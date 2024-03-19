Kuşadası Belediyesi\'nden 15 Yeni Proje İçin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

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Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ömer Günel, "5 yıllık görev süremi Kuşadası'na yeni projeler kazandırarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm projelerimiz kentimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Belediye Hizmet Kompleksi önünde gerçekleşen törene, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz katıldı.

Törenle, Ege Denizi'nde 30 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapılacak Kuşadası'nın ilk kent meydanı Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile toprak saha olarak bilinen alanda inşa edilecek Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi'nin de temelleri atıldı. Tören kapsamında yapımları kısa süre içerisinde tamamlanacak Kreş, Çocuk Evi ve Kadın Dayanışma Merkezi, Nazik Bekmezci Otizm ve Eğitim Merkezi ile Kampinova projelerinin ve yapımları tamamlanan Adalızade Mezarlığı ile Osmanlı Mezar Taşı Açık Hava Müzesi ile toplam 32 bin 670 metrekarelik 9 yeni park alanı ise kullanıma açıldı.

AYDIN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN: "SİZ MAZBATAYI ÇOKTAN VERMİŞSİNİZ"

Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu dönemde Kuşadası'nda çok önemli projeleri yaşama geçirdiğini belirten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Kuşadası'nın marka değerini yükseltmek için yaptığı tüm çalışmalardan dolayı Başkanımız Ömer Günel'i tebrik ediyorum. Geçirdiği 5 yılın sonunda gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Ömer Günel'in hizmet karnesi pekiyi. Bir sonraki dönem de Kuşadası'na en iyi hizmetleri getireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Buradaki coşkulu kalabalıktan da anlıyorum ki siz Kuşadalılar da bu hizmetleri görüp, başkan Ömer Günel'e mazbatayı çoktan vermişsiniz " dedi.

"BİZ ÖNÜMÜZE KONAN HER TÜRLÜ ENGELE RAĞMEN HİZMET ÜRETTİK"

Toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "5 yıl önce seçimi kazanıp koltuğa oturduğumda bildiğimden daha kötü yönetilmiş bir belediye buldum. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Bir günü bile boş geçirmedik. 2 yıllık pandemiye, ekonomik krizlere rağmen durmadık çalıştık, sizler için hizmet ürettik. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz projelerimiz yarın yapacak olduğumuz projelerin teminatıdır. Bizi iftiralarla algı operasyonlarıyla kirli siyasetle durdurmayacaklar. Ben gücümü hemşehrilerimden alıyorum. Önümüzdeki 5 yıl sizlerden alacağımız yetkiki yine sizlere hizmet olarak sunacağız. Bugün temelini attığımız kent meydanındaki işyerlerinin ve toprak sahada yapılacak sosyal tesislerin mülkü Kuşadası Belediyesi'nindir yani Kuşadası halkınındır. Bu konuda art niyetli ortaya atılan hiç bir spekülasyona inanmayın. Kuşadası'nın kaynakları yine Kuşadası'nın kalacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

LÜTFİ SUYOLCU KENT MEYDANI VE YAŞAM MERKEZİ

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan eski belediye hizmet binasının bulunduğu 20 bin metrekarelik alanda yapılacak ve Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Lütfi Suyolcu'nun adını taşıyacak olan Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesinin yüzde 45'i yeşil alandan oluşacak. İçerisinde etkinlikler için kullanılmak üzere 500 kişilik amfi tiyatro, 38 dükkan, 600 araç kapasiteli 2 katlı otopark, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarını barındıracak Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesi ile Kuşadası'nın önemli bir eksiği giderilecek. Kültür-sanat ve sosyal etkinlik alanları ile Kuşadası'na büyük bir değer katacak olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi, özel günlerde ev sahipliği yapacağı resmi kutlama ve törenler ile de kent sakinlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirecek.

KUŞADASI YAŞAM, KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ

Yıllardır otopark olarak kullanılan toprak sahada yapılacak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projesi 9 bin 477 metrekarelik alanı kapsayacak. Merkez, kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayacak. 5 bin 738 metrekaresi yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak tasarlanan proje, 530 metrekarelik engelsiz yaşam merkezine, 1060 metrekarelik spor alanına ve 1889 metrekarelik sosyal donatı alanına sahip olacak. Bünyesinde 13'ü engelli olmak üzere toplam 273 araçlık bir otoparkı da barındıracak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projesi 2025'te tamamlanacak. Kentin kapalı sosyal, kültürel ve sanatsal aktivite alanı ihtiyacını da giderecek olan proje, konumu ve barındırdığı detaylar ile fark yaratacak.

KAMPİNOVA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde Davutlar Sevgi Plajı'nda yapımı tamamlanan Kampinova, Kuşadası'nı pandemi ile birlikte sayıları artan dijital göçebeler için çekim merkezi haline getirecek. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görülen Kampinova'da eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesisler bulunuyor. "Öğren, Eğlen, Yenilen" sloganı ile yaşama geçirilen Kampinova misafirlerine doğanın içerisinde inovasyon odaklı bir çalışma ve tatil imkanı sunuyor. Aynı anda yaklaşık 260 kişinin konaklayabileceği Kampinova'ya gelen dijital göçebeler, kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı da bulacak.

KREŞ, ÇOCUK EVİ ve KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak amacıyla Türkmen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çocuk Bakım Evi ve Kadın Dayanışma Merkezi, kentin önemli bir ihtiyacını giderecek. Uzman psikolog ve psikolojik danışmanların görev yapacağı merkezde ayrıca 6 yaşına kadar olan çocuklara çeşitli okul öncesi eğitimleri verilecek. Toplam 1452 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde iklimlendirme odası, yemekhane ve mutfak, etkinlik, uyku, rehberlik, psikolog ve terapi odaları ile avukatlık ofisi bulunuyor.

NAZİK BEKMEZCİ OTİZM MERKEZİ

Kuşadası Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Ali Bekmezci'nin katkılarıyla yapılan Nazik Bekmezci Otizm Merkezi, Kuşadası'nda ve civarda yaşayan otizmle bireyler ile ailelerine hizmet sunacak. Derslikler, spor salonları, oyun alanları ve müzik atölyesinin yer alacağı Otizm Merkezi, rehabilitasyon merkezi aracılığıyla otizmli bireylerin eğitim ve sosyalleşme ihtiyacını karşılayacak.

ADALIZADE MEZARLIĞI OSMANLI MEZAR TAŞI AÇIK HAVA SERGİSİ

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde yaşama geçirilen "Kuşadası Adalızade Mezarlığı Osmanlı Mezar Taşı Açık Hava Sergisi" 202 mezar taşına ev sahipliği yapıyor. Adalızade Mezarlığı'nda bulunarak koruma altına alınan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının sergilendiği Açık Hava Müzesi, 1090 metrekarelik alanı kapsıyor. Proje Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

PARKLAR

Ege Venüs Sitesi Parkı - Karaova Mahallesi -2000 metrekare

Altın Güvercin Müzik Parkı - Kadınlar Denizi Mahallesi - 3000 metrekare - Müzik temalı

Kuşadası Gençlik Spor Parkı- Kadınlar Denizi Mahallesi - 2200 metrekare - Spor temalı

Kuşadası Tenis Kulübü – Kadınlar Denizi Mahallesi - Toplam 6000 metrekare

Yaşar Kemal Parkı - Davutlar Mahallesi - 3200 metrekare

Türkan Saylan Parkı - Değirmendere Mahallesi - 4200 metrekare

Şehit Fethi Sekin Trafik Eğitim Parkı - Yavansu Mahallesi - 4820 metrekare - Trafik eğitimi temalı

Panionion Park - Güzelçamlı Mahallesi - 7250 metrekare

Doğal Botanik Park Seyir Terasları