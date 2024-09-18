Koltuk Sevdalılarına Mütevazı Mesaj - Son Dakika
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Koltuk Sevdalılarına Mütevazı Mesaj

Koltuk Sevdalılarına Mütevazı Mesaj

Aktürk, koltuk tutkusuna ve dürüstlüğe dikkat çekerek, devletin bekasının görevde olduğunu vurguladı.

18.09.2024 10:09
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, yaptığı açıklama ile koltuk sevdalılarına göndermede bulundu.

Açıklamasında "Ben devmişim bilememişim" diyen Aktürk "Bazen ben bile şaşırıyorum. Ben mi, beni bilmiyorum! Ben mi, beni, zamanın içinde kaçırmışım.! Oysa ki, mütevazi koşturmacam içinde ailem, işim, görevlerim derken nerde neyin farkına varamamışım.? Cüssem, eyvallah biraz küçükten büyük hallice. Boyum, uzundan az kısa ortaca. Mütevazi şapkam, hep burnumun ucunda. Son zamanlarda yaşadıklarım karşısında en son dedim ki Bekir git bir ayna bul ..! Bul ki; eni boyu en iyi gösterenden olsun..Sen çok mu devleştin de sana karşı bir ittifak, bir ittifak...Birileri bacağına, birileri koluna talip çekiştiren çekiştirene. Valla baktım aynaya ne göreyim, ne görecem Bekir aynı Bekir...Şapkası burnunun ucunda, boyu posu yerinde...Sonra birden bir ayrıntı takıldı aynada gözüme. Cüssemin arkasında üstünde şanlı bayrağımın asılı olduğu bir koltuk. İşte o an anladım mesele ben değil, cüssemin kapattığı bayrağımın şanıyla şerefiyle taçlanmış mesuliyeti büyük bir onurla ve gururla taşıdığım koltuk. O an Anladım ki; Muttalip taliplerim nail olmuş koltuğa...Devletin bekası da makamı da bu güne kadar kimsenin zimmetinde değildir. Görev alınır, günü gelir görev devredilir. Koltuk yerindedir, koltuğa herkes oturabilir önemli olan koltuğa değil o koltuğun üstünde ki bayrağın altına oturabilmektir. Gölgeler arkasına gizlenip, bayrağın gölgesinden kaçanlar zannetmesin zafer benimdir. Zafer her zaman büyük devletimin, yüce Türk Milletinindir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, koltuğunun yerinde olduğunu belirterek "Oyunu dürüst oynamayanlar unutmasınlar. Dürüstler kazanır, doğrular kazanır. Allah korkusu olanlar kazanır, ahlaklılar kazanır, aldatmayanlar kazanır, hem dünyada kazanır, hem ahirette kazanır. Bundan aksi istikamette hareket edenler kaybederler. Anlık kazanmış gibi gözükürler de, uzun vade de kaybederler. Dünyada kazansalar da ahirette kaybederler. Ebedi alemi kaybederler. Sen yeter ki doğru ol ve bekle...Dimdik başımla devletimin de Rabbimin de adaletini bekliyorum" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koltuk Sevdalılarına Mütevazı Mesaj - Son Dakika

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