, yolların bakımı ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"Koçarlı çöplükten kurtuluyor"

Uzun yıllardır ilçede sorun teşkil eden çöp döküm alanının taşınması için de önemli adımlar atıldı.

Başkan Arıcı, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve Koçarlı'mızın 52 mahallesi hizmete doyacak diyerek, "Koçarlı'da temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. İlçe girişimizde kötü bir görüntü oluşturan yılların çöplük sorununu çözüyoruz. İlçemizin uzun yıllardır kanayan yarası olan çöplük sorununu çözmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Taşıma sürecini hızla sürdürüyoruz ve çok yakında bu alanı tamamen temizleyerek vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Artık burada çöplükten eser kalmayacak, piknik yapacağız, nefes alacağız! Daha temiz, daha yaşanabilir bir Koçarlı için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Öğrencilere ve gençlere destek

Eğitim, Koçarlı Belediyesi'nin öncelik verdiği alanlardan biri olurken, KYK yurdu çevresinde yapılan düzenlemelerle öğrencilerin daha rahat bir ortamda yaşamaları sağlandı.

Öğrencilerin taleplerini doğrudan dinlemek adına öğrenciler ile sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Arıcı, "İlçede eğitim gören gençlerin sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Onların istekleri doğrultusunda gerek ekipman, gerek sosyal ve sportif alanlar ile gençlerimizin vakit geçirebileceği yerler yapıyoruz. Herşey geleceğimizin teminatı gençler için" diye konuştu.

Sosyal ve Ekonomik Destek Projeleri hayata geçirildi

Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyesi olarak, sosyal yardımlar ve ekonomik kalkınma projeleriyle de dikkat çekti. Kadın girişimcileri ve üreticileri desteklemek amacıyla "Koçarlı Market" projesi başlatıldı. Bu proje ile el emeği ürünlerin satışa sunulması ve ilçede üretimin desteklenmesi hedeflenirken, Koçarlı Market ile vatandaşlara kaliteli ve ekonomik et ürünleri ve gıdalara ulaştı. Belediye ayrıca tarımsal kalkınma projelerine de önem vererek çiftçilere destek sağladı.

Tarım ve Çiftçilere yönelik çalışmalar

Koçarlı'nın en büyük ekonomik gücünün tarım olduğunu belirten Başkan Arıcı, özellikle pamuk üreticilerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Çiftçilerin üretim süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirilirken, sulama ve tarımsal desteklerle ilgili çözümler üretilmeye çalışıldı. "Koçarlı'nın tarım potansiyelini artırmak ve üreticilerimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyen Başkan Arıcı, tarımsal kalkınma projelerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.

Sosyal ve Kültürel etkinlikler devam ediyor

Koçarlı'da sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle ilçede sosyal hayatı da güçlendirmeyi başaran Başkan Arıcı, "Geleneksel Koçarlı Deve Güreşi Festivalimiz büyük bir katılımla gerçekleşirken, ilçede sosyal dayanışmayı güçlendiren organizasyonlara da imza attık. Belediye olarak, yerel esnafa destek olmak ve halkın bir araya gelmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arıcı ayrıca göreve geldiği günden bu güne kadar ilçe genelinde çocukların ve ailelerin vakit geçirebileceği parklar yenileyerek, yeni sosyal alanları hayata geçirdi.

Eski Cezaevi, "Kadın Eli Girişimcilik ve Eğitim Merkezi" ile hayat buluyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın öncülüğünde devam eden "Kadın Eli Girişimcilik ve Eğitim Merkezi" projesi kapsamında eski cezaevi binası yeniden hayat buluyor.

Başkan Arıcı, Tarihi dokusuna zarar vermeden gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandığını ifade ederek, "Kadınların el emeği ürünlerini yapıp sergileyebileceği, ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri bir alan olarak tasarlanan merkezde, çocuklar ve gençler için de çeşitli eğitim ve gelişim projeleri hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra, merkezin bahçesi ailelerin ve kadınların keyifli vakit geçirebileceği sosyal bir alan olarak düzenleniyor" dedi.

Araç filosu güçlendi

Koçarlı Belediyesi'nin hizmet filosunu, yeni araçlar ile daha da güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Arıcı, "ilçemizin hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araçları belediyemize kazandırdık. Eski araçlarımızı ise kullanılır duruma getirdik" diye konuştu.

Başkan Arıcı, "Koçarlı'ya hakettiği hizmeti vermek için, Belediyemiz hizmetine kazandırdığımız araçlarımız ile kişiye değil vatandaşa hizmet için tüm gücümüzle sahadayız" açıklamasında bulundu.

Geleceğe yönelik hedefler

Başkan Arıcı, önümüzdeki dönemde ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmayı, altyapı projelerini genişletmeyi ve tarımsal kalkınmayı destekleyici projelere daha fazla ağırlık vermeyi planladıklarını ifade etti.

Koçarlı'nın ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini hedeflediklerini belirten Arıcı, "Bu bir yıl bizim için başlangıçtı. İlçemiz için daha büyük projeleri hayata geçirmek adına halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Koçarlı Belediyesi'nin çalışmaları önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. Katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN